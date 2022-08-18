https://ria.ru/20220818/ukraina-1810425169.html
Участников СВО призвали преподавать на освобожденных территориях
Участников СВО призвали преподавать на освобожденных территориях - РИА Новости, 18.08.2022
Участников СВО призвали преподавать на освобожденных территориях
Привлечение ветеранов и участников специальной военной операции к преподаванию в школах на освобожденных территориях нужно обязательно, это станет "эффективным... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T12:18
2022-08-18T12:18
2022-08-18T12:18
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Привлечение ветеранов и участников специальной военной операции к преподаванию в школах на освобожденных территориях нужно обязательно, это станет "эффективным лекарством от нацизма", заявил заместитель председателя Государственной думы Борис Чернышов."Мы предлагаем следующую ключевую меру: в каждой школе на освобожденных территориях должны обязательно преподавать ветераны и участники специальной военной операции. Для них должны создаваться новые возможности, льготы, для них должна создаваться специальная инфраструктура", - сказал Чернышов на пресс-конференции, посвященной докладу "О нацификации образования на Украине", в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".Он отметил, что участники СВО будут рассказывать, как Россия борется за свободу.Чернышов сказал, что "личный пример этих людей, их идейность и патриотизм станут эффективным лекарством от нацизма".Парламентарий выразил уверенность в том, что государство поддержит преподавание участников СВО в этих школах "как финансово, так и организационно".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20220818/natsifikatsiya-1810420446.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
В мире, Владимир Путин, Россия, Украина, Донбасс
Участников СВО призвали преподавать на освобожденных территориях
В Госдуме призвали участников СВО преподавать в школах на освобожденных территориях
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Привлечение ветеранов и участников специальной военной операции к преподаванию в школах на освобожденных территориях нужно обязательно, это станет "эффективным лекарством от нацизма", заявил заместитель председателя Государственной думы Борис Чернышов.
"Мы предлагаем следующую ключевую меру: в каждой школе на освобожденных территориях должны обязательно преподавать ветераны и участники специальной военной операции. Для них должны создаваться новые возможности, льготы, для них должна создаваться специальная инфраструктура", - сказал Чернышов на пресс-конференции, посвященной докладу "О нацификации образования на Украине", в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".
Он отметил, что участники СВО будут рассказывать, как Россия
борется за свободу.
"Это герои, которые своим примером должны показывать и рассказывать, что такое Россия, и как она заботится и борется за свободу", - заявил Чернышов.
Чернышов сказал, что "личный пример этих людей, их идейность и патриотизм станут эффективным лекарством от нацизма".
Парламентарий выразил уверенность в том, что государство поддержит преподавание участников СВО в этих школах "как финансово, так и организационно".
Россия начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".