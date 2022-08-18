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Премьер Финляндии второй раз за год оскандалилась из-за вечеринки - РИА Новости, 18.08.2022
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Премьер Финляндии второй раз за год оскандалилась из-за вечеринки
Премьер Финляндии второй раз за год оскандалилась из-за вечеринки - РИА Новости, 18.08.2022
Премьер Финляндии второй раз за год оскандалилась из-за вечеринки
Глава правительства Финляндии Санна Марин второй раз за год попала в скандал из-за частной вечеринки. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T13:16
2022-08-18T15:31
в мире
хельсинки
финляндия
санна марин
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 авг — РИА Новости. Глава правительства Финляндии Санна Марин второй раз за год попала в скандал из-за частной вечеринки.В среду вечером финские СМИ стали распространять видео с частного мероприятия, где Марин пела и танцевала с местными знаменитостями. Председатель кабинета министров в четверг на пресс-брифинге прокомментировала ситуацию.По ее словам, после частной вечеринки она с друзьями посетила еще два бара в центре Хельсинки.В видео упоминается слово "jauhojengi". В повседневном языке слово "jauho", "мука" или "порошок", иногда обозначает наркотики. Марин заявила, что ничего об этом не знает."Я не знаю, что это такое. Я не знаю, к чему это относится. Лично я не употребляла наркотиков и ничего, кроме алкоголя. Я танцевала, пела, веселилась, делала совершенно законные вещи. Я также не видела, чтобы другие так действовали (употребляли наркотики. — Прим. ред.)", — сказала она.Премьер-министр не видит необходимости менять свое поведение. Кроме того, она неоднократно подчеркивала, что хочет "расширить рамки" института премьер-министра.Марин уже попадала в скандал из-за вечеринок. В декабре прошлого года политик посещала ночной клуб и оставила дома служебный телефон. По этой причине она не узнала о том, что подверглась риску заражения коронавирусом.
https://ria.ru/20220817/finlyandiya-1810203362.html
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в мире, хельсинки, финляндия, санна марин
В мире, Хельсинки, Финляндия, Санна Марин
13:16 18.08.2022 (обновлено: 15:31 18.08.2022)
 
Премьер Финляндии второй раз за год оскандалилась из-за вечеринки

Премьер Финляндии Санна Марин второй раз за год оскандалилась из-за видео с вечеринки

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Финляндии Санна Марин на саммите ЕС в Брюсселе
Премьер-министр Финляндии Санна Марин на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Финляндии Санна Марин на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 авг — РИА Новости. Глава правительства Финляндии Санна Марин второй раз за год попала в скандал из-за частной вечеринки.
В среду вечером финские СМИ стали распространять видео с частного мероприятия, где Марин пела и танцевала с местными знаменитостями. Председатель кабинета министров в четверг на пресс-брифинге прокомментировала ситуацию.

"Я хочу показать, что на этих должностях работают обычные люди с обычной жизнью. У меня есть семейная жизнь, у меня есть работа и у меня есть свободное время, которое я провожу с друзьями. Примерно так же, как и многие люди моего возраста", — утверждает Марин.

По ее словам, после частной вечеринки она с друзьями посетила еще два бара в центре Хельсинки.
В видео упоминается слово "jauhojengi". В повседневном языке слово "jauho", "мука" или "порошок", иногда обозначает наркотики. Марин заявила, что ничего об этом не знает.
"Я не знаю, что это такое. Я не знаю, к чему это относится. Лично я не употребляла наркотиков и ничего, кроме алкоголя. Я танцевала, пела, веселилась, делала совершенно законные вещи. Я также не видела, чтобы другие так действовали (употребляли наркотики. — Прим. ред.)", — сказала она.
Премьер-министр не видит необходимости менять свое поведение. Кроме того, она неоднократно подчеркивала, что хочет "расширить рамки" института премьер-министра.
Марин уже попадала в скандал из-за вечеринок. В декабре прошлого года политик посещала ночной клуб и оставила дома служебный телефон. По этой причине она не узнала о том, что подверглась риску заражения коронавирусом.
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