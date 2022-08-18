Рейтинг@Mail.ru
В Москве снизилась концентрация загрязняющих веществ в воздухе - РИА Новости, 18.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220818/vozdukh-1810597735.html
В Москве снизилась концентрация загрязняющих веществ в воздухе
В Москве снизилась концентрация загрязняющих веществ в воздухе - РИА Новости, 18.08.2022
В Москве снизилась концентрация загрязняющих веществ в воздухе
Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы, которая увеличилась из-за пожаров в Рязанской области, снизилась до 6,5 раз, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T20:17
2022-08-18T20:17
здоровье - общество
павел малков
москва
рязанская область
клепиковский район
мосэкомониторинг
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810386576_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_062f0445d0329b06e36eae29499efe81.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы, которая увеличилась из-за пожаров в Рязанской области, снизилась до 6,5 раз, сообщается в Telegram-канале Мосэкомониторинга.Мосэкомониторинг ранее сообщал, что утром 17 августа был зафиксирован 30-процентный рост концентраций загрязняющих веществ в юго-восточных, южных и западных районах города."По сравнению с ночными и утренними часами концентрации загрязняющих веществ снизились до 6,5 раз, превышений гигиенических нормативов не зафиксировано", - сказано в сообщении.В Мосэкомониторинге подчеркнули, что экологическая обстановка остается на контроле.Как сообщал в четверг врио губернатора Рязанской области Павел Малков, в регионе на данный момент действуют три очага лесных пожаров общей площадью 181 гектар, накануне очагов было пять. В Спасском и Клепиковском районах введен режим ЧС. В Рязани - смог и запах гари, такие же явления второй день в Москве.
https://ria.ru/20220818/pozhary-1810596075.html
https://ria.ru/20220818/smog-1810469224.html
москва
рязанская область
клепиковский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810386576_247:0:2976:2047_1920x0_80_0_0_0bcb26d573d7491fe7f806907ec0a336.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, павел малков, москва, рязанская область, клепиковский район, мосэкомониторинг, природные пожары в россии
Здоровье - Общество, Павел Малков, Москва, Рязанская область, Клепиковский район, Мосэкомониторинг, Природные пожары в России
20:17 18.08.2022
 
В Москве снизилась концентрация загрязняющих веществ в воздухе

Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы снизилась в 6,5 раза

© РИА НовостиСмог в Москве из-за пожаров в Рязанской области
Смог в Москве из-за пожаров в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости
Смог в Москве из-за пожаров в Рязанской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы, которая увеличилась из-за пожаров в Рязанской области, снизилась до 6,5 раз, сообщается в Telegram-канале Мосэкомониторинга.
Мосэкомониторинг ранее сообщал, что утром 17 августа был зафиксирован 30-процентный рост концентраций загрязняющих веществ в юго-восточных, южных и западных районах города.
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожаров в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
Вчера, 20:07
МЧС возбудило уголовное дело после пожара в Рязанской области
"По сравнению с ночными и утренними часами концентрации загрязняющих веществ снизились до 6,5 раз, превышений гигиенических нормативов не зафиксировано", - сказано в сообщении.
В Мосэкомониторинге подчеркнули, что экологическая обстановка остается на контроле.
Как сообщал в четверг врио губернатора Рязанской области Павел Малков, в регионе на данный момент действуют три очага лесных пожаров общей площадью 181 гектар, накануне очагов было пять. В Спасском и Клепиковском районах введен режим ЧС. В Рязани - смог и запах гари, такие же явления второй день в Москве.
Девушка с собакой - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
Вчера, 14:53
Кинолог рассказал об опасности смога для собак
 
Здоровье - ОбществоПавел МалковМоскваРязанская областьКлепиковский районМосэкомониторингПриродные пожары в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала