https://ria.ru/20220818/vizy-1810552939.html

ЕС вряд ли примет решение о запрете виз для россиян, сообщают СМИ

ЕС вряд ли примет решение о запрете виз для россиян, сообщают СМИ - РИА Новости, 18.08.2022

ЕС вряд ли примет решение о запрете виз для россиян, сообщают СМИ

Евросоюз не может согласовать вопрос запрета виз для граждан России, страны ЕС вряд ли придут к такому решению, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T17:43

2022-08-18T17:43

2022-08-18T17:43

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Евросоюз не может согласовать вопрос запрета виз для граждан России, страны ЕС вряд ли придут к такому решению, сообщает телеканал CNN.Как отмечает телеканал, несмотря на то, что после начала российской специальной военной операции страны Евросоюза были в целом едины и согласовали введение санкций против России, существуют факторы, которые осложняют принятие единого решения и согласия со стороны всех государств, в том числе это разные экономические и политические приоритеты, а также географическое положение.Некоторые европейские государства придерживаются мнения о том, что Россия является важной частью региона, а также хотят поддерживать с ней отношения и после завершения ситуации на Украине. В частности поэтому они выступают против принятия подобных решений в отношении российских граждан. В то время как другие, в том числе Финляндия, Польша, Литва, Эстония и еще ряд государств считают необходимым запрет на выдачу виз россиянам, которые, по их мнению, "должны почувствовать цену" сложившейся ситуации.В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила эстонский премьер-министр Кая Каллас, Эстония поддерживает этот запрет.Также ранее в правительстве Финляндии заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России - до 500 в день, 20% всего времени зарезервируют для туристов и 80% - для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что "с трудом" представляет себе запрет выдачи шенгенских виз гражданам РФ. В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", заявлял замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совфеда Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".

https://ria.ru/20220818/viza-1810387574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, россия, евросоюз