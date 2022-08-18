12:44 18.08.2022 (обновлено: 13:40 18.08.2022)
Кадыров заявил, что Украину напичкали фашистской идеологией
Кадыров: Украину после развала СССР напичкали идеологией фашистов, что привело к трагедии
Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 18 авг - РИА Новости. Украина с момента развала СССР была напичкана фашистской идеологией, что в итоге привело к трагедии, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Идея превосходства определенной расы обществу прививается с детства. Это известно всем. Львиная доля телеканалов, а также интернет-пространство Украины буквально были напичканы фашистской идеологией с момента развала СССР. Кроме того, в детских садах, школах и иных учебных заведениях на протяжении многих лет шла беспрепятственная агитация гитлеровских ценностей. Выросло целое поколение нацистов, но никому до этого на Западе не было дела. В итоге все это привело к трагедии", - написал Кадыров в Telegram-канале.
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По его словам, западное сообщество продолжает молчать на эту тему, даже те, кто больше всех пострадал от идеологии Третьего рейха.
"Молчат все, кроме России. Пора бы уже очнуться, отринуть ложные представления о безвинной, переливающейся всеми цветами радуги Украине, и посмотреть правде в глаза. Поэтому и приходится констатировать, что нынешняя Украина – рассадник нацизма и фашизма, а Запад, в свою очередь, её покровитель", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
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