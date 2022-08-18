https://ria.ru/20220818/verfi-1810572343.html

Путин заявил о необходимости модернизации верфей

Путин заявил о необходимости модернизации верфей - РИА Новости, 18.08.2022

Путин заявил о необходимости модернизации верфей

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости поддержать модернизацию верфей для судостроительства. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T18:37

2022-08-18T18:37

2022-08-18T18:37

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости поддержать модернизацию верфей для судостроительства."Нужно дать ход инициативам российских судостроителей, их отечественных поставщиков и заказчиков. Поддержать модернизацию наших верфей и предусмотреть удобные финансовые механизмы, чтобы внутри России появились новые заказы на качественные, современные суда", - заявил Путин на совещании по развитию судостроительной отрасли.Президент добавил, что верфи нужно делать согласно планам самих заказчиков."Нужно верстать планы верфей, исходя из потребностей самих заказчиков - транспортных, рыбопромысловых, энергетических и других компаний", - добавил он.

https://ria.ru/20220731/doktrina-1806209586.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, владимир путин