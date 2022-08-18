https://ria.ru/20220818/vor-1810602502.html

В Подмосковье госпитализировали трех человек, пытавшихся остановить вора

В Подмосковье госпитализировали трех человек, пытавшихся остановить вора - РИА Новости, 18.08.2022

В Подмосковье госпитализировали трех человек, пытавшихся остановить вора

Попытка остановить магазинного вора в Подмосковье привела к госпитализации трёх человек, самого злоумышленники позднее задержали и арестовали, возбуждено дело о РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T20:49

2022-08-18T20:49

2022-08-18T20:53

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средняя азия

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Попытка остановить магазинного вора в Подмосковье привела к госпитализации трёх человек, самого злоумышленники позднее задержали и арестовали, возбуждено дело о разбое, сообщает пресс-служба ГУМВД по Московской области."Сотрудниками полиции УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу задержан ранее судимый уроженец одной из республик Средней Азии 1992 года рождения, подозреваемый в разбойном нападении", - говорится в сообщении.По предварительным данным полиции, мужчина похитил бутылку шампанского в одном из магазинов на улице Озерной. На выходе из магазина его остановил покупатель 1995 года рождения, которому злоумышленник "причинил телесные повреждения предметом, похожим на нож".После этого мужчина вышел на улицу, где нанес "колото-резаные ранения" женщине и мужчине 1980 и 1990 годов рождения, которые сделали ему замечание и попытались задержать. Всех пострадавших госпитализировали в медучреждения.Подозреваемый вскоре был задержан сотрудниками полиции и Росгвардии. При осмотре у него изъят нож."Следователем Следственного управления УМВД по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой". Фигуранту судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20220810/sobaka-1808503238.html

https://ria.ru/20220811/stazher-1808880976.html

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происшествия, россия, средняя азия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)