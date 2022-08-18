https://ria.ru/20220818/verfi-1810572343.html
Путин заявил о необходимости модернизации верфей
Путин заявил о необходимости модернизации верфей - РИА Новости, 18.08.2022
Путин заявил о необходимости модернизации верфей
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости поддержать модернизацию верфей для судостроительства. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T18:37
2022-08-18T18:37
2022-08-18T18:37
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости поддержать модернизацию верфей для судостроительства."Нужно дать ход инициативам российских судостроителей, их отечественных поставщиков и заказчиков. Поддержать модернизацию наших верфей и предусмотреть удобные финансовые механизмы, чтобы внутри России появились новые заказы на качественные, современные суда", - заявил Путин на совещании по развитию судостроительной отрасли.Президент добавил, что верфи нужно делать согласно планам самих заказчиков."Нужно верстать планы верфей, исходя из потребностей самих заказчиков - транспортных, рыбопромысловых, энергетических и других компаний", - добавил он.
https://ria.ru/20220731/doktrina-1806209586.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о необходимости модернизации верфей
Президент Путин предложил поддержать модернизацию верфей для судостроительства