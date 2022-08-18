Рейтинг@Mail.ru
У российских войск на территории ЗАЭС нет тяжелых вооружений - РИА Новости, 18.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220818/zaes-1810365549.html
У российских войск на территории ЗАЭС нет тяжелых вооружений
У российских войск на территории ЗАЭС нет тяжелых вооружений - РИА Новости, 18.08.2022
У российских войск на территории ЗАЭС нет тяжелых вооружений
У российских войск на территории Запорожской АЭС нет тяжелых вооружений, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T09:16
2022-08-18T10:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0e/1809457750_0:211:2892:1838_1920x0_80_0_0_1d3ef70f0f91f178c3c29442c936811c.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. У российских войск на территории Запорожской АЭС нет тяжелых вооружений, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Обращаем внимание, что тяжелых вооружений ни на территории станции, ни в прилегающих к ней районах у российских войск нет. Там находятся только подразделения охраны. Вооруженные силы Российской Федерации принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности Запорожской АЭС", - подчеркнул Конашенков.
https://ria.ru/20220818/aes-1810366469.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0e/1809457750_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_af169115059dc4a24bb11d330d017dae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запорожская АЭС
09:16 18.08.2022 (обновлено: 10:10 18.08.2022)
 
У российских войск на территории ЗАЭС нет тяжелых вооружений

Минобороны: у российских войск на территории ЗАЭС нет тяжелых вооружений

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. У российских войск на территории Запорожской АЭС нет тяжелых вооружений, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Обращаем внимание, что тяжелых вооружений ни на территории станции, ни в прилегающих к ней районах у российских войск нет. Там находятся только подразделения охраны. Вооруженные силы Российской Федерации принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности Запорожской АЭС", - подчеркнул Конашенков.
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
09:21Специальная военная операция на Украине
Украина занимается ядерным шантажом в ситуации с ЗАЭС, заявили в МИД
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала