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Юань впервые обогнал доллар по объему дневных торгов на Мосбирже

Юань впервые обогнал доллар по объему дневных торгов на Мосбирже - РИА Новости, 18.08.2022

Юань впервые обогнал доллар по объему дневных торгов на Мосбирже

Объем торгов юанем на Московской бирже впервые превысил аналогичный показатель по доллару расчетами "завтра", следует из данных торговой площадки. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T13:00

2022-08-18T13:00

2022-08-18T13:00

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Объем торгов юанем на Московской бирже впервые превысил аналогичный показатель по доллару расчетами "завтра", следует из данных торговой площадки.На 12.46 мск объем торгов юанями достиг 29,3 миллиарда рублей по сравнению с 28,8 миллиарда долларового оборота и 35,3 миллиарда - с евро.

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, юань, курс доллара, валюта, динамика курсов валют, доллар, московская биржа