https://ria.ru/20220818/wildberries-1810504441.html

Wildberries подала заявку на регистрацию бренда "Ягодки"

Wildberries подала заявку на регистрацию бренда "Ягодки" - РИА Новости, 18.08.2022

Wildberries подала заявку на регистрацию бренда "Ягодки"

Маркетплейс Wildberries подал заявку на регистрацию бренда "Ягодки", который до этого использовал в рамках рекламной акции, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T16:22

2022-08-18T16:22

2022-08-18T16:41

wildberries

экономика

россия

татьяна бакальчук

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Маркетплейс Wildberries подал заявку на регистрацию бренда "Ягодки", который до этого использовал в рамках рекламной акции, заявили РИА Новости в пресс-службе компании."Во избежание регистрации данного названия со стороны не имеющих к нему отношения лиц и компаний после маркетинговой акции решили закрепить его за собой", - сообщили в компании в ответ на вопрос о регистрации бренда "Ягодки".Ранее, в понедельник, маркетплейс сменил название своего сайта на русскоязычное "Ягодки". Компания тогда не подтвердила, но и не опровергла информацию о возможной смене названия площадки, а появившееся на сайте обновление назвала частью маркетинговой акции. Во вторник компания вернула на сайте прежнее название - Wildberries.Глава Минпромторга РФ и вице-премьер Денис Мантуров, выступая на форуме "Неделя российского ритейла 2022" в июне, отмечал, что на российском рынке множество компаний с иностранными названиями, причем такие названия выбирают даже те бренды, кто полностью производит продукцию на территории страны, чтобы привлечь больше покупателей. Один из участников дискуссии, обращаясь к гендиректору и основательнице Wildberries Татьяне Бакальчук, отметил, что название ее компании тоже на английском языке, а не "Дикие ягоды". Бакальчук тогда допустила возможность ребрендинга названия компании на русском языке.

https://ria.ru/20220817/vozvrat-1810129106.html

https://ria.ru/20220816/nazvanie-1809943847.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

wildberries, экономика, россия, татьяна бакальчук, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), новости компаний - экономика