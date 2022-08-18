https://ria.ru/20220818/uscherb-1810377748.html

Смог в Подмосковье из-за пожара под Рязанью не несет экологического ущерба

Смог в Подмосковье из-за пожара под Рязанью не несет экологического ущерба - РИА Новости, 18.08.2022

Смог в Подмосковье из-за пожара под Рязанью не несет экологического ущерба

Смог в Подмосковье из-за пожара в Рязанской области не несет экологического ущерба, запах гари на юге региона может ощущаться еще несколько дней из-за... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T10:04

2022-08-18T10:04

2022-08-18T10:09

московская область (подмосковье)

рязанская область

происшествия

серпухов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810356856_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_74742c7c268c0b3de5e6b2496ad25fcd.jpg

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Смог в Подмосковье из-за пожара в Рязанской области не несет экологического ущерба, запах гари на юге региона может ощущаться еще несколько дней из-за неблагоприятных метеоусловий, заявил РИА Новости министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.Как уточнили в министерстве, мобильные лаборатории ГКУ "Мособлэкомониторинг" в ночь на 18 августа выехали в Серпухов, чтобы проанализировать качество воздуха. Причиной внеплановой поездки стал крупный лесной пожар в соседней Рязанской области."Лаборатории оценили содержание в воздухе 19 основных загрязняющих веществ. Есть незначительный рост концентраций взвешенных веществ, оксида и диоксида азота, оксида углерода, но превышений предельно допустимых концентраций не выявлено, содержание колеблется от 0,3 до 0,9 ПДК. Разумеется, чувствуется запах гари, но он появляется даже при низких концентрациях продуктов сгорания. Экологических угроз Подмосковью мы не видим, ситуация на юго-западе контролируется более чем 50 стационарными датчиками и мобильными лабораториями", - отметил Фирсов, слова которого приводит пресс-служба.По словам министра, запахи на юге региона могут ощущаться еще несколько дней, поскольку установились неблагоприятные метеорологические условия. Это аномальная для августа жара и безветрие."По информации из Рязанской области, пожар уже локализован, угрозы того, что он перекинется в Подмосковье, нет", — добавили в региональном министерстве.

https://ria.ru/20220818/ryazan-1810377851.html

московская область (подмосковье)

рязанская область

серпухов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

московская область (подмосковье), рязанская область, происшествия, серпухов