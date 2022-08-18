https://ria.ru/20220818/vizy-1810366893.html
МИД ожидает от США своевременной выдачи виз Лаврову и российской делегации
МИД ожидает от США своевременной выдачи виз Лаврову и российской делегации - РИА Новости, 18.08.2022
МИД ожидает от США своевременной выдачи виз Лаврову и российской делегации
Москва исходит из того, что США своевременно выдадут визы министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и всей делегации для участия в неделе высокого уровня... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T09:22
2022-08-18T09:22
2022-08-18T10:17
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
сша
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807896019_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_0fc183ad8188a1bf51d43170c3e6300a.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Москва исходит из того, что США своевременно выдадут визы министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и всей делегации для участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.Распоряжением президента РФ от 8 августа 2022 года Лавров утвержден главой российской делегации для участия в работе 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Накануне посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что в четверг в ходе визита в госдепартамент он намерен поднять вопрос о "полномасштабном, полноформатном участии" министра и делегации на предстоящих сентябрьских мероприятиях в Нью-Йорке."Исходим из того, что Сергею Лаврову, а также членам делегации и их заместителям, указанным в распоряжении, своевременно будут выданы въездные визы в США", - сказал в свою очередь РИА Новости Ильичев."Призываем секретариат ООН добиваться от американской стороны неукоснительного выполнения своих обязательств по Соглашению между ООН и правительством США относительно месторасположения центральных учреждений ООН, включая добросовестное рассмотрение в срок всех визовых заявок", - отметил российский дипломат.В конце февраля США ввели санкции против Лаврова, которые подразумевают запрет на въезд в страну, заморозку активов в США и запрет для американских компаний и граждан вести бизнес с фигурантами санкционного списка. В МИД РФ санкции назвали нелегитимными и добавили, что у Лаврова нет счетов в зарубежных банках.По соглашению между ООН и США как страной-хозяйкой штаб-квартиры, американские власти не должны чинить препятствий для посещения ООН представителям и должностным лицам стран-членов организации. Ранее США неоднократно отказывали в визах российским дипломатам и экспертам, которые планировали принять участие в работе ооновских конференций.
https://ria.ru/20220815/lavrov-1809585271.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807896019_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_d17904de6f668c1cb5910ae1cf7d9c52.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, сша, оон
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров, Россия, США, ООН
09:22 18.08.2022 (обновлено: 10:17 18.08.2022)
МИД ожидает от США своевременной выдачи виз Лаврову и российской делегации
Дипломат Ильичев ожидает своевременной выдачи виз Лаврову и делегации для участия в ГА ООН
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Москва исходит из того, что США своевременно выдадут визы министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и всей делегации для участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
Распоряжением президента РФ
от 8 августа 2022 года Лавров утвержден главой российской делегации для участия в работе 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
. Накануне посол РФ в США Анатолий Антонов
заявил, что в четверг в ходе визита в госдепартамент он намерен поднять вопрос о "полномасштабном, полноформатном участии" министра и делегации на предстоящих сентябрьских мероприятиях в Нью-Йорке
.
"Исходим из того, что Сергею Лаврову
, а также членам делегации и их заместителям, указанным в распоряжении, своевременно будут выданы въездные визы в США", - сказал в свою очередь РИА Новости Ильичев.
"Призываем секретариат ООН добиваться от американской стороны неукоснительного выполнения своих обязательств по Соглашению между ООН и правительством США относительно месторасположения центральных учреждений ООН, включая добросовестное рассмотрение в срок всех визовых заявок", - отметил российский дипломат.
В конце февраля США ввели санкции против Лаврова, которые подразумевают запрет на въезд в страну, заморозку активов в США и запрет для американских компаний и граждан вести бизнес с фигурантами санкционного списка. В МИД РФ санкции назвали нелегитимными и добавили, что у Лаврова нет счетов в зарубежных банках.
По соглашению между ООН и США как страной-хозяйкой штаб-квартиры, американские власти не должны чинить препятствий для посещения ООН представителям и должностным лицам стран-членов организации. Ранее США неоднократно отказывали в визах российским дипломатам и экспертам, которые планировали принять участие в работе ооновских конференций.