https://ria.ru/20220818/ukraina-1810607147.html
Джабаров назвал меморандум о помощи Турции в восстановлении Украины спешкой
Джабаров назвал меморандум о помощи Турции в восстановлении Украины спешкой - РИА Новости, 18.08.2022
Джабаров назвал меморандум о помощи Турции в восстановлении Украины спешкой
Турция, заключив меморандум о восстановлении Украины, немного торопится, еще идет спецоперация, и непонятно, с каким руководством страны Анкара собирается... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T21:19
2022-08-18T21:19
2022-08-18T21:20
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Турция, заключив меморандум о восстановлении Украины, немного торопится, еще идет спецоперация, и непонятно, с каким руководством страны Анкара собирается выполнять договоренности, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.Ранее в профильном министерстве Украины сообщили, что Турция поможет в восстановлении инфраструктуры страны.По его словам, здесь торопиться не надо, сложно говорить о восстановлении, когда идет спецоперация, непонятно, где завтра, к моменту восстановления, будут украинские войска и где - российские, добавил он.Джабаров считает, что в данном вопросе Турция бежит "впереди паровоза".Кроме того, по его мнению, неясно, с каким правительством будет договариваться Турция, кто будет у власти. "Что будет Зеленский - у меня большие сомнения", - заключил он.Президент Турции Тайип Эрдоган в четверг прибыл во Львов для встречи с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщила ранее газета Yeni Şafak. В министерстве инфраструктуры Украины сообщили, что на встрече президентов двух стран был подписан меморандум о помощи со стороны Турции в восстановлении инфраструктуры Украины.
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в мире, владимир зеленский, турция, львов, украина, оон, министерство инфраструктуры украины, антониу гутерреш, владимир джабаров
В мире, Владимир Зеленский, Турция, Львов, Украина, ООН, Министерство инфраструктуры Украины, Антониу Гутерреш, Специальная военная операция на Украине, Владимир Джабаров
21:19 18.08.2022 (обновлено: 21:20 18.08.2022)
Джабаров назвал меморандум о помощи Турции в восстановлении Украины спешкой
Сенатор Джабаров назвал договоренности Анкары и Киева по восстановлению Украины спешкой
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Турция, заключив меморандум о восстановлении Украины, немного торопится, еще идет спецоперация, и непонятно, с каким руководством страны Анкара собирается выполнять договоренности, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
Ранее в профильном министерстве Украины
сообщили, что Турция
поможет в восстановлении инфраструктуры страны.
"Это пока всего лишь желание, изложение намерений, не более того. Непонятно, что восстанавливать и где восстанавливать, учитывая, что Украина в состоянии войны, и еще непонятно, как будет закончена с точки зрения географии специальная военная операция", - сказал сенатор.
По его словам, здесь торопиться не надо, сложно говорить о восстановлении, когда идет спецоперация, непонятно, где завтра, к моменту восстановления, будут украинские войска и где - российские, добавил он.
Джабаров считает, что в данном вопросе Турция бежит "впереди паровоза".
Кроме того, по его мнению, неясно, с каким правительством будет договариваться Турция, кто будет у власти. "Что будет Зеленский - у меня большие сомнения", - заключил он.
Президент Турции Тайип Эрдоган в четверг прибыл во Львов
для встречи с Владимиром Зеленским
и генсеком ООН Антониу Гутеррешем
, сообщила ранее газета Yeni Şafak. В министерстве инфраструктуры Украины
сообщили, что на встрече президентов двух стран был подписан меморандум о помощи со стороны Турции в восстановлении инфраструктуры Украины.