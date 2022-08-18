В добровольческом батальоне в Киеве нашли незарегистрированное оружие
СБУ изъяла в добровольческом батальоне в Киеве более 60 незарегистрированных автоматов
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила в одном из добровольческих батальонов Киева склад незарегистрированных автоматов Калашникова и боеприпасов, изъято порядка 60 единиц оружия, сообщили в пресс-службе ведомства.
"В ходе спецоперации Служба безопасности обнаружила состав незаконного хранения оружия и боеприпасов, организованный одним из добровольческих формирований территориального общества Киева. В ходе обысков изъято более 60 единиц незарегистрированных автоматов Калашникова (АК-74 – ред.) и около 1 тысячи боеприпасов к ним", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.
По информации СБУ, это оружие могло быть использовано для совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории столичного региона. Оружие отправлено на экспертизу.
Продолжается следствие в рамках дела по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".
Ранее советник МВД Украины Вадим Денисенко заявил, что в стране необходимо в ближайшее время легализовать оружие, что якобы позволит снизить уровень агрессивности граждан. Он отметил, что на руках у населения страны сейчас такое количество "стволов", что правоохранителям будет крайне трудно их изъять.
Ранее только в Киеве украинскими властями было бесконтрольно роздано населению более 25 тысяч единиц огнестрельного оружия и свыше одного миллиона патронов.