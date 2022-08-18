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МО: радиация накроет Польшу, Германию, Словакию в случае аварии на ЗАЭС - РИА Новости, 18.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220818/veschestva-1810409693.html
МО: радиация накроет Польшу, Германию, Словакию в случае аварии на ЗАЭС
МО: радиация накроет Польшу, Германию, Словакию в случае аварии на ЗАЭС - РИА Новости, 18.08.2022
МО: радиация накроет Польшу, Германию, Словакию в случае аварии на ЗАЭС
Согласно прогнозу, радиоактивные вещества в случае аварии на Запорожской АЭС накроют Польшу, Германию, Словакию, Румынию, Молдавию, такие данные обнародовал на... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T11:42
2022-08-18T12:06
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
польша
германия
словакия
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Согласно прогнозу, радиоактивные вещества в случае аварии на Запорожской АЭС накроют Польшу, Германию, Словакию, Румынию, Молдавию, такие данные обнародовал на брифинге в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Он, в частности, представил карту с прогнозируемым распределением радиоактивных веществ в случае выброса с территории ЗАЭС. Согласно прогнозу, радионуклиды накроют территории в Польше, Словакии, Германии.Также прогнозируется, что радионуклиды попадут в Молдавию и Румынию.Киевский режим готовит на пятницу резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутеррешем, Россию планируется обвинить в техногенной катастрофе, заявил ранее в четверг официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
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министерство обороны рф (минобороны рф), польша, германия, словакия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Польша, Германия, Словакия
11:42 18.08.2022 (обновлено: 12:06 18.08.2022)
 
МО: радиация накроет Польшу, Германию, Словакию в случае аварии на ЗАЭС

МО: в случае аварии на ЗАЭС радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию, Словакию

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Согласно прогнозу, радиоактивные вещества в случае аварии на Запорожской АЭС накроют Польшу, Германию, Словакию, Румынию, Молдавию, такие данные обнародовал на брифинге в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Он, в частности, представил карту с прогнозируемым распределением радиоактивных веществ в случае выброса с территории ЗАЭС. Согласно прогнозу, радионуклиды накроют территории в Польше, Словакии, Германии.
Также прогнозируется, что радионуклиды попадут в Молдавию и Румынию.
Киевский режим готовит на пятницу резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутеррешем, Россию планируется обвинить в техногенной катастрофе, заявил ранее в четверг официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ПольшаГерманияСловакия
 
 
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