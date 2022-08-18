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В Баден-Вюртемберге предупредили о гибели до половины всего урожая - РИА Новости, 18.08.2022
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В Баден-Вюртемберге предупредили о гибели до половины всего урожая
В Баден-Вюртемберге предупредили о гибели до половины всего урожая - РИА Новости, 18.08.2022
В Баден-Вюртемберге предупредили о гибели до половины всего урожая
Из-за засухи и цен на энергоносители может погибнуть до половины всех культур на баден-вюртембергских полях, сообщил глава ассоциации фермеров немецкой земли... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T15:37
2022-08-18T16:11
в мире
германия
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БЕРЛИН, 18 авг - РИА Новости. Из-за засухи и цен на энергоносители может погибнуть до половины всех культур на баден-вюртембергских полях, сообщил глава ассоциации фермеров немецкой земли Баден-Вюртемберг Йоахим Руквид."Если в ближайшее время не будет обильных осадков, мы ожидаем значительных потерь урожая до 50% почти по всем культурам", - приводятся слова Руквида на сайте парламента земли.Ассоциация беспокоится об урожае рапса, кукурузы, сахарной свеклы, картошки и сои. Уже имеющийся неурожай привёл к тому, что у некоторых фермеров нет подножного корма и они вынуждены кормить скот заготовками на зиму, сообщает Руквид.Список проблем выходит за рамки засухи, и фермерам приходится иметь дело с повышением цен на энергоносители, удобрения, пестициды и корма, добавил он.Ранее сообщалось, что из-за обмеления Эльбы и Рейна на их поверхности показались "голодные камни", предупреждающие о плохом урожае и голоде.
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в мире, германия
В мире, Германия
15:37 18.08.2022 (обновлено: 16:11 18.08.2022)
 
В Баден-Вюртемберге предупредили о гибели до половины всего урожая

Ассоциация фермеров предупредила о гибели до половины всего урожая в Баден-Вюртемберге

© AP Photo / dpaУборка урожая в Германии
Уборка урожая в Германии - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© AP Photo / dpa
Уборка урожая в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 18 авг - РИА Новости. Из-за засухи и цен на энергоносители может погибнуть до половины всех культур на баден-вюртембергских полях, сообщил глава ассоциации фермеров немецкой земли Баден-Вюртемберг Йоахим Руквид.
"Если в ближайшее время не будет обильных осадков, мы ожидаем значительных потерь урожая до 50% почти по всем культурам", - приводятся слова Руквида на сайте парламента земли.
Ассоциация беспокоится об урожае рапса, кукурузы, сахарной свеклы, картошки и сои. Уже имеющийся неурожай привёл к тому, что у некоторых фермеров нет подножного корма и они вынуждены кормить скот заготовками на зиму, сообщает Руквид.
Список проблем выходит за рамки засухи, и фермерам приходится иметь дело с повышением цен на энергоносители, удобрения, пестициды и корма, добавил он.
Ранее сообщалось, что из-за обмеления Эльбы и Рейна на их поверхности показались "голодные камни", предупреждающие о плохом урожае и голоде.
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