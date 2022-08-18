https://ria.ru/20220818/ukraina-1810554291.html

Зеленский пригласил Гутерреша поучаствовать в "Крымской платформе"

Зеленский пригласил Гутерреша поучаствовать в "Крымской платформе" - РИА Новости, 18.08.2022

Зеленский пригласил Гутерреша поучаствовать в "Крымской платформе"

Владимир Зеленский пригласил Генсекретаря ООН Антониу Гутерреша принять участие в онлайн-саммите "Крымской платформы", который намечен на 23 августа, сообщили в РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T17:44

2022-08-18T17:44

2022-08-18T17:44

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский пригласил Генсекретаря ООН Антониу Гутерреша принять участие в онлайн-саммите "Крымской платформы", который намечен на 23 августа, сообщили в офисе Зеленского.Ранее в МИД Украины заявили, что свое участие в онлайн-саммите подтвердили десятки стран и международных организаций."Владимир Зеленский пригласил Антониу Гутерреша принять участие в онлайн-саммите международной "Крымской платформы" 23 августа", - говорится в сообщении.Первый саммит "Крымской платформы" прошел в Киеве 23 августа прошлого года по инициативе Украины. На нем обсуждался вопрос возвращения контроля над Крымом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220816/krym-1809875727.html

https://ria.ru/20211201/platforma-1761616175.html

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Дарья Буймова

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