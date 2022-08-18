https://ria.ru/20220818/veschestva-1810409693.html

МО: радиация накроет Польшу, Германию, Словакию в случае аварии на ЗАЭС

МО: радиация накроет Польшу, Германию, Словакию в случае аварии на ЗАЭС - РИА Новости, 18.08.2022

МО: радиация накроет Польшу, Германию, Словакию в случае аварии на ЗАЭС

Согласно прогнозу, радиоактивные вещества в случае аварии на Запорожской АЭС накроют Польшу, Германию, Словакию, Румынию, Молдавию, такие данные обнародовал на... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T11:42

2022-08-18T11:42

2022-08-18T12:06

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

польша

германия

словакия

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Согласно прогнозу, радиоактивные вещества в случае аварии на Запорожской АЭС накроют Польшу, Германию, Словакию, Румынию, Молдавию, такие данные обнародовал на брифинге в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Он, в частности, представил карту с прогнозируемым распределением радиоактивных веществ в случае выброса с территории ЗАЭС. Согласно прогнозу, радионуклиды накроют территории в Польше, Словакии, Германии.Также прогнозируется, что радионуклиды попадут в Молдавию и Румынию.Киевский режим готовит на пятницу резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутеррешем, Россию планируется обвинить в техногенной катастрофе, заявил ранее в четверг официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

польша

германия

словакия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), польша, германия, словакия