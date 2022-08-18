10:04 18.08.2022 (обновлено: 10:09 18.08.2022)
Смог в Подмосковье из-за пожара под Рязанью не несет экологического ущерба
Министр экологии Подмосковья Фирсов: смог из-за пожара в Рязанской области не несет ущерба
Смог из-за пожаров в Рязанской области. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Смог в Подмосковье из-за пожара в Рязанской области не несет экологического ущерба, запах гари на юге региона может ощущаться еще несколько дней из-за неблагоприятных метеоусловий, заявил РИА Новости министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Как уточнили в министерстве, мобильные лаборатории ГКУ "Мособлэкомониторинг" в ночь на 18 августа выехали в Серпухов, чтобы проанализировать качество воздуха. Причиной внеплановой поездки стал крупный лесной пожар в соседней Рязанской области.
"Лаборатории оценили содержание в воздухе 19 основных загрязняющих веществ. Есть незначительный рост концентраций взвешенных веществ, оксида и диоксида азота, оксида углерода, но превышений предельно допустимых концентраций не выявлено, содержание колеблется от 0,3 до 0,9 ПДК. Разумеется, чувствуется запах гари, но он появляется даже при низких концентрациях продуктов сгорания. Экологических угроз Подмосковью мы не видим, ситуация на юго-западе контролируется более чем 50 стационарными датчиками и мобильными лабораториями", - отметил Фирсов, слова которого приводит пресс-служба.
По словам министра, запахи на юге региона могут ощущаться еще несколько дней, поскольку установились неблагоприятные метеорологические условия. Это аномальная для августа жара и безветрие.
"По информации из Рязанской области, пожар уже локализован, угрозы того, что он перекинется в Подмосковье, нет", — добавили в региональном министерстве.