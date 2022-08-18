https://ria.ru/20220818/ukraina-1810607147.html

Джабаров назвал меморандум о помощи Турции в восстановлении Украины спешкой

Джабаров назвал меморандум о помощи Турции в восстановлении Украины спешкой - РИА Новости, 18.08.2022

Джабаров назвал меморандум о помощи Турции в восстановлении Украины спешкой

Турция, заключив меморандум о восстановлении Украины, немного торопится, еще идет спецоперация, и непонятно, с каким руководством страны Анкара собирается... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T21:19

2022-08-18T21:19

2022-08-18T21:20

в мире

владимир зеленский

турция

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украина

оон

министерство инфраструктуры украины

антониу гутерреш

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Турция, заключив меморандум о восстановлении Украины, немного торопится, еще идет спецоперация, и непонятно, с каким руководством страны Анкара собирается выполнять договоренности, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.Ранее в профильном министерстве Украины сообщили, что Турция поможет в восстановлении инфраструктуры страны.По его словам, здесь торопиться не надо, сложно говорить о восстановлении, когда идет спецоперация, непонятно, где завтра, к моменту восстановления, будут украинские войска и где - российские, добавил он.Джабаров считает, что в данном вопросе Турция бежит "впереди паровоза".Кроме того, по его мнению, неясно, с каким правительством будет договариваться Турция, кто будет у власти. "Что будет Зеленский - у меня большие сомнения", - заключил он.Президент Турции Тайип Эрдоган в четверг прибыл во Львов для встречи с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщила ранее газета Yeni Şafak. В министерстве инфраструктуры Украины сообщили, что на встрече президентов двух стран был подписан меморандум о помощи со стороны Турции в восстановлении инфраструктуры Украины.

https://ria.ru/20220818/zelenskiy-1810551277.html

турция

львов

украина

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в мире, владимир зеленский, турция, львов, украина, оон, министерство инфраструктуры украины, антониу гутерреш, владимир джабаров