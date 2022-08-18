https://ria.ru/20220818/vozdukh-1810597735.html

В Москве снизилась концентрация загрязняющих веществ в воздухе

В Москве снизилась концентрация загрязняющих веществ в воздухе - РИА Новости, 18.08.2022

В Москве снизилась концентрация загрязняющих веществ в воздухе

Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы, которая увеличилась из-за пожаров в Рязанской области, снизилась до 6,5 раз, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T20:17

2022-08-18T20:17

2022-08-18T20:17

здоровье - общество

павел малков

москва

рязанская область

клепиковский район

мосэкомониторинг

природные пожары в россии

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы, которая увеличилась из-за пожаров в Рязанской области, снизилась до 6,5 раз, сообщается в Telegram-канале Мосэкомониторинга.Мосэкомониторинг ранее сообщал, что утром 17 августа был зафиксирован 30-процентный рост концентраций загрязняющих веществ в юго-восточных, южных и западных районах города."По сравнению с ночными и утренними часами концентрации загрязняющих веществ снизились до 6,5 раз, превышений гигиенических нормативов не зафиксировано", - сказано в сообщении.В Мосэкомониторинге подчеркнули, что экологическая обстановка остается на контроле.Как сообщал в четверг врио губернатора Рязанской области Павел Малков, в регионе на данный момент действуют три очага лесных пожаров общей площадью 181 гектар, накануне очагов было пять. В Спасском и Клепиковском районах введен режим ЧС. В Рязани - смог и запах гари, такие же явления второй день в Москве.

https://ria.ru/20220818/pozhary-1810596075.html

https://ria.ru/20220818/smog-1810469224.html

москва

рязанская область

клепиковский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, павел малков, москва, рязанская область, клепиковский район, мосэкомониторинг, природные пожары в россии