https://ria.ru/20220818/ukraina-1810410690.html

В добровольческом батальоне в Киеве нашли незарегистрированное оружие

В добровольческом батальоне в Киеве нашли незарегистрированное оружие - РИА Новости, 18.08.2022

В добровольческом батальоне в Киеве нашли незарегистрированное оружие

Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила в одном из добровольческих батальонов Киева склад незарегистрированных автоматов Калашникова и боеприпасов, изъято... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T11:44

2022-08-18T11:44

2022-08-18T11:44

в мире

киев

служба безопасности украины

мвд украины

ак-74

вадим денисенко

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила в одном из добровольческих батальонов Киева склад незарегистрированных автоматов Калашникова и боеприпасов, изъято порядка 60 единиц оружия, сообщили в пресс-службе ведомства."В ходе спецоперации Служба безопасности обнаружила состав незаконного хранения оружия и боеприпасов, организованный одним из добровольческих формирований территориального общества Киева. В ходе обысков изъято более 60 единиц незарегистрированных автоматов Калашникова (АК-74 – ред.) и около 1 тысячи боеприпасов к ним", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.По информации СБУ, это оружие могло быть использовано для совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории столичного региона. Оружие отправлено на экспертизу.Продолжается следствие в рамках дела по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".Ранее советник МВД Украины Вадим Денисенко заявил, что в стране необходимо в ближайшее время легализовать оружие, что якобы позволит снизить уровень агрессивности граждан. Он отметил, что на руках у населения страны сейчас такое количество "стволов", что правоохранителям будет крайне трудно их изъять.Ранее только в Киеве украинскими властями было бесконтрольно роздано населению более 25 тысяч единиц огнестрельного оружия и свыше одного миллиона патронов.

https://ria.ru/20220805/sbu-1807491560.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220814/naemnik-1809551206.html

киев

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, служба безопасности украины, мвд украины, ак-74, вадим денисенко