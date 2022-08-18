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В России создали дрожжи с человеческим геном для медицинских целей

В России создали дрожжи с человеческим геном для медицинских целей - РИА Новости, 18.08.2022

В России создали дрожжи с человеческим геном для медицинских целей

Метод производства особых молекул, ускоряющих заживление тканей, разработали ученые ВятГУ. По их словам, технология позволит производить в России препараты,... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T03:00

2022-08-18T03:00

2022-08-18T09:36

наука

вятский государственный университет

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университетская наука

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здоровье - общество

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Метод производства особых молекул, ускоряющих заживление тканей, разработали ученые ВятГУ. По их словам, технология позволит производить в России препараты, востребованные при выращивании искусственных органов и в травматологии. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Тромбоцитарный фактор роста — белковая молекула, ускоряющая развитие фибробластов и других "строительных блоков", применяемых организмом для заживления поврежденных тканей. В организме человека эта молекула производится в очень небольшом количестве.Лекарства на основе факторов роста тромбоцитов широко применяются в травматологии и регенеративной медицине, рассказали ученые. По их словам, такие препараты обладают сильным терапевтическим эффектом, а также используются при выращивании искусственных органов и тканей из стволовых клеток.Специалисты Вятского государственного университета разрабатывают технологию, которая позволит промышленно производить фактор роста тромбоцитов. По словам авторов, технология ориентирована на импортозамещение.Источником ценного вещества стали дрожжи вида Pichia pastoris, в геном которых ученые поместили клонированный человеческий ген, кодирующий фактор роста тромбоцитов. Добавление метилового спирта, который этот вид одноклеточных грибов использует для получения энергии и углерода, заставляет генномодифицированные дрожжи синтезировать фактор роста, которые затем очищается с помощью хроматографии.По словам специалистов ВятГУ, им удалось получить фактор роста PDGF-BB с чистотой более 98 процентов и высокой стабильностью. Ученые создали опытный образец препарата в форме геля с содержанием фактора роста 100 мкг/мл."Наш метод извлечения фактора роста из дрожжей не имеет аналогов в научной литературе. Наше решение в целом, вероятно, будет интересно тем странам и компаниям, которые вынуждены "догонять" в этом сегменте биотехнологий, заботясь об экономности", — рассказала Анна-Анастасия Мистерова.В дальнейшем научный коллектив намерен совершенствовать предложенную технологию.

https://ria.ru/20220801/urfu-1805805907.html

https://ria.ru/20220802/tpu-1806441351.html

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вятский государственный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, генетика, здоровье - общество, открытия - риа наука