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Во Вьетнаме произошел пожар в здании из списка мирового наследия ЮНЕСКО

Во Вьетнаме произошел пожар в здании из списка мирового наследия ЮНЕСКО - РИА Новости, 18.08.2022

Во Вьетнаме произошел пожар в здании из списка мирового наследия ЮНЕСКО

Сильный пожар охватил одну из построек Императорской Академии в городе Хюэ, сообщает VietnamExpress. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T15:40

2022-08-18T15:40

2022-08-18T15:40

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БАНГКОК, 18 авг – РИА Новости. Сильный пожар охватил одну из построек Императорской Академии в городе Хюэ, сообщает VietnamExpress.Возгорание произошло во второй половине дня в среду и быстро распространилось на здание, в котором находилась музейная экспозиция, связанная с историей борьбы народа Вьетнама против французской колонизации, сообщает портал.Пожарные прибыли на место немедленно. Им понадобилось более часа, чтобы локализовать и потушить пожар. В результате пожара внутренняя часть сооружения сильно выгорела, часть крыши обрушилась, уничтожены многочисленные экспонаты, говорится в сообщении.Комплекс строений Императорской Академии, которая является памятником эпохи династии Нгуенов, последней императорской династии Вьетнама (1802-1945), был внесен в список мирового материального наследия ЮНЕСКО в 1993 году. Академия была создана в 1802 году в окрестностях города Хюэ, который в то время был столицей Вьетнама.Оригинальные здания Академии были деревянными. В 1908 году главное конфуцианское учебное заведение Вьетнама было перенесено из пригорода в сам город Хюэ. Для Академии был построен комплекс кирпичных построек, которые сохранились до наших дней. С середины 1970-х годов в зданиях Академии располагается исторический музей Хюэ.

https://ria.ru/20220818/kosmos-1810387077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, юнеско, вьетнам, происшествия