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Турция поможет в восстановлении украинской инфраструктуры - РИА Новости, 18.08.2022
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Турция поможет в восстановлении украинской инфраструктуры
Турция поможет в восстановлении украинской инфраструктуры - РИА Новости, 18.08.2022
Турция поможет в восстановлении украинской инфраструктуры
Турция поможет в восстановлении инфраструктуры Украины, соответствующий меморандум подписан в четверг во Львове, сообщили в министерстве инфраструктуры Украины. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T18:16
2022-08-18T21:36
в мире
украина
турция
министерство инфраструктуры украины
львов
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Турция поможет в восстановлении инфраструктуры Украины, соответствующий меморандум подписан в четверг во Львове, сообщили в министерстве инфраструктуры Украины."Сегодня во Львове министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и Министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш подписали Меморандум о взаимопонимании по восстановлению инфраструктуры, который предусматривает участие турецкой стороны в восстановлении Украины", - говорится в сообщении министерства инфраструктуры Украины в Telegram-канале.По информации ведомства, предполагается, что турецкие бизнес- и государственные структуры могут развивать конкретные проекты восстановления, а также оказывать консультационную и техническую помощь."Рассчитываем, что уже совсем скоро выйдем на конкретные практические результаты совместного восстановления. Уже в ближайшее время будет создана совместная рабочая группа по вопросам восстановления, где будем прорабатывать механизмы привлечения турецких инвестиций, а также развивать конкретные проекты для сотрудничества", – отметили в министерстве.Позже Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что благодарен Турции за готовность помочь в восстановлении Харькова и Харьковской области."Благодарю Турцию за готовность взять под патронат восстановление Харькова, Харьковской области. Это миссия для мощной страны. Сегодня сделан первый шаг, подписано соглашение касаемо инфраструктуры", - сказал Зеленский.
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в мире, украина, турция, министерство инфраструктуры украины, львов
В мире, Украина, Турция, Министерство инфраструктуры Украины, Львов
18:16 18.08.2022 (обновлено: 21:36 18.08.2022)
 
Турция поможет в восстановлении украинской инфраструктуры

Анкара и Киев подписали меморандум о восстановлении инфраструктуры на Украине

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Подписание меморандума об участии Турции в восстановлении инфраструктуры Украины
Подписание меморандума об участии Турции в восстановлении инфраструктуры Украины - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Турция поможет в восстановлении инфраструктуры Украины, соответствующий меморандум подписан в четверг во Львове, сообщили в министерстве инфраструктуры Украины.
"Сегодня во Львове министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и Министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш подписали Меморандум о взаимопонимании по восстановлению инфраструктуры, который предусматривает участие турецкой стороны в восстановлении Украины", - говорится в сообщении министерства инфраструктуры Украины в Telegram-канале.
По информации ведомства, предполагается, что турецкие бизнес- и государственные структуры могут развивать конкретные проекты восстановления, а также оказывать консультационную и техническую помощь.
"Рассчитываем, что уже совсем скоро выйдем на конкретные практические результаты совместного восстановления. Уже в ближайшее время будет создана совместная рабочая группа по вопросам восстановления, где будем прорабатывать механизмы привлечения турецких инвестиций, а также развивать конкретные проекты для сотрудничества", – отметили в министерстве.
Позже Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что благодарен Турции за готовность помочь в восстановлении Харькова и Харьковской области.
"Благодарю Турцию за готовность взять под патронат восстановление Харькова, Харьковской области. Это миссия для мощной страны. Сегодня сделан первый шаг, подписано соглашение касаемо инфраструктуры", - сказал Зеленский.
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В миреУкраинаТурцияМинистерство инфраструктуры УкраиныЛьвов
 
 
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