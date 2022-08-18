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Лавров проведет в Москве переговоры с главой МВД Сербии 22 августа

Лавров проведет в Москве переговоры с главой МВД Сербии 22 августа - РИА Новости, 18.08.2022

Лавров проведет в Москве переговоры с главой МВД Сербии 22 августа

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 22 августа проведет в Москве переговоры с главой МВД Сербии Александром Вулиным, заявил заместитель директора... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T14:56

2022-08-18T14:56

2022-08-18T14:56

сергей лавров

москва

россия

александр вулин

сербия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 22 августа проведет в Москве переговоры с главой МВД Сербии Александром Вулиным, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев."Двадцать второго августа, в Москве, состоятся переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром внутренних дел Республики Сербия Александром Вулиным. Предполагается обсуждение ряда вопросов российско-сербского сотрудничества, обмен мнениями по актуальным и региональным проблемам", - сказал Нечаев на брифинге.

https://ria.ru/20220818/serbiya-1810338977.html

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сергей лавров, москва, россия, александр вулин, сербия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)