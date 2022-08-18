https://ria.ru/20220818/viza-1810486496.html
В Баден-Вюртемберге предупредили о гибели до половины всего урожая
В Баден-Вюртемберге предупредили о гибели до половины всего урожая - РИА Новости, 18.08.2022
В Баден-Вюртемберге предупредили о гибели до половины всего урожая
Из-за засухи и цен на энергоносители может погибнуть до половины всех культур на баден-вюртембергских полях, сообщил глава ассоциации фермеров немецкой земли... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T15:37
2022-08-18T15:37
2022-08-18T16:11
в мире
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131017/55/1310175570_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_e837ccf9f650c82a0c23b2e9e25d8305.jpg
БЕРЛИН, 18 авг - РИА Новости. Из-за засухи и цен на энергоносители может погибнуть до половины всех культур на баден-вюртембергских полях, сообщил глава ассоциации фермеров немецкой земли Баден-Вюртемберг Йоахим Руквид."Если в ближайшее время не будет обильных осадков, мы ожидаем значительных потерь урожая до 50% почти по всем культурам", - приводятся слова Руквида на сайте парламента земли.Ассоциация беспокоится об урожае рапса, кукурузы, сахарной свеклы, картошки и сои. Уже имеющийся неурожай привёл к тому, что у некоторых фермеров нет подножного корма и они вынуждены кормить скот заготовками на зиму, сообщает Руквид.Список проблем выходит за рамки засухи, и фермерам приходится иметь дело с повышением цен на энергоносители, удобрения, пестициды и корма, добавил он.Ранее сообщалось, что из-за обмеления Эльбы и Рейна на их поверхности показались "голодные камни", предупреждающие о плохом урожае и голоде.
https://ria.ru/20220815/urozhay-1809806292.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131017/55/1310175570_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_ca9fbbade2041b69ab4dd9f11128c483.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия
15:37 18.08.2022 (обновлено: 16:11 18.08.2022)
В Баден-Вюртемберге предупредили о гибели до половины всего урожая
Ассоциация фермеров предупредила о гибели до половины всего урожая в Баден-Вюртемберге
БЕРЛИН, 18 авг - РИА Новости.
Из-за засухи и цен на энергоносители может погибнуть до половины всех культур на баден-вюртембергских полях, сообщил
глава ассоциации фермеров немецкой земли Баден-Вюртемберг Йоахим Руквид.
"Если в ближайшее время не будет обильных осадков, мы ожидаем значительных потерь урожая до 50% почти по всем культурам", - приводятся слова Руквида на сайте парламента земли.
Ассоциация беспокоится об урожае рапса, кукурузы, сахарной свеклы, картошки и сои. Уже имеющийся неурожай привёл к тому, что у некоторых фермеров нет подножного корма и они вынуждены кормить скот заготовками на зиму, сообщает Руквид.
Список проблем выходит за рамки засухи, и фермерам приходится иметь дело с повышением цен на энергоносители, удобрения, пестициды и корма, добавил он.
Ранее сообщалось, что из-за обмеления Эльбы и Рейна на их поверхности показались "голодные камни", предупреждающие о плохом урожае и голоде.