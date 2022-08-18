https://ria.ru/20220818/varene-1810543277.html
Жителя КБР будут судить за хищение варенья на сумму в полмиллиона рублей
Жителя КБР будут судить за хищение варенья на сумму в полмиллиона рублей - РИА Новости, 18.08.2022
Жителя КБР будут судить за хищение варенья на сумму в полмиллиона рублей
Житель Кабардино-Балкарской республики, которого обвиняют в том, что он похитил у 19 местных жителей малиновое варенье на сумму больше 500 тысяч рублей, пойдёт... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T17:28
2022-08-18T17:28
2022-08-18T17:28
кабардино-балкарская республика (кбр)
происшествия
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НАЛЬЧИК, 18 авг – РИА Новости. Житель Кабардино-Балкарской республики, которого обвиняют в том, что он похитил у 19 местных жителей малиновое варенье на сумму больше 500 тысяч рублей, пойдёт под суд, сообщает прокуратура Баксанского района Кабардино-Балкарии."По версии следствия, мужчина с помощью объявлений в сети интернет подыскивал граждан, желающих продать малиновое варенье, после чего убеждал их, что реализует товар, а вырученные деньги вернет. Однако свои обязательства он не выполнил и похитил имущество 19 жителей района на общую сумму свыше 580 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Мужчине предъявлено обвинение по статье "Мошенничество с причинением значительного ущерба" УК РФ, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы."Уголовное дело направлено в Баксанский районный суд для рассмотрения по существу", - уточняет прокуратура.
https://ria.ru/20220818/zoloto-1810447237.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кабардино-балкарская республика (кбр), происшествия
Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Происшествия
Жителя КБР будут судить за хищение варенья на сумму в полмиллиона рублей
Жителя КБР будут судить за хищение малинового варенья на сумму более 580 тысяч рублей