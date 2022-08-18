ВСУ нанесли удар по Запорожской области из американских гаубиц
ВСУ нанесли удар по селу Водяное и городу Каменка-Днепровская из американских гаубиц
Вид на соседний дом через разбитое окно. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Украинские войска нанесли из американских гаубиц удары по селу Водяное и городу Каменка-Днепровская в Запорожской области, жертв удалось избежать, сообщает пресс-служба Энергодара.
"Сегодня ранним утром подконтрольные Киеву радикалы нанесли четыре удара из американской 155-мм полевой гаубицы М777 по селу Водяное", - говорится в сообщении.
В результате обстрелов было разрушено два жилых дома, еще один получил значительные повреждения, также пострадал частный гараж и тепличное хозяйство.
"Также, в час ночи, с противоположной стороны Днепра националистами был нанесен удар по району города Каменка-Днепровская. Повреждения получила линия электропередач. При обстреле использовалось аналогичное вооружение иностранного производства", - подчеркнули в пресс-службе. Пострадавших при обстрелах нет. Экстренные службы населенных пунктов занимаются устранением последствий.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Гаубица M777 калибром 155 миллиметров производится британской компанией BAE Systems, окончательная сборка и испытания проводятся на предприятии BAE в американском штате Миссисипи. Орудие эксплуатируется с 2005 года, первое боевое применение состоялось в Афганистане. Используется в армиях США, Австралии, Канады, Индии, Саудовской Аравии, с 2022 года - Украины. Гаубица может вести огонь управляемыми снарядами Excalibur, дальность эффективной стрельбы которыми превышает 40 километров с вероятным отклонением от цели 10 метров. От других гаубиц М777 отличается наличием высокоточной компьютерной системы управления огнем, которая использует для наведения на цель GPS и данные с беспилотников.