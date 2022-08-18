https://ria.ru/20220818/zaes-1810365549.html
У российских войск на территории ЗАЭС нет тяжелых вооружений
У российских войск на территории ЗАЭС нет тяжелых вооружений - РИА Новости, 18.08.2022
У российских войск на территории ЗАЭС нет тяжелых вооружений
У российских войск на территории Запорожской АЭС нет тяжелых вооружений, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T09:16
2022-08-18T09:16
2022-08-18T10:10
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. У российских войск на территории Запорожской АЭС нет тяжелых вооружений, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Обращаем внимание, что тяжелых вооружений ни на территории станции, ни в прилегающих к ней районах у российских войск нет. Там находятся только подразделения охраны. Вооруженные силы Российской Федерации принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности Запорожской АЭС", - подчеркнул Конашенков.
https://ria.ru/20220818/aes-1810366469.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запорожская АЭС
09:16 18.08.2022 (обновлено: 10:10 18.08.2022)
У российских войск на территории ЗАЭС нет тяжелых вооружений
Минобороны: у российских войск на территории ЗАЭС нет тяжелых вооружений