https://ria.ru/20220818/vozdukh-1810597735.html
В Москве снизилась концентрация загрязняющих веществ в воздухе
В Москве снизилась концентрация загрязняющих веществ в воздухе - РИА Новости, 18.08.2022
В Москве снизилась концентрация загрязняющих веществ в воздухе
Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы, которая увеличилась из-за пожаров в Рязанской области, снизилась до 6,5 раз, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T20:17
2022-08-18T20:17
2022-08-18T20:17
здоровье - общество
павел малков
москва
рязанская область
клепиковский район
мосэкомониторинг
природные пожары в россии
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы, которая увеличилась из-за пожаров в Рязанской области, снизилась до 6,5 раз, сообщается в Telegram-канале Мосэкомониторинга.Мосэкомониторинг ранее сообщал, что утром 17 августа был зафиксирован 30-процентный рост концентраций загрязняющих веществ в юго-восточных, южных и западных районах города."По сравнению с ночными и утренними часами концентрации загрязняющих веществ снизились до 6,5 раз, превышений гигиенических нормативов не зафиксировано", - сказано в сообщении.В Мосэкомониторинге подчеркнули, что экологическая обстановка остается на контроле.Как сообщал в четверг врио губернатора Рязанской области Павел Малков, в регионе на данный момент действуют три очага лесных пожаров общей площадью 181 гектар, накануне очагов было пять. В Спасском и Клепиковском районах введен режим ЧС. В Рязани - смог и запах гари, такие же явления второй день в Москве.
https://ria.ru/20220818/pozhary-1810596075.html
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РИА Новости
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здоровье - общество, павел малков, москва, рязанская область, клепиковский район, мосэкомониторинг, природные пожары в россии
Здоровье - Общество, Павел Малков, Москва, Рязанская область, Клепиковский район, Мосэкомониторинг, Природные пожары в России
В Москве снизилась концентрация загрязняющих веществ в воздухе
Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы снизилась в 6,5 раза