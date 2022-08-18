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Юань впервые обогнал доллар по объему дневных торгов на Мосбирже
Юань впервые обогнал доллар по объему дневных торгов на Мосбирже - РИА Новости, 18.08.2022
Юань впервые обогнал доллар по объему дневных торгов на Мосбирже
Объем торгов юанем на Московской бирже впервые превысил аналогичный показатель по доллару расчетами "завтра", следует из данных торговой площадки. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T13:00
2022-08-18T13:00
2022-08-18T13:00
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московская биржа
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Объем торгов юанем на Московской бирже впервые превысил аналогичный показатель по доллару расчетами "завтра", следует из данных торговой площадки.На 12.46 мск объем торгов юанями достиг 29,3 миллиарда рублей по сравнению с 28,8 миллиарда долларового оборота и 35,3 миллиарда - с евро.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Юань впервые обогнал доллар по объему дневных торгов на Мосбирже
Объем торгов юанем на Московской бирже впервые превысил аналогичный показатель по доллару