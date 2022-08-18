https://ria.ru/20220818/varene-1810543277.html

Жителя КБР будут судить за хищение варенья на сумму в полмиллиона рублей

Жителя КБР будут судить за хищение варенья на сумму в полмиллиона рублей - РИА Новости, 18.08.2022

Жителя КБР будут судить за хищение варенья на сумму в полмиллиона рублей

Житель Кабардино-Балкарской республики, которого обвиняют в том, что он похитил у 19 местных жителей малиновое варенье на сумму больше 500 тысяч рублей, пойдёт... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T17:28

2022-08-18T17:28

2022-08-18T17:28

кабардино-балкарская республика (кбр)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806762353_0:1199:2048:2351_1920x0_80_0_0_4b6bbeae42432c1b732e0ee814ae5319.jpg

НАЛЬЧИК, 18 авг – РИА Новости. Житель Кабардино-Балкарской республики, которого обвиняют в том, что он похитил у 19 местных жителей малиновое варенье на сумму больше 500 тысяч рублей, пойдёт под суд, сообщает прокуратура Баксанского района Кабардино-Балкарии."По версии следствия, мужчина с помощью объявлений в сети интернет подыскивал граждан, желающих продать малиновое варенье, после чего убеждал их, что реализует товар, а вырученные деньги вернет. Однако свои обязательства он не выполнил и похитил имущество 19 жителей района на общую сумму свыше 580 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Мужчине предъявлено обвинение по статье "Мошенничество с причинением значительного ущерба" УК РФ, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы."Уголовное дело направлено в Баксанский районный суд для рассмотрения по существу", - уточняет прокуратура.

https://ria.ru/20220818/zoloto-1810447237.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кабардино-балкарская республика (кбр), происшествия