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В России создали дрожжи с человеческим геном для медицинских целей - РИА Новости, 18.08.2022
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Наука
https://ria.ru/20220818/vyatgu-1810236781.html
В России создали дрожжи с человеческим геном для медицинских целей
В России создали дрожжи с человеческим геном для медицинских целей - РИА Новости, 18.08.2022
В России создали дрожжи с человеческим геном для медицинских целей
Метод производства особых молекул, ускоряющих заживление тканей, разработали ученые ВятГУ. По их словам, технология позволит производить в России препараты,... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T03:00
2022-08-18T09:36
наука
вятский государственный университет
навигатор абитуриента
университетская наука
генетика
здоровье - общество
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Метод производства особых молекул, ускоряющих заживление тканей, разработали ученые ВятГУ. По их словам, технология позволит производить в России препараты, востребованные при выращивании искусственных органов и в травматологии. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Тромбоцитарный фактор роста — белковая молекула, ускоряющая развитие фибробластов и других "строительных блоков", применяемых организмом для заживления поврежденных тканей. В организме человека эта молекула производится в очень небольшом количестве.Лекарства на основе факторов роста тромбоцитов широко применяются в травматологии и регенеративной медицине, рассказали ученые. По их словам, такие препараты обладают сильным терапевтическим эффектом, а также используются при выращивании искусственных органов и тканей из стволовых клеток.Специалисты Вятского государственного университета разрабатывают технологию, которая позволит промышленно производить фактор роста тромбоцитов. По словам авторов, технология ориентирована на импортозамещение.Источником ценного вещества стали дрожжи вида Pichia pastoris, в геном которых ученые поместили клонированный человеческий ген, кодирующий фактор роста тромбоцитов. Добавление метилового спирта, который этот вид одноклеточных грибов использует для получения энергии и углерода, заставляет генномодифицированные дрожжи синтезировать фактор роста, которые затем очищается с помощью хроматографии.По словам специалистов ВятГУ, им удалось получить фактор роста PDGF-BB с чистотой более 98 процентов и высокой стабильностью. Ученые создали опытный образец препарата в форме геля с содержанием фактора роста 100 мкг/мл."Наш метод извлечения фактора роста из дрожжей не имеет аналогов в научной литературе. Наше решение в целом, вероятно, будет интересно тем странам и компаниям, которые вынуждены "догонять" в этом сегменте биотехнологий, заботясь об экономности", — рассказала Анна-Анастасия Мистерова.В дальнейшем научный коллектив намерен совершенствовать предложенную технологию.
https://ria.ru/20220801/urfu-1805805907.html
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вятский государственный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, генетика, здоровье - общество, открытия - риа наука
Наука, Вятский государственный университет, Навигатор абитуриента, Университетская наука, генетика, Здоровье - Общество, Открытия - РИА Наука
03:00 18.08.2022 (обновлено: 09:36 18.08.2022)
 

В России создали дрожжи с человеческим геном для медицинских целей

© Фото : Tom Ellenberger, Washington University School of Medicine in St. LouisДНК
ДНК - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Фото : Tom Ellenberger, Washington University School of Medicine in St. Louis
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Метод производства особых молекул, ускоряющих заживление тканей, разработали ученые ВятГУ. По их словам, технология позволит производить в России препараты, востребованные при выращивании искусственных органов и в травматологии. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Тромбоцитарный фактор роста — белковая молекула, ускоряющая развитие фибробластов и других "строительных блоков", применяемых организмом для заживления поврежденных тканей. В организме человека эта молекула производится в очень небольшом количестве.
Лекарства на основе факторов роста тромбоцитов широко применяются в травматологии и регенеративной медицине, рассказали ученые. По их словам, такие препараты обладают сильным терапевтическим эффектом, а также используются при выращивании искусственных органов и тканей из стволовых клеток.
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Специалисты Вятского государственного университета разрабатывают технологию, которая позволит промышленно производить фактор роста тромбоцитов. По словам авторов, технология ориентирована на импортозамещение.

“У нашего метода есть аналоги в мире, но по разным причинам зарубежные лекарства с фактором роста сегодня труднодоступны в России. Купить сами молекулы за границей можно, но они стоят недешево, а поставки могут прекратиться в любой момент. По нашим прогнозам, новая технология может стать в два-три раза продуктивнее зарубежных”, — отметила младший научный сотрудник кафедры биотехнологии Института биологии и биотехнологии ВятГУ Анна-Анастасия Мистерова.

Источником ценного вещества стали дрожжи вида Pichia pastoris, в геном которых ученые поместили клонированный человеческий ген, кодирующий фактор роста тромбоцитов. Добавление метилового спирта, который этот вид одноклеточных грибов использует для получения энергии и углерода, заставляет генномодифицированные дрожжи синтезировать фактор роста, которые затем очищается с помощью хроматографии.
© Фото : ВятГУ / Андрей ГерасимовМладший научный сотрудник кафедры биотехнологии Института биологии и биотехнологии ВятГУ Анна-Анастасия Мистерова занимается хроматографической очисткой PDGF-BB
Младший научный сотрудник кафедры биотехнологии Института биологии и биотехнологии ВятГУ Анна-Анастасия Мистерова занимается хроматографической очисткой PDGF-BB
1 из 3
Младший научный сотрудник кафедры биотехнологии Института биологии и биотехнологии ВятГУ Анна-Анастасия Мистерова занимается хроматографической очисткой PDGF-BB
© Фото : ВятГУ / Андрей Герасимов
© Фото : ВятГУ / Евгения СазановаПробирка с опытным образцом геля, содержащего PDGF-BB
Пробирка с опытным образцом геля, содержащего PDGF-BB
2 из 3
Пробирка с опытным образцом геля, содержащего PDGF-BB
© Фото : ВятГУ / Евгения Сазанова
© Фото : ВятГУ / Андрей ГерасимовСотрудники ВятГУ Евгения Сазанова и Сергей Рогожкин обсуждают возможные методы хроматографической очистки PDGF-BB
Сотрудники ВятГУ Евгения Сазанова и Сергей Рогожкин обсуждают возможные методы хроматографической очистки PDGF-BB
3 из 3
Сотрудники ВятГУ Евгения Сазанова и Сергей Рогожкин обсуждают возможные методы хроматографической очистки PDGF-BB
© Фото : ВятГУ / Андрей Герасимов
1 из 3
Младший научный сотрудник кафедры биотехнологии Института биологии и биотехнологии ВятГУ Анна-Анастасия Мистерова занимается хроматографической очисткой PDGF-BB
© Фото : ВятГУ / Андрей Герасимов
2 из 3
Пробирка с опытным образцом геля, содержащего PDGF-BB
© Фото : ВятГУ / Евгения Сазанова
3 из 3
Сотрудники ВятГУ Евгения Сазанова и Сергей Рогожкин обсуждают возможные методы хроматографической очистки PDGF-BB
© Фото : ВятГУ / Андрей Герасимов
По словам специалистов ВятГУ, им удалось получить фактор роста PDGF-BB с чистотой более 98 процентов и высокой стабильностью. Ученые создали опытный образец препарата в форме геля с содержанием фактора роста 100 мкг/мл.
"Наш метод извлечения фактора роста из дрожжей не имеет аналогов в научной литературе. Наше решение в целом, вероятно, будет интересно тем странам и компаниям, которые вынуждены "догонять" в этом сегменте биотехнологий, заботясь об экономности", — рассказала Анна-Анастасия Мистерова.
В дальнейшем научный коллектив намерен совершенствовать предложенную технологию.
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