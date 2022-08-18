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Wildberries подала заявку на регистрацию бренда "Ягодки" - РИА Новости, 18.08.2022
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Wildberries подала заявку на регистрацию бренда "Ягодки"
Wildberries подала заявку на регистрацию бренда "Ягодки" - РИА Новости, 18.08.2022
Wildberries подала заявку на регистрацию бренда "Ягодки"
Маркетплейс Wildberries подал заявку на регистрацию бренда "Ягодки", который до этого использовал в рамках рекламной акции, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T16:22
2022-08-18T16:41
wildberries
экономика
россия
татьяна бакальчук
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Маркетплейс Wildberries подал заявку на регистрацию бренда "Ягодки", который до этого использовал в рамках рекламной акции, заявили РИА Новости в пресс-службе компании."Во избежание регистрации данного названия со стороны не имеющих к нему отношения лиц и компаний после маркетинговой акции решили закрепить его за собой", - сообщили в компании в ответ на вопрос о регистрации бренда "Ягодки".Ранее, в понедельник, маркетплейс сменил название своего сайта на русскоязычное "Ягодки". Компания тогда не подтвердила, но и не опровергла информацию о возможной смене названия площадки, а появившееся на сайте обновление назвала частью маркетинговой акции. Во вторник компания вернула на сайте прежнее название - Wildberries.Глава Минпромторга РФ и вице-премьер Денис Мантуров, выступая на форуме "Неделя российского ритейла 2022" в июне, отмечал, что на российском рынке множество компаний с иностранными названиями, причем такие названия выбирают даже те бренды, кто полностью производит продукцию на территории страны, чтобы привлечь больше покупателей. Один из участников дискуссии, обращаясь к гендиректору и основательнице Wildberries Татьяне Бакальчук, отметил, что название ее компании тоже на английском языке, а не "Дикие ягоды". Бакальчук тогда допустила возможность ребрендинга названия компании на русском языке.
https://ria.ru/20220817/vozvrat-1810129106.html
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wildberries, экономика, россия, татьяна бакальчук, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), новости компаний - экономика
Wildberries, Экономика, Россия, Татьяна Бакальчук, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Новости компаний - Экономика
16:22 18.08.2022 (обновлено: 16:41 18.08.2022)
 
Wildberries подала заявку на регистрацию бренда "Ягодки"

Маркетплейс Wildberries подал заявку на регистрацию бренда "Ягодки"

© РИА Новости / пресс-служба Wildberries.ru / Перейти в фотобанкРесепшн и примерочные кабинки Wildberries
Ресепшн и примерочные кабинки Wildberries - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / пресс-служба Wildberries.ru
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Ресепшн и примерочные кабинки Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Маркетплейс Wildberries подал заявку на регистрацию бренда "Ягодки", который до этого использовал в рамках рекламной акции, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Во избежание регистрации данного названия со стороны не имеющих к нему отношения лиц и компаний после маркетинговой акции решили закрепить его за собой", - сообщили в компании в ответ на вопрос о регистрации бренда "Ягодки".
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Ранее, в понедельник, маркетплейс сменил название своего сайта на русскоязычное "Ягодки". Компания тогда не подтвердила, но и не опровергла информацию о возможной смене названия площадки, а появившееся на сайте обновление назвала частью маркетинговой акции. Во вторник компания вернула на сайте прежнее название - Wildberries.
Глава Минпромторга РФ и вице-премьер Денис Мантуров, выступая на форуме "Неделя российского ритейла 2022" в июне, отмечал, что на российском рынке множество компаний с иностранными названиями, причем такие названия выбирают даже те бренды, кто полностью производит продукцию на территории страны, чтобы привлечь больше покупателей. Один из участников дискуссии, обращаясь к гендиректору и основательнице Wildberries Татьяне Бакальчук, отметил, что название ее компании тоже на английском языке, а не "Дикие ягоды". Бакальчук тогда допустила возможность ребрендинга названия компании на русском языке.
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WildberriesЭкономикаРоссияТатьяна БакальчукМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Новости компаний - Экономика
 
 
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