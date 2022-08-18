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Еврокомиссар посетит Финляндию и Латвию по вопросу виз для россиян

Еврокомиссар посетит Финляндию и Латвию по вопросу виз для россиян - РИА Новости, 18.08.2022

Еврокомиссар посетит Финляндию и Латвию по вопросу виз для россиян

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон в начале сентября посетит Финляндию и Латвию для обсуждения вопроса виз для граждан России, сообщила на брифинге... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T13:31

2022-08-18T13:31

2022-08-18T13:50

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БРЮССЕЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон в начале сентября посетит Финляндию и Латвию для обсуждения вопроса виз для граждан России, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер."Еврокомиссар Йоханссон посетит Финляндию и Латвию в первую неделю сентября для обсуждения вопроса с властями и понимания ситуации на месте", - сказала она.В среду министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис предложил на уровне ЕС отменить действие туристических шенгенских виз, выданных россиянам.Эстония с 18 августа вводит санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданной в Эстонии шенгенской визой, однако граждане РФ, которым была выдана виза другой страной-участницей Шенгенского соглашения, пока могут въезжать в республику.Также ранее в правительстве Финляндии заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России - до 500 в день, 20% всего времени зарезервируют для туристов и 80% - для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом.Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что "с трудом" представляет себе запрет выдачи шенгенских виз гражданам РФ.В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", заявлял замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза.

https://ria.ru/20220818/germaniya-1810368633.html

https://ria.ru/20220816/granitsy-1810054790.html

https://ria.ru/20220818/viza-1810387574.html

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