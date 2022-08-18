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На ВЭФ-2022 обсудят будущее отраслей российской экономики

На ВЭФ-2022 обсудят будущее отраслей российской экономики - РИА Новости, 18.08.2022

На ВЭФ-2022 обсудят будущее отраслей российской экономики

В условиях фундаментальной трансформации геополитического и экономического ландшафта перед российской экономикой стоит беспрецедентная по своей сложности и... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T11:14

2022-08-18T11:14

2022-08-18T11:14

пресс-релизы

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МОСКВА, 18 авг – Фонд Росконгресс. В условиях фундаментальной трансформации геополитического и экономического ландшафта перед российской экономикой стоит беспрецедентная по своей сложности и масштабности задача – создание принципиально новой экономической модели развития страны, направленной на достижение ее технологического суверенитета, снижение зависимости от импорта критически важных видов зарубежной продукции, восстановление и переформатирование цепочек создания стоимости в ключевых отраслях национальной экономики. Одна из сессий трека "Мировое разделение труда: отказ от старых и создание новых связей" деловой программы VII Восточного экономического форума, который состоится с 5 по 8 сентября во Владивостоке, даст ответы на вопросы, где Россия впереди, где – позади и почему.Участники дискуссии ответят на вопросы, смогут ли ключевые отрасли, формирующие систему жизнеобеспечения общества (ВПК, АПК, ТЭК, транспорт, связь, здравоохранение), полностью перейти к политике импортонезависимости, как построить эффективную систему мотивации бизнеса в целях реализации масштабного импортозамещения и как достичь интеграции фундаментальной науки и реального сектора экономики? Отдельное внимание в ходе сессии будет уделено тому, какой должна быть система управления технологическим развитием отраслей экономики и насколько применим здесь опыт СССР и других стран. Спикеры также обсудят привлечение частных инвестиций в развитие удаленных регионов России, таких как Арктика, Сибирь и Дальний Восток. Модератором выступит ректор ФГБОУ ВО "Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова" Иван Лобанов."На сегодняшний день к числу наиболее зависимых от импорта иностранного сырья и комплектующих отраслей следует отнести машиностроение, электронную промышленность, фармацевтику. Идти по пути догоняющего развития и линейно восполнять звенья производственных цепочек видится малоэффективным; необходим принципиально иной подход: не просто замещать, а предлагать новые технологические решения в результате интеграции науки и реального сектора экономики – по аналогии с „социальным лифтом“ создавать „технологические лифты“, позволяющие перейти не на одну, а сразу на несколько технологических ниш вперед", – отмечает Иван Лобанов.У России имеется серьезный ресурсный, технический и научный потенциал, позволивший достичь лидерства в таких отраслях, как энергетика, металлургия, химическая и лесная промышленность, сельское хозяйство. Вместе с тем ускоренного технологического развития требуют такие приоритетные отрасли национальной экономики, как авиа-, автомобиле- и судостроение, электронная промышленность, фарминдустрия, опережающему развитию которых препятствовали недостаточная взаимосвязанность и взаимодополняемость отечественных отраслей, низкая интеграция в глобальные производственные цепочки.В настоящее время в России сложились все необходимые предпосылки для перехода на новую восходящую фазу. Очевидно, что реализовать данную задачу за счет средств исключительно государственного бюджета не представляется возможным, необходимо активное вовлечение в данный процесс российского бизнес-сообщества. Большое значение на пути к достижению устойчивого экономического роста играет преодоление диспропорций в развитии удаленных территорий – Сибири, Арктики, Дальнего Востока и создание новых "анклавов" комплексного экономического развития.Всего в программу VII Восточного экономического форума включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, круглые столы и бизнес-диалоги. Тема Форума – "На пути к многополярному миру". Подробная информация об архитектуре деловой программы ВЭФ-2022 – на официальном сайте: forumvostok.ru. Организатор Восточного экономического форума – Фонд Росконгресс.Все оперативные новости о подготовке ВЭФ-2022 – в официальных соцсетях Форума. Telegram: t.me/roscongress, ВК: Восточный экономический форум (vk.com).Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы