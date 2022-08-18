https://ria.ru/20220818/viza-1810486496.html

В Баден-Вюртемберге предупредили о гибели до половины всего урожая

В Баден-Вюртемберге предупредили о гибели до половины всего урожая - РИА Новости, 18.08.2022

В Баден-Вюртемберге предупредили о гибели до половины всего урожая

Из-за засухи и цен на энергоносители может погибнуть до половины всех культур на баден-вюртембергских полях, сообщил глава ассоциации фермеров немецкой земли... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T15:37

2022-08-18T15:37

2022-08-18T16:11

в мире

германия

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БЕРЛИН, 18 авг - РИА Новости. Из-за засухи и цен на энергоносители может погибнуть до половины всех культур на баден-вюртембергских полях, сообщил глава ассоциации фермеров немецкой земли Баден-Вюртемберг Йоахим Руквид."Если в ближайшее время не будет обильных осадков, мы ожидаем значительных потерь урожая до 50% почти по всем культурам", - приводятся слова Руквида на сайте парламента земли.Ассоциация беспокоится об урожае рапса, кукурузы, сахарной свеклы, картошки и сои. Уже имеющийся неурожай привёл к тому, что у некоторых фермеров нет подножного корма и они вынуждены кормить скот заготовками на зиму, сообщает Руквид.Список проблем выходит за рамки засухи, и фермерам приходится иметь дело с повышением цен на энергоносители, удобрения, пестициды и корма, добавил он.Ранее сообщалось, что из-за обмеления Эльбы и Рейна на их поверхности показались "голодные камни", предупреждающие о плохом урожае и голоде.

https://ria.ru/20220815/urozhay-1809806292.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия