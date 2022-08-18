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Москва ответит на решение Финляндии ограничить выдачу виз россиянам - РИА Новости, 18.08.2022
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Туризм
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Москва ответит на решение Финляндии ограничить выдачу виз россиянам
Москва ответит на решение Финляндии ограничить выдачу виз россиянам - РИА Новости, 18.08.2022
Москва ответит на решение Финляндии ограничить выдачу виз россиянам
Российская сторона не оставит "без должной реакции" решение финских властей вдвое сократить количество принимаемых от россиян заявок на шенгенские визы, заявил... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T15:21
2022-08-18T16:30
в мире
россия
финляндия
туризм
туризм
москва
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российская сторона не оставит "без должной реакции" решение финских властей вдвое сократить количество принимаемых от россиян заявок на шенгенские визы, заявил заместитель директора департамента печати и информации МИД Иван Нечаев."Решение финских властей ограничить прием от граждан России заявлений на получение виз в Финляндию всецело укладывается в русло очередной русофобской кампании в отдельных государствах ЕС, инициированной Прибалтийскими странами", — сказал на брифинге представитель ведомства.По его словам, такие действия подтверждают наличие "политически мотивированной дискриминации россиян по признаку национального происхождения".Нечаев не исключил, что решение о запрете на выдачу виз примут на уровне всего Евросоюза, "даже в отсутствие общеевропейского консенсуса".Сейчас МИД Финляндии ежедневно принимает в среднем до тысячи заявок на выдачу визы. С начала сентября их количество ограничат до 500. Кроме того, вводятся квоты времени для подачи заявлений, и лишь 20% — около ста в день — зарезервированы для туристов. Оставшиеся предусмотрены для тех, кто обращается за визой по другим причинам, например по семейным обстоятельствам или работе.В последнее время на Западе все чаще звучат призывы прекратить выдачу виз и закрыть въезд для россиян. С такими заявлениями выступили премьер-министры Финляндии и Эстонии Санна Марин и Кая Каллас. При этом на днях Латвия и Эстония объявили о прекращении выдачи виз россиянам. Последняя же и вовсе запретила въезд по уже выданным документам.МИД России назвал идею о прекращении оформления виз гражданам страны шовинистским, а решение Таллина — антиэстонским.
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в мире, россия, финляндия, туризм, москва, евросоюз
В мире, Россия, Финляндия, Туризм, Туризм, Москва, Евросоюз
15:21 18.08.2022 (обновлено: 16:30 18.08.2022)
 
Москва ответит на решение Финляндии ограничить выдачу виз россиянам

В МИД заявили, что Москва ответит на решение Финляндии по визам для россиян

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российская сторона не оставит "без должной реакции" решение финских властей вдвое сократить количество принимаемых от россиян заявок на шенгенские визы, заявил заместитель директора департамента печати и информации МИД Иван Нечаев.
"Решение финских властей ограничить прием от граждан России заявлений на получение виз в Финляндию всецело укладывается в русло очередной русофобской кампании в отдельных государствах ЕС, инициированной Прибалтийскими странами", — сказал на брифинге представитель ведомства.
По его словам, такие действия подтверждают наличие "политически мотивированной дискриминации россиян по признаку национального происхождения".
Нечаев не исключил, что решение о запрете на выдачу виз примут на уровне всего Евросоюза, "даже в отсутствие общеевропейского консенсуса".
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Сейчас МИД Финляндии ежедневно принимает в среднем до тысячи заявок на выдачу визы. С начала сентября их количество ограничат до 500. Кроме того, вводятся квоты времени для подачи заявлений, и лишь 20% — около ста в день — зарезервированы для туристов. Оставшиеся предусмотрены для тех, кто обращается за визой по другим причинам, например по семейным обстоятельствам или работе.
В последнее время на Западе все чаще звучат призывы прекратить выдачу виз и закрыть въезд для россиян. С такими заявлениями выступили премьер-министры Финляндии и Эстонии Санна Марин и Кая Каллас. При этом на днях Латвия и Эстония объявили о прекращении выдачи виз россиянам. Последняя же и вовсе запретила въезд по уже выданным документам.
МИД России назвал идею о прекращении оформления виз гражданам страны шовинистским, а решение Таллина — антиэстонским.
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