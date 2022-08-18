https://ria.ru/20220818/uvazhenie-1810352805.html

В США удивились "странному" уважению Индии к России

В США удивились "странному" уважению Индии к России - РИА Новости, 18.08.2022

В США удивились "странному" уважению Индии к России

Индия отказалась осудить спецоперацию на Украине из-за "странного" уважения к России, написал в статье для Washington Examiner обозреватель Том Роган. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T07:30

2022-08-18T07:30

2022-08-18T11:23

в мире

индия

россия

москва

нарендра моди

сша

украина

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Индия отказалась осудить спецоперацию на Украине из-за "странного" уважения к России, написал в статье для Washington Examiner обозреватель Том Роган.По его словам, Нью-Дели занимает независимую позицию в вопросе отношений с Москвой, в отличие от многих западных стран с "демократическим устройством".Автор публикации также раскритиковал Индию за подрыв национальных интересов США."Действия Моди подрывают главные интересы внешней политики США: развитие сотрудничества по противодействию основным противникам Вашингтона и поддержка демократических правительств, международной стабильности и свободы личности", — говорится в материале.Роган добавил, что решение Индии сохранить дружественные отношения с Россией оказывает серьезное влияние на ситуацию в мире.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.

https://ria.ru/20220810/indiya-1808680400.html

https://ria.ru/20220706/neft-1800706861.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

индия

россия

москва

сша

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