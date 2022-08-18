https://ria.ru/20220818/veschestva-1810409693.html
МО: радиация накроет Польшу, Германию, Словакию в случае аварии на ЗАЭС
МО: радиация накроет Польшу, Германию, Словакию в случае аварии на ЗАЭС - РИА Новости, 18.08.2022
МО: радиация накроет Польшу, Германию, Словакию в случае аварии на ЗАЭС
Согласно прогнозу, радиоактивные вещества в случае аварии на Запорожской АЭС накроют Польшу, Германию, Словакию, Румынию, Молдавию, такие данные обнародовал на... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T11:42
2022-08-18T11:42
2022-08-18T12:06
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
польша
германия
словакия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802012705_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_64f06741e1fdce96e4530cec45f2bf96.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Согласно прогнозу, радиоактивные вещества в случае аварии на Запорожской АЭС накроют Польшу, Германию, Словакию, Румынию, Молдавию, такие данные обнародовал на брифинге в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Он, в частности, представил карту с прогнозируемым распределением радиоактивных веществ в случае выброса с территории ЗАЭС. Согласно прогнозу, радионуклиды накроют территории в Польше, Словакии, Германии.Также прогнозируется, что радионуклиды попадут в Молдавию и Румынию.Киевский режим готовит на пятницу резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутеррешем, Россию планируется обвинить в техногенной катастрофе, заявил ранее в четверг официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
польша
германия
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802012705_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05d0a3e29332fd812dc07e0aaec7354b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), польша, германия, словакия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Польша, Германия, Словакия
11:42 18.08.2022 (обновлено: 12:06 18.08.2022)
МО: радиация накроет Польшу, Германию, Словакию в случае аварии на ЗАЭС
МО: в случае аварии на ЗАЭС радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию, Словакию