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Во Вьетнаме произошел пожар в здании из списка мирового наследия ЮНЕСКО - РИА Новости, 18.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220818/unesco-1810481091.html
Во Вьетнаме произошел пожар в здании из списка мирового наследия ЮНЕСКО
Во Вьетнаме произошел пожар в здании из списка мирового наследия ЮНЕСКО - РИА Новости, 18.08.2022
Во Вьетнаме произошел пожар в здании из списка мирового наследия ЮНЕСКО
Сильный пожар охватил одну из построек Императорской Академии в городе Хюэ, сообщает VietnamExpress. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T15:40
2022-08-18T15:40
культура
новости культуры
юнеско
вьетнам
происшествия
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БАНГКОК, 18 авг – РИА Новости. Сильный пожар охватил одну из построек Императорской Академии в городе Хюэ, сообщает VietnamExpress.Возгорание произошло во второй половине дня в среду и быстро распространилось на здание, в котором находилась музейная экспозиция, связанная с историей борьбы народа Вьетнама против французской колонизации, сообщает портал.Пожарные прибыли на место немедленно. Им понадобилось более часа, чтобы локализовать и потушить пожар. В результате пожара внутренняя часть сооружения сильно выгорела, часть крыши обрушилась, уничтожены многочисленные экспонаты, говорится в сообщении.Комплекс строений Императорской Академии, которая является памятником эпохи династии Нгуенов, последней императорской династии Вьетнама (1802-1945), был внесен в список мирового материального наследия ЮНЕСКО в 1993 году. Академия была создана в 1802 году в окрестностях города Хюэ, который в то время был столицей Вьетнама.Оригинальные здания Академии были деревянными. В 1908 году главное конфуцианское учебное заведение Вьетнама было перенесено из пригорода в сам город Хюэ. Для Академии был построен комплекс кирпичных построек, которые сохранились до наших дней. С середины 1970-х годов в зданиях Академии располагается исторический музей Хюэ.
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новости культуры, юнеско, вьетнам, происшествия
Культура, Новости культуры, ЮНЕСКО, Вьетнам, Происшествия
15:40 18.08.2022
 
Во Вьетнаме произошел пожар в здании из списка мирового наследия ЮНЕСКО

Во Вьетнаме загорелось здание, внесенное в список мирового наследия ЮНЕСКО

CC0 / Lưu Ly / Императорская Академия в городе Хюэ, Вьетнам
Императорская Академия в городе Хюэ, Вьетнам - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
CC0 / Lưu Ly /
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 18 авг – РИА Новости. Сильный пожар охватил одну из построек Императорской Академии в городе Хюэ, сообщает VietnamExpress.
Возгорание произошло во второй половине дня в среду и быстро распространилось на здание, в котором находилась музейная экспозиция, связанная с историей борьбы народа Вьетнама против французской колонизации, сообщает портал.
Пожарные прибыли на место немедленно. Им понадобилось более часа, чтобы локализовать и потушить пожар. В результате пожара внутренняя часть сооружения сильно выгорела, часть крыши обрушилась, уничтожены многочисленные экспонаты, говорится в сообщении.
Комплекс строений Императорской Академии, которая является памятником эпохи династии Нгуенов, последней императорской династии Вьетнама (1802-1945), был внесен в список мирового материального наследия ЮНЕСКО в 1993 году. Академия была создана в 1802 году в окрестностях города Хюэ, который в то время был столицей Вьетнама.
Оригинальные здания Академии были деревянными. В 1908 году главное конфуцианское учебное заведение Вьетнама было перенесено из пригорода в сам город Хюэ. Для Академии был построен комплекс кирпичных построек, которые сохранились до наших дней. С середины 1970-х годов в зданиях Академии располагается исторический музей Хюэ.
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