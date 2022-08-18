https://ria.ru/20220818/ukraina-1810565895.html

Турция поможет в восстановлении украинской инфраструктуры

Турция поможет в восстановлении украинской инфраструктуры - РИА Новости, 18.08.2022

Турция поможет в восстановлении украинской инфраструктуры

Турция поможет в восстановлении инфраструктуры Украины, соответствующий меморандум подписан в четверг во Львове, сообщили в министерстве инфраструктуры Украины. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T18:16

2022-08-18T18:16

2022-08-18T21:36

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Турция поможет в восстановлении инфраструктуры Украины, соответствующий меморандум подписан в четверг во Львове, сообщили в министерстве инфраструктуры Украины."Сегодня во Львове министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и Министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш подписали Меморандум о взаимопонимании по восстановлению инфраструктуры, который предусматривает участие турецкой стороны в восстановлении Украины", - говорится в сообщении министерства инфраструктуры Украины в Telegram-канале.По информации ведомства, предполагается, что турецкие бизнес- и государственные структуры могут развивать конкретные проекты восстановления, а также оказывать консультационную и техническую помощь."Рассчитываем, что уже совсем скоро выйдем на конкретные практические результаты совместного восстановления. Уже в ближайшее время будет создана совместная рабочая группа по вопросам восстановления, где будем прорабатывать механизмы привлечения турецких инвестиций, а также развивать конкретные проекты для сотрудничества", – отметили в министерстве.Позже Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что благодарен Турции за готовность помочь в восстановлении Харькова и Харьковской области."Благодарю Турцию за готовность взять под патронат восстановление Харькова, Харьковской области. Это миссия для мощной страны. Сегодня сделан первый шаг, подписано соглашение касаемо инфраструктуры", - сказал Зеленский.

https://ria.ru/20220811/konferentsiya-1809011057.html

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в мире, украина, турция, министерство инфраструктуры украины, львов