https://ria.ru/20220818/ukraina-1810471071.html
Во Львове начались переговоры Эрдогана и Зеленского
Во Львове начались переговоры Эрдогана и Зеленского - РИА Новости, 18.08.2022
Во Львове начались переговоры Эрдогана и Зеленского
Переговоры президента Турции Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским начались во Львове, передает с места события телеканал A Haber. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T14:59
2022-08-18T14:59
2022-08-18T15:54
в мире
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антониу гутерреш
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АНКАРА, 18 авг – РИА Новости. Переговоры президента Турции Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским начались во Львове, передает с места события телеканал A Haber.Эрдоган в четверг прибыл во Львов для встречи с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщила ранее газета Yeni Şafak. По данным турецкого ТВ, которое ссылалось на диписточники, Эрдоган в ходе визита во Львов предложит Зеленскому организовать его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Другой турецкий телеканал CNN Turk, ссылаясь на источники, сообщал, что Путин и Зеленский могут провести встречу для определения "дорожной карты" по Украине."Переговоры Эрдогана и Зеленского начались во Львове" - передал телеканал.
https://radiosputnik.ria.ru/20220817/konflikt-1810325141.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, антониу гутерреш, владимир путин, украина, россия, львов, оон
В мире, Владимир Зеленский, Антониу Гутерреш, Владимир Путин, Украина, Россия, Львов, ООН
14:59 18.08.2022 (обновлено: 15:54 18.08.2022)
Во Львове начались переговоры Эрдогана и Зеленского
Во Львове начались переговоры главы Турции Эрдогана и президента Украины Зеленского