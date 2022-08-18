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В США удивились "странному" уважению Индии к России - РИА Новости, 18.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220818/uvazhenie-1810352805.html
В США удивились "странному" уважению Индии к России
В США удивились "странному" уважению Индии к России - РИА Новости, 18.08.2022
В США удивились "странному" уважению Индии к России
Индия отказалась осудить спецоперацию на Украине из-за "странного" уважения к России, написал в статье для Washington Examiner обозреватель Том Роган. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T07:30
2022-08-18T11:23
в мире
индия
россия
москва
нарендра моди
сша
украина
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Индия отказалась осудить спецоперацию на Украине из-за "странного" уважения к России, написал в статье для Washington Examiner обозреватель Том Роган.По его словам, Нью-Дели занимает независимую позицию в вопросе отношений с Москвой, в отличие от многих западных стран с "демократическим устройством".Автор публикации также раскритиковал Индию за подрыв национальных интересов США."Действия Моди подрывают главные интересы внешней политики США: развитие сотрудничества по противодействию основным противникам Вашингтона и поддержка демократических правительств, международной стабильности и свободы личности", — говорится в материале.Роган добавил, что решение Индии сохранить дружественные отношения с Россией оказывает серьезное влияние на ситуацию в мире.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
https://ria.ru/20220810/indiya-1808680400.html
https://ria.ru/20220706/neft-1800706861.html
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в мире, индия, россия, москва, нарендра моди, сша, украина
В мире, Индия, Россия, Москва, Нарендра Моди, США, Украина, Специальная военная операция на Украине
07:30 18.08.2022 (обновлено: 11:23 18.08.2022)
 
В США удивились "странному" уважению Индии к России

WE: Индия отказалась осудить спецоперацию на Украине из-за странного уважения к России

© AP Photo / Tsering TopgyalМальчик держит флаг Индии в Нью-Дели
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© AP Photo / Tsering Topgyal
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Индия отказалась осудить спецоперацию на Украине из-за "странного" уважения к России, написал в статье для Washington Examiner обозреватель Том Роган.
По его словам, Нью-Дели занимает независимую позицию в вопросе отношений с Москвой, в отличие от многих западных стран с "демократическим устройством".

"Возьмем в качестве примера странное уважение Индии к России. Она продолжает обеспечивать Москву желанным иностранным капиталом и престижем. Правительство Нарендры Моди по-прежнему оказывает теплый прием высокопоставленным представителям российских спецслужб. Индия пошла вразрез с большинством демократий, отказавшись даже осудить российскую спецоперацию на Украине", — считает Роган.

Автор публикации также раскритиковал Индию за подрыв национальных интересов США.
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"Действия Моди подрывают главные интересы внешней политики США: развитие сотрудничества по противодействию основным противникам Вашингтона и поддержка демократических правительств, международной стабильности и свободы личности", — говорится в материале.
Роган добавил, что решение Индии сохранить дружественные отношения с Россией оказывает серьезное влияние на ситуацию в мире.
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Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
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