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В добровольческом батальоне в Киеве нашли незарегистрированное оружие - РИА Новости, 18.08.2022
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В добровольческом батальоне в Киеве нашли незарегистрированное оружие
В добровольческом батальоне в Киеве нашли незарегистрированное оружие - РИА Новости, 18.08.2022
В добровольческом батальоне в Киеве нашли незарегистрированное оружие
Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила в одном из добровольческих батальонов Киева склад незарегистрированных автоматов Калашникова и боеприпасов, изъято... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T11:44
2022-08-18T11:44
в мире
киев
служба безопасности украины
мвд украины
ак-74
вадим денисенко
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила в одном из добровольческих батальонов Киева склад незарегистрированных автоматов Калашникова и боеприпасов, изъято порядка 60 единиц оружия, сообщили в пресс-службе ведомства."В ходе спецоперации Служба безопасности обнаружила состав незаконного хранения оружия и боеприпасов, организованный одним из добровольческих формирований территориального общества Киева. В ходе обысков изъято более 60 единиц незарегистрированных автоматов Калашникова (АК-74 – ред.) и около 1 тысячи боеприпасов к ним", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.По информации СБУ, это оружие могло быть использовано для совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории столичного региона. Оружие отправлено на экспертизу.Продолжается следствие в рамках дела по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".Ранее советник МВД Украины Вадим Денисенко заявил, что в стране необходимо в ближайшее время легализовать оружие, что якобы позволит снизить уровень агрессивности граждан. Он отметил, что на руках у населения страны сейчас такое количество "стволов", что правоохранителям будет крайне трудно их изъять.Ранее только в Киеве украинскими властями было бесконтрольно роздано населению более 25 тысяч единиц огнестрельного оружия и свыше одного миллиона патронов.
https://ria.ru/20220805/sbu-1807491560.html
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в мире, киев, служба безопасности украины, мвд украины, ак-74, вадим денисенко
В мире, Киев, Служба безопасности Украины, МВД Украины, АК-74, Вадим Денисенко
11:44 18.08.2022
 
В добровольческом батальоне в Киеве нашли незарегистрированное оружие

СБУ изъяла в добровольческом батальоне в Киеве более 60 незарегистрированных автоматов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила в одном из добровольческих батальонов Киева склад незарегистрированных автоматов Калашникова и боеприпасов, изъято порядка 60 единиц оружия, сообщили в пресс-службе ведомства.
"В ходе спецоперации Служба безопасности обнаружила состав незаконного хранения оружия и боеприпасов, организованный одним из добровольческих формирований территориального общества Киева. В ходе обысков изъято более 60 единиц незарегистрированных автоматов Калашникова (АК-74 – ред.) и около 1 тысячи боеприпасов к ним", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.
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По информации СБУ, это оружие могло быть использовано для совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории столичного региона. Оружие отправлено на экспертизу.
Продолжается следствие в рамках дела по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".
Ранее советник МВД Украины Вадим Денисенко заявил, что в стране необходимо в ближайшее время легализовать оружие, что якобы позволит снизить уровень агрессивности граждан. Он отметил, что на руках у населения страны сейчас такое количество "стволов", что правоохранителям будет крайне трудно их изъять.
Ранее только в Киеве украинскими властями было бесконтрольно роздано населению более 25 тысяч единиц огнестрельного оружия и свыше одного миллиона патронов.
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