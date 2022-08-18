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Жителя КБР будут судить за хищение варенья на сумму в полмиллиона рублей - РИА Новости, 18.08.2022
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Жителя КБР будут судить за хищение варенья на сумму в полмиллиона рублей
Жителя КБР будут судить за хищение варенья на сумму в полмиллиона рублей - РИА Новости, 18.08.2022
Жителя КБР будут судить за хищение варенья на сумму в полмиллиона рублей
Житель Кабардино-Балкарской республики, которого обвиняют в том, что он похитил у 19 местных жителей малиновое варенье на сумму больше 500 тысяч рублей, пойдёт... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T17:28
2022-08-18T17:28
кабардино-балкарская республика (кбр)
происшествия
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НАЛЬЧИК, 18 авг – РИА Новости. Житель Кабардино-Балкарской республики, которого обвиняют в том, что он похитил у 19 местных жителей малиновое варенье на сумму больше 500 тысяч рублей, пойдёт под суд, сообщает прокуратура Баксанского района Кабардино-Балкарии."По версии следствия, мужчина с помощью объявлений в сети интернет подыскивал граждан, желающих продать малиновое варенье, после чего убеждал их, что реализует товар, а вырученные деньги вернет. Однако свои обязательства он не выполнил и похитил имущество 19 жителей района на общую сумму свыше 580 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Мужчине предъявлено обвинение по статье "Мошенничество с причинением значительного ущерба" УК РФ, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы."Уголовное дело направлено в Баксанский районный суд для рассмотрения по существу", - уточняет прокуратура.
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кабардино-балкарская республика (кбр), происшествия
Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Происшествия
17:28 18.08.2022
 
Жителя КБР будут судить за хищение варенья на сумму в полмиллиона рублей

Жителя КБР будут судить за хищение малинового варенья на сумму более 580 тысяч рублей

© Фото : Pexels/RODNAE ProductionsБанки с вареньем
Банки с вареньем - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Фото : Pexels/RODNAE Productions
Банки с вареньем. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 18 авг – РИА Новости. Житель Кабардино-Балкарской республики, которого обвиняют в том, что он похитил у 19 местных жителей малиновое варенье на сумму больше 500 тысяч рублей, пойдёт под суд, сообщает прокуратура Баксанского района Кабардино-Балкарии.
"По версии следствия, мужчина с помощью объявлений в сети интернет подыскивал граждан, желающих продать малиновое варенье, после чего убеждал их, что реализует товар, а вырученные деньги вернет. Однако свои обязательства он не выполнил и похитил имущество 19 жителей района на общую сумму свыше 580 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Мужчине предъявлено обвинение по статье "Мошенничество с причинением значительного ущерба" УК РФ, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.
"Уголовное дело направлено в Баксанский районный суд для рассмотрения по существу", - уточняет прокуратура.
Золотые слитки, контрабанда которых была пресечена в московском аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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