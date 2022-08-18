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VK будет предупреждать пользователей об утечке паролей - РИА Новости, 18.08.2022
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VK будет предупреждать пользователей об утечке паролей
VK будет предупреждать пользователей об утечке паролей - РИА Новости, 18.08.2022
VK будет предупреждать пользователей об утечке паролей
Пользователи социальной сети "ВКонтакте" (принадлежит VK) будут получать уведомления, если такие же, как и у них, пароли оказались в базах утекших данных... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T13:18
2022-08-18T13:18
общество
технологии
вконтакте
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Пользователи социальной сети "ВКонтакте" (принадлежит VK) будут получать уведомления, если такие же, как и у них, пароли оказались в базах утекших данных сторонних сервисов, в дальнейшем функция появится и в других сервисах VK, говорится в сообщении социальной сети."VK поможет еще больше обезопасить аккаунты. Теперь пользователь "ВКонтакте" получит уведомление, если такой же, как у него, пароль окажется в базах утекших данных сторонних сервисов. При этом весь процесс полностью автоматический, пароли проверяются только в зашифрованном виде и на серверах VK. Функция уже доступна в социальной сети "ВКонтакте", а в будущем она появится и в других сервисах VK", - говорится в сообщении.Ранее аналогичное предупреждение можно было увидеть при попытке создать новый пароль в своем аккаунте VK ID, приложение не давало использовать данные, которые ранее попадали в базы утечек."Многие пользователи не меняют пароли годами и при этом используют одну и ту же комбинацию в нескольких сервисах - именно такие пользователи часто оказываются в группе риска. Чтобы обезопасить их, мы создали инструмент, который будет автоматически проверять наличие паролей в базе скомпрометированных и предупредит пользователей раньше, чем их профилем заинтересуются мошенники", - рассказала директор по экосистемным продуктам VK Ольга Фролова, слова которой приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20220816/vkontakte-1809986239.html
https://ria.ru/20220719/vkontakte-1803468512.html
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общество, технологии, вконтакте
Общество, Технологии, ВКонтакте
13:18 18.08.2022
 
VK будет предупреждать пользователей об утечке паролей

Пользователи VK получат уведомления, если их пароли окажутся в базах утекших данных

© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте
Логотип ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Фото : ВКонтакте
Логотип ВКонтакте. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Пользователи социальной сети "ВКонтакте" (принадлежит VK) будут получать уведомления, если такие же, как и у них, пароли оказались в базах утекших данных сторонних сервисов, в дальнейшем функция появится и в других сервисах VK, говорится в сообщении социальной сети.
"VK поможет еще больше обезопасить аккаунты. Теперь пользователь "ВКонтакте" получит уведомление, если такой же, как у него, пароль окажется в базах утекших данных сторонних сервисов. При этом весь процесс полностью автоматический, пароли проверяются только в зашифрованном виде и на серверах VK. Функция уже доступна в социальной сети "ВКонтакте", а в будущем она появится и в других сервисах VK", - говорится в сообщении.
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Ранее аналогичное предупреждение можно было увидеть при попытке создать новый пароль в своем аккаунте VK ID, приложение не давало использовать данные, которые ранее попадали в базы утечек.
"Многие пользователи не меняют пароли годами и при этом используют одну и ту же комбинацию в нескольких сервисах - именно такие пользователи часто оказываются в группе риска. Чтобы обезопасить их, мы создали инструмент, который будет автоматически проверять наличие паролей в базе скомпрометированных и предупредит пользователей раньше, чем их профилем заинтересуются мошенники", - рассказала директор по экосистемным продуктам VK Ольга Фролова, слова которой приводятся в сообщении.
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