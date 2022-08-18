https://ria.ru/20220818/vecherinka-1810440329.html

Премьер Финляндии второй раз за год оскандалилась из-за вечеринки

Премьер Финляндии второй раз за год оскандалилась из-за вечеринки - РИА Новости, 18.08.2022

Премьер Финляндии второй раз за год оскандалилась из-за вечеринки

Глава правительства Финляндии Санна Марин второй раз за год попала в скандал из-за частной вечеринки. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T13:16

2022-08-18T13:16

2022-08-18T15:31

в мире

хельсинки

финляндия

санна марин

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ХЕЛЬСИНКИ, 18 авг — РИА Новости. Глава правительства Финляндии Санна Марин второй раз за год попала в скандал из-за частной вечеринки.В среду вечером финские СМИ стали распространять видео с частного мероприятия, где Марин пела и танцевала с местными знаменитостями. Председатель кабинета министров в четверг на пресс-брифинге прокомментировала ситуацию.По ее словам, после частной вечеринки она с друзьями посетила еще два бара в центре Хельсинки.В видео упоминается слово "jauhojengi". В повседневном языке слово "jauho", "мука" или "порошок", иногда обозначает наркотики. Марин заявила, что ничего об этом не знает."Я не знаю, что это такое. Я не знаю, к чему это относится. Лично я не употребляла наркотиков и ничего, кроме алкоголя. Я танцевала, пела, веселилась, делала совершенно законные вещи. Я также не видела, чтобы другие так действовали (употребляли наркотики. — Прим. ред.)", — сказала она.Премьер-министр не видит необходимости менять свое поведение. Кроме того, она неоднократно подчеркивала, что хочет "расширить рамки" института премьер-министра.Марин уже попадала в скандал из-за вечеринок. В декабре прошлого года политик посещала ночной клуб и оставила дома служебный телефон. По этой причине она не узнала о том, что подверглась риску заражения коронавирусом.

https://ria.ru/20220817/finlyandiya-1810203362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, хельсинки, финляндия, санна марин