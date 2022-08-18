https://ria.ru/20220818/voda-1810448294.html

В МЧС рассказали о работе в Донецке и Макеевке станций очистки воды

В МЧС рассказали о работе в Донецке и Макеевке станций очистки воды - РИА Новости, 18.08.2022

В МЧС рассказали о работе в Донецке и Макеевке станций очистки воды

Шесть станций комплексной очистки воды МЧС РФ работают в Донецке и Макеевке в Донецкой Народной республике, рассказал журналистам в четверг заместитель... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T13:49

2022-08-18T13:49

2022-08-18T13:49

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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Шесть станций комплексной очистки воды МЧС РФ работают в Донецке и Макеевке в Донецкой Народной республике, рассказал журналистам в четверг заместитель руководителя по организации первоочередного жизнеобеспечения населения оперативной группы МЧС России Рустам Сабирзянов."От 8 до 12 тонн воды в час может очистить одна станция, по госту она (вода - ред.) проходит как техническая", - сказал Сабирзянов.Также он рассказал, что в среднем на каждую станцию в сутки приходит около 1500 человек, помимо населения чистую воду берут службы, обеспечивающие жизнедеятельность и функционирование социально значимых объектов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220812/donetsk-1809167089.html

https://ria.ru/20220727/obstrely-1805429520.html

россия

украина

донбасс

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс