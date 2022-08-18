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Юань впервые обогнал доллар по объему дневных торгов на Мосбирже - РИА Новости, 18.08.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Юань впервые обогнал доллар по объему дневных торгов на Мосбирже
Юань впервые обогнал доллар по объему дневных торгов на Мосбирже - РИА Новости, 18.08.2022
Юань впервые обогнал доллар по объему дневных торгов на Мосбирже
Объем торгов юанем на Московской бирже впервые превысил аналогичный показатель по доллару расчетами "завтра", следует из данных торговой площадки. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T13:00
2022-08-18T13:00
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
юань
курс доллара
валюта
динамика курсов валют
доллар
московская биржа
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Объем торгов юанем на Московской бирже впервые превысил аналогичный показатель по доллару расчетами "завтра", следует из данных торговой площадки.На 12.46 мск объем торгов юанями достиг 29,3 миллиарда рублей по сравнению с 28,8 миллиарда долларового оборота и 35,3 миллиарда - с евро.
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экономика, юань, курс доллара, валюта, динамика курсов валют, доллар, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Юань, Курс доллара, Валюта, Динамика курсов валют, Доллар, Московская биржа
13:00 18.08.2022
 
Юань впервые обогнал доллар по объему дневных торгов на Мосбирже

Объем торгов юанем на Московской бирже впервые превысил аналогичный показатель по доллару

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкКитайские юани
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Объем торгов юанем на Московской бирже впервые превысил аналогичный показатель по доллару расчетами "завтра", следует из данных торговой площадки.
На 12.46 мск объем торгов юанями достиг 29,3 миллиарда рублей по сравнению с 28,8 миллиарда долларового оборота и 35,3 миллиарда - с евро.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЮаньКурс доллараВалютаДинамика курсов валютДолларМосковская биржа
 
 
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