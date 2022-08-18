Рейтинг@Mail.ru
Лавров проведет в Москве переговоры с главой МВД Сербии 22 августа - РИА Новости, 18.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220818/vstrecha-1810469963.html
Лавров проведет в Москве переговоры с главой МВД Сербии 22 августа
Лавров проведет в Москве переговоры с главой МВД Сербии 22 августа - РИА Новости, 18.08.2022
Лавров проведет в Москве переговоры с главой МВД Сербии 22 августа
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 22 августа проведет в Москве переговоры с главой МВД Сербии Александром Вулиным, заявил заместитель директора... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T14:56
2022-08-18T14:56
сергей лавров
москва
россия
александр вулин
сербия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aede1cd7e48ddaa97614e2ae87625201.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 22 августа проведет в Москве переговоры с главой МВД Сербии Александром Вулиным, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев."Двадцать второго августа, в Москве, состоятся переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром внутренних дел Республики Сербия Александром Вулиным. Предполагается обсуждение ряда вопросов российско-сербского сотрудничества, обмен мнениями по актуальным и региональным проблемам", - сказал Нечаев на брифинге.
https://ria.ru/20220818/serbiya-1810338977.html
москва
россия
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_b5fdade52024ffde8ec6cd6c2f6df5a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей лавров, москва, россия, александр вулин, сербия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Сергей Лавров, Москва, Россия, Александр Вулин, Сербия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
14:56 18.08.2022
 
Лавров проведет в Москве переговоры с главой МВД Сербии 22 августа

Глава МИД Лавров проведет в Москве переговоры с главой МВД Сербии Вулиным 22 августа

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 22 августа проведет в Москве переговоры с главой МВД Сербии Александром Вулиным, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.
"Двадцать второго августа, в Москве, состоятся переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром внутренних дел Республики Сербия Александром Вулиным. Предполагается обсуждение ряда вопросов российско-сербского сотрудничества, обмен мнениями по актуальным и региональным проблемам", - сказал Нечаев на брифинге.
Люди идут по улице, украшенной флагами Сербии, в северной части Косово. - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
00:37
В Брюсселе пройдет новый раунд переговоров лидеров Сербии и Косово
 
Сергей ЛавровМоскваРоссияАлександр ВулинСербияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала