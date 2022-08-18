https://ria.ru/20220818/ukraina-1810471071.html

Во Львове начались переговоры Эрдогана и Зеленского

Во Львове начались переговоры Эрдогана и Зеленского - РИА Новости, 18.08.2022

Во Львове начались переговоры Эрдогана и Зеленского

Переговоры президента Турции Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским начались во Львове, передает с места события телеканал A Haber. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T14:59

2022-08-18T14:59

2022-08-18T15:54

в мире

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антониу гутерреш

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АНКАРА, 18 авг – РИА Новости. Переговоры президента Турции Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским начались во Львове, передает с места события телеканал A Haber.Эрдоган в четверг прибыл во Львов для встречи с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщила ранее газета Yeni Şafak. По данным турецкого ТВ, которое ссылалось на диписточники, Эрдоган в ходе визита во Львов предложит Зеленскому организовать его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Другой турецкий телеканал CNN Turk, ссылаясь на источники, сообщал, что Путин и Зеленский могут провести встречу для определения "дорожной карты" по Украине."Переговоры Эрдогана и Зеленского начались во Львове" - передал телеканал.

https://radiosputnik.ria.ru/20220817/konflikt-1810325141.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, антониу гутерреш, владимир путин, украина, россия, львов, оон