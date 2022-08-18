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Путин заявил о необходимости модернизации верфей - РИА Новости, 18.08.2022
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Путин заявил о необходимости модернизации верфей
Путин заявил о необходимости модернизации верфей - РИА Новости, 18.08.2022
Путин заявил о необходимости модернизации верфей
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости поддержать модернизацию верфей для судостроительства. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T18:37
2022-08-18T18:37
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости поддержать модернизацию верфей для судостроительства."Нужно дать ход инициативам российских судостроителей, их отечественных поставщиков и заказчиков. Поддержать модернизацию наших верфей и предусмотреть удобные финансовые механизмы, чтобы внутри России появились новые заказы на качественные, современные суда", - заявил Путин на совещании по развитию судостроительной отрасли.Президент добавил, что верфи нужно делать согласно планам самих заказчиков."Нужно верстать планы верфей, исходя из потребностей самих заказчиков - транспортных, рыбопромысловых, энергетических и других компаний", - добавил он.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
18:37 18.08.2022
 
Путин заявил о необходимости модернизации верфей

Президент Путин предложил поддержать модернизацию верфей для судостроительства

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкСудостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень
Судостроительный комплекс Звезда в городе Большой Камень - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости поддержать модернизацию верфей для судостроительства.
"Нужно дать ход инициативам российских судостроителей, их отечественных поставщиков и заказчиков. Поддержать модернизацию наших верфей и предусмотреть удобные финансовые механизмы, чтобы внутри России появились новые заказы на качественные, современные суда", - заявил Путин на совещании по развитию судостроительной отрасли.
Президент добавил, что верфи нужно делать согласно планам самих заказчиков.
"Нужно верстать планы верфей, исходя из потребностей самих заказчиков - транспортных, рыбопромысловых, энергетических и других компаний", - добавил он.
Амурский судостроительный завод - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
31 июля, 13:32
Морская доктрина называет строительство авианосцев приоритетом судостроения
 
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