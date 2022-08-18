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Во Львове начались переговоры Эрдогана и Зеленского - РИА Новости, 18.08.2022
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Во Львове начались переговоры Эрдогана и Зеленского
Во Львове начались переговоры Эрдогана и Зеленского - РИА Новости, 18.08.2022
Во Львове начались переговоры Эрдогана и Зеленского
Переговоры президента Турции Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским начались во Львове, передает с места события телеканал A Haber. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T14:59
2022-08-18T15:54
в мире
владимир зеленский
антониу гутерреш
владимир путин
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АНКАРА, 18 авг – РИА Новости. Переговоры президента Турции Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским начались во Львове, передает с места события телеканал A Haber.Эрдоган в четверг прибыл во Львов для встречи с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщила ранее газета Yeni Şafak. По данным турецкого ТВ, которое ссылалось на диписточники, Эрдоган в ходе визита во Львов предложит Зеленскому организовать его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Другой турецкий телеканал CNN Turk, ссылаясь на источники, сообщал, что Путин и Зеленский могут провести встречу для определения "дорожной карты" по Украине."Переговоры Эрдогана и Зеленского начались во Львове" - передал телеканал.
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в мире, владимир зеленский, антониу гутерреш, владимир путин, украина, россия, львов, оон
В мире, Владимир Зеленский, Антониу Гутерреш, Владимир Путин, Украина, Россия, Львов, ООН
14:59 18.08.2022 (обновлено: 15:54 18.08.2022)
 
Во Львове начались переговоры Эрдогана и Зеленского

Во Львове начались переговоры главы Турции Эрдогана и президента Украины Зеленского

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи во Львове
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи во Львове - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи во Львове
Читать ria.ru в
АНКАРА, 18 авг – РИА Новости. Переговоры президента Турции Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским начались во Львове, передает с места события телеканал A Haber.
Эрдоган в четверг прибыл во Львов для встречи с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщила ранее газета Yeni Şafak. По данным турецкого ТВ, которое ссылалось на диписточники, Эрдоган в ходе визита во Львов предложит Зеленскому организовать его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Другой турецкий телеканал CNN Turk, ссылаясь на источники, сообщал, что Путин и Зеленский могут провести встречу для определения "дорожной карты" по Украине.
"Переговоры Эрдогана и Зеленского начались во Львове" - передал телеканал.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 21:49В мире
Генсек ООН во Львове постарается "снизить градус" украинского конфликта
 
В миреВладимир ЗеленскийАнтониу ГутеррешВладимир ПутинУкраинаРоссияЛьвовООН
 
 
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