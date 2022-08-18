https://ria.ru/20220818/zaes-1810365549.html

У российских войск на территории ЗАЭС нет тяжелых вооружений

У российских войск на территории ЗАЭС нет тяжелых вооружений - РИА Новости, 18.08.2022

У российских войск на территории ЗАЭС нет тяжелых вооружений

У российских войск на территории Запорожской АЭС нет тяжелых вооружений, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T09:16

2022-08-18T09:16

2022-08-18T10:10

специальная военная операция на украине

в мире

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запорожская аэс

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. У российских войск на территории Запорожской АЭС нет тяжелых вооружений, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Обращаем внимание, что тяжелых вооружений ни на территории станции, ни в прилегающих к ней районах у российских войск нет. Там находятся только подразделения охраны. Вооруженные силы Российской Федерации принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности Запорожской АЭС", - подчеркнул Конашенков.

https://ria.ru/20220818/aes-1810366469.html

украина

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, запорожская аэс