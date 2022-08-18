ЕС вряд ли примет решение о запрете виз для россиян, сообщают СМИ
CNN: ЕС не может определиться по запрету виз для россиян и вряд ли придет к такому решению
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги ЕС во время саммита в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги ЕС во время саммита в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Евросоюз не может согласовать вопрос запрета виз для граждан России, страны ЕС вряд ли придут к такому решению, сообщает телеканал CNN.
Как отмечает телеканал, несмотря на то, что после начала российской специальной военной операции страны Евросоюза были в целом едины и согласовали введение санкций против России, существуют факторы, которые осложняют принятие единого решения и согласия со стороны всех государств, в том числе это разные экономические и политические приоритеты, а также географическое положение.
Некоторые европейские государства придерживаются мнения о том, что Россия является важной частью региона, а также хотят поддерживать с ней отношения и после завершения ситуации на Украине. В частности поэтому они выступают против принятия подобных решений в отношении российских граждан. В то время как другие, в том числе Финляндия, Польша, Литва, Эстония и еще ряд государств считают необходимым запрет на выдачу виз россиянам, которые, по их мнению, "должны почувствовать цену" сложившейся ситуации.
В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила эстонский премьер-министр Кая Каллас, Эстония поддерживает этот запрет.
Также ранее в правительстве Финляндии заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России - до 500 в день, 20% всего времени зарезервируют для туристов и 80% - для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.
Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что "с трудом" представляет себе запрет выдачи шенгенских виз гражданам РФ.
В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", заявлял замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совфеда Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".