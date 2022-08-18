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МИД ожидает от США своевременной выдачи виз Лаврову и российской делегации

МИД ожидает от США своевременной выдачи виз Лаврову и российской делегации - РИА Новости, 18.08.2022

МИД ожидает от США своевременной выдачи виз Лаврову и российской делегации

Москва исходит из того, что США своевременно выдадут визы министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и всей делегации для участия в неделе высокого уровня... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T09:22

2022-08-18T09:22

2022-08-18T10:17

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

сша

оон

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Москва исходит из того, что США своевременно выдадут визы министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и всей делегации для участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.Распоряжением президента РФ от 8 августа 2022 года Лавров утвержден главой российской делегации для участия в работе 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Накануне посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что в четверг в ходе визита в госдепартамент он намерен поднять вопрос о "полномасштабном, полноформатном участии" министра и делегации на предстоящих сентябрьских мероприятиях в Нью-Йорке."Исходим из того, что Сергею Лаврову, а также членам делегации и их заместителям, указанным в распоряжении, своевременно будут выданы въездные визы в США", - сказал в свою очередь РИА Новости Ильичев."Призываем секретариат ООН добиваться от американской стороны неукоснительного выполнения своих обязательств по Соглашению между ООН и правительством США относительно месторасположения центральных учреждений ООН, включая добросовестное рассмотрение в срок всех визовых заявок", - отметил российский дипломат.В конце февраля США ввели санкции против Лаврова, которые подразумевают запрет на въезд в страну, заморозку активов в США и запрет для американских компаний и граждан вести бизнес с фигурантами санкционного списка. В МИД РФ санкции назвали нелегитимными и добавили, что у Лаврова нет счетов в зарубежных банках.По соглашению между ООН и США как страной-хозяйкой штаб-квартиры, американские власти не должны чинить препятствий для посещения ООН представителям и должностным лицам стран-членов организации. Ранее США неоднократно отказывали в визах российским дипломатам и экспертам, которые планировали принять участие в работе ооновских конференций.

https://ria.ru/20220815/lavrov-1809585271.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, сша, оон