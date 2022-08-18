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Строительство нового моста в Ярославле может начаться уже в 2023 году - РИА Новости, 18.08.2022
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Строительство нового моста в Ярославле может начаться уже в 2023 году
Строительство нового моста в Ярославле может начаться уже в 2023 году - РИА Новости, 18.08.2022
Строительство нового моста в Ярославле может начаться уже в 2023 году
Строительство третьего моста через Волгу в составе южного полукольца Ярославля может начаться уже во второй половине 2023 года при условии, что будут выделены... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T05:08
2022-08-18T05:13
владимир путин
ярославль
россия
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Строительство третьего моста через Волгу в составе южного полукольца Ярославля может начаться уже во второй половине 2023 года при условии, что будут выделены средства из федерального бюджета, сообщил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев в интервью РИА Новости.В начале августа врио губернатора на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обратился с просьбой поддержать проект строительства Карабулинской развязки в Ярославле, назвав ее "южным полукольцом Ярославля". По его словам, первым, самым главным этапом реализации проекта должно стать строительство третьего по счету моста через Волгу в Ярославле, ориентировочная стоимость моста – 18 миллиардов рублей. Евраев добавил, что пробки являются серьезным препятствием для развития города, большой поток с трассы М-8 идет по единственной дороге - Московскому проспекту - через исторический центр в левобережную часть. Путин пообещал, что поручит ведомствам проработать вопрос финансирования строительства моста.Евраев рассказал, что пока правительство региона ждет резолюции президента по проекту.По его словам, основные финансовые затраты на строительство моста придутся на 2025-2026 годы.Он рассказал, что новый мост не только решит проблему пробок при следовании транспортного потока через Ярославль за Волгу, он также поможет развитию города. "Потенциально на территориях, которые новый мост свяжет с правобережной частью Ярославля, можно построить минимум 3 миллиона квадратных метров жилья", - отметил Евраев.
https://ria.ru/20220815/geroi-1809799463.html
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владимир путин, ярославль, россия, михаил евраев
Владимир Путин, Ярославль, Россия, Михаил Евраев
05:08 18.08.2022 (обновлено: 05:13 18.08.2022)
 
Строительство нового моста в Ярославле может начаться уже в 2023 году

ВРИО губернатора сообщил о возможной постройке нового моста в Ярославле уже в 2023 году

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГорода России. Ярославль
Города России. Ярославль - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Строительство третьего моста через Волгу в составе южного полукольца Ярославля может начаться уже во второй половине 2023 года при условии, что будут выделены средства из федерального бюджета, сообщил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев в интервью РИА Новости.
В начале августа врио губернатора на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обратился с просьбой поддержать проект строительства Карабулинской развязки в Ярославле, назвав ее "южным полукольцом Ярославля". По его словам, первым, самым главным этапом реализации проекта должно стать строительство третьего по счету моста через Волгу в Ярославле, ориентировочная стоимость моста – 18 миллиардов рублей. Евраев добавил, что пробки являются серьезным препятствием для развития города, большой поток с трассы М-8 идет по единственной дороге - Московскому проспекту - через исторический центр в левобережную часть. Путин пообещал, что поручит ведомствам проработать вопрос финансирования строительства моста.
Школа - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 18:03
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Евраев рассказал, что пока правительство региона ждет резолюции президента по проекту.
"Но времени мы не теряем. С конца прошлого года мы готовили технико-ценовой аудит на всю Карабулинскую развязку, и частично он у нас готов. Мост зайдет в экспертизу уже к 1 сентября. На основании ТЦА уже будет более точная цифра на проектирование. Мы рассчитываем, что получим деньги на проектирование, и тогда в конце этого года разыграем торги на проектирование. Оно займет примерно полгода, и во второй половине следующего года мы уже сможем выходить на стройку", - рассказал врио губернатора.
По его словам, основные финансовые затраты на строительство моста придутся на 2025-2026 годы.
"Но наша задача заключается в том, чтобы построить Карабулинскую развязку полностью - поэтапно, но всю полностью", - подчеркнул Евраев.
Он рассказал, что новый мост не только решит проблему пробок при следовании транспортного потока через Ярославль за Волгу, он также поможет развитию города. "Потенциально на территориях, которые новый мост свяжет с правобережной частью Ярославля, можно построить минимум 3 миллиона квадратных метров жилья", - отметил Евраев.
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Владимир ПутинЯрославльРоссияМихаил Евраев
 
 
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