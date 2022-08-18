https://ria.ru/20220818/ukraina-1810425169.html

Участников СВО призвали преподавать на освобожденных территориях

Участников СВО призвали преподавать на освобожденных территориях - РИА Новости, 18.08.2022

Участников СВО призвали преподавать на освобожденных территориях

Привлечение ветеранов и участников специальной военной операции к преподаванию в школах на освобожденных территориях нужно обязательно, это станет "эффективным... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T12:18

2022-08-18T12:18

2022-08-18T12:18

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790478291_0:93:3072:1821_1920x0_80_0_0_07a56764a1ad5ddeaf0cbd20e121de8d.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Привлечение ветеранов и участников специальной военной операции к преподаванию в школах на освобожденных территориях нужно обязательно, это станет "эффективным лекарством от нацизма", заявил заместитель председателя Государственной думы Борис Чернышов."Мы предлагаем следующую ключевую меру: в каждой школе на освобожденных территориях должны обязательно преподавать ветераны и участники специальной военной операции. Для них должны создаваться новые возможности, льготы, для них должна создаваться специальная инфраструктура", - сказал Чернышов на пресс-конференции, посвященной докладу "О нацификации образования на Украине", в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".Он отметил, что участники СВО будут рассказывать, как Россия борется за свободу.Чернышов сказал, что "личный пример этих людей, их идейность и патриотизм станут эффективным лекарством от нацизма".Парламентарий выразил уверенность в том, что государство поддержит преподавание участников СВО в этих школах "как финансово, так и организационно".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20220818/natsifikatsiya-1810420446.html

https://ria.ru/20220818/denatsifikatsiya-1810415712.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс