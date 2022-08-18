https://ria.ru/20220818/yaroslavl-1810349670.html

Строительство нового моста в Ярославле может начаться уже в 2023 году

Строительство нового моста в Ярославле может начаться уже в 2023 году - РИА Новости, 18.08.2022

Строительство нового моста в Ярославле может начаться уже в 2023 году

Строительство третьего моста через Волгу в составе южного полукольца Ярославля может начаться уже во второй половине 2023 года при условии, что будут выделены... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T05:08

2022-08-18T05:08

2022-08-18T05:13

владимир путин

ярославль

россия

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Строительство третьего моста через Волгу в составе южного полукольца Ярославля может начаться уже во второй половине 2023 года при условии, что будут выделены средства из федерального бюджета, сообщил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев в интервью РИА Новости.В начале августа врио губернатора на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обратился с просьбой поддержать проект строительства Карабулинской развязки в Ярославле, назвав ее "южным полукольцом Ярославля". По его словам, первым, самым главным этапом реализации проекта должно стать строительство третьего по счету моста через Волгу в Ярославле, ориентировочная стоимость моста – 18 миллиардов рублей. Евраев добавил, что пробки являются серьезным препятствием для развития города, большой поток с трассы М-8 идет по единственной дороге - Московскому проспекту - через исторический центр в левобережную часть. Путин пообещал, что поручит ведомствам проработать вопрос финансирования строительства моста.Евраев рассказал, что пока правительство региона ждет резолюции президента по проекту.По его словам, основные финансовые затраты на строительство моста придутся на 2025-2026 годы.Он рассказал, что новый мост не только решит проблему пробок при следовании транспортного потока через Ярославль за Волгу, он также поможет развитию города. "Потенциально на территориях, которые новый мост свяжет с правобережной частью Ярославля, можно построить минимум 3 миллиона квадратных метров жилья", - отметил Евраев.

https://ria.ru/20220815/geroi-1809799463.html

https://ria.ru/20220729/investproekty-1805999298.html

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владимир путин, ярославль, россия, михаил евраев