https://ria.ru/20220818/ukraina-1810394159.html

ВСУ нанесли удар по Запорожской области из американских гаубиц

ВСУ нанесли удар по Запорожской области из американских гаубиц - РИА Новости, 18.08.2022

ВСУ нанесли удар по Запорожской области из американских гаубиц

Украинские войска нанесли из американских гаубиц удары по селу Водяное и городу Каменка-Днепровская в Запорожской области, жертв удалось избежать, сообщает... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T11:00

2022-08-18T11:00

2022-08-18T11:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Украинские войска нанесли из американских гаубиц удары по селу Водяное и городу Каменка-Днепровская в Запорожской области, жертв удалось избежать, сообщает пресс-служба Энергодара."Сегодня ранним утром подконтрольные Киеву радикалы нанесли четыре удара из американской 155-мм полевой гаубицы М777 по селу Водяное", - говорится в сообщении.В результате обстрелов было разрушено два жилых дома, еще один получил значительные повреждения, также пострадал частный гараж и тепличное хозяйство."Также, в час ночи, с противоположной стороны Днепра националистами был нанесен удар по району города Каменка-Днепровская. Повреждения получила линия электропередач. При обстреле использовалось аналогичное вооружение иностранного производства", - подчеркнули в пресс-службе. Пострадавших при обстрелах нет. Экстренные службы населенных пунктов занимаются устранением последствий.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.Гаубица M777 калибром 155 миллиметров производится британской компанией BAE Systems, окончательная сборка и испытания проводятся на предприятии BAE в американском штате Миссисипи. Орудие эксплуатируется с 2005 года, первое боевое применение состоялось в Афганистане. Используется в армиях США, Австралии, Канады, Индии, Саудовской Аравии, с 2022 года - Украины. Гаубица может вести огонь управляемыми снарядами Excalibur, дальность эффективной стрельбы которыми превышает 40 километров с вероятным отклонением от цели 10 метров. От других гаубиц М777 отличается наличием высокоточной компьютерной системы управления огнем, которая использует для наведения на цель GPS и данные с беспилотников.

https://ria.ru/20220818/zaporozhe-1810351571.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, запорожская область, украина, киев, gps, bae systems