Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли удар по Запорожской области из американских гаубиц - РИА Новости, 18.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810394159.html
ВСУ нанесли удар по Запорожской области из американских гаубиц
ВСУ нанесли удар по Запорожской области из американских гаубиц - РИА Новости, 18.08.2022
ВСУ нанесли удар по Запорожской области из американских гаубиц
Украинские войска нанесли из американских гаубиц удары по селу Водяное и городу Каменка-Днепровская в Запорожской области, жертв удалось избежать, сообщает... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T11:00
2022-08-18T11:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
украина
киев
gps
bae systems
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcd71fd0ef2180a6f5775f04578299d1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Украинские войска нанесли из американских гаубиц удары по селу Водяное и городу Каменка-Днепровская в Запорожской области, жертв удалось избежать, сообщает пресс-служба Энергодара."Сегодня ранним утром подконтрольные Киеву радикалы нанесли четыре удара из американской 155-мм полевой гаубицы М777 по селу Водяное", - говорится в сообщении.В результате обстрелов было разрушено два жилых дома, еще один получил значительные повреждения, также пострадал частный гараж и тепличное хозяйство."Также, в час ночи, с противоположной стороны Днепра националистами был нанесен удар по району города Каменка-Днепровская. Повреждения получила линия электропередач. При обстреле использовалось аналогичное вооружение иностранного производства", - подчеркнули в пресс-службе. Пострадавших при обстрелах нет. Экстренные службы населенных пунктов занимаются устранением последствий.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.Гаубица M777 калибром 155 миллиметров производится британской компанией BAE Systems, окончательная сборка и испытания проводятся на предприятии BAE в американском штате Миссисипи. Орудие эксплуатируется с 2005 года, первое боевое применение состоялось в Афганистане. Используется в армиях США, Австралии, Канады, Индии, Саудовской Аравии, с 2022 года - Украины. Гаубица может вести огонь управляемыми снарядами Excalibur, дальность эффективной стрельбы которыми превышает 40 километров с вероятным отклонением от цели 10 метров. От других гаубиц М777 отличается наличием высокоточной компьютерной системы управления огнем, которая использует для наведения на цель GPS и данные с беспилотников.
https://ria.ru/20220818/zaporozhe-1810351571.html
запорожская область
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_324:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_10e70fb158f369fb95ed3c1ef0b3a4eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская область, украина, киев, gps, bae systems
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Украина, Киев, GPS, BAE Systems
11:00 18.08.2022
 
ВСУ нанесли удар по Запорожской области из американских гаубиц

ВСУ нанесли удар по селу Водяное и городу Каменка-Днепровская из американских гаубиц

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на соседний дом через разбитое окно
Вид на соседний дом через разбитое окно - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Вид на соседний дом через разбитое окно. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Украинские войска нанесли из американских гаубиц удары по селу Водяное и городу Каменка-Днепровская в Запорожской области, жертв удалось избежать, сообщает пресс-служба Энергодара.
"Сегодня ранним утром подконтрольные Киеву радикалы нанесли четыре удара из американской 155-мм полевой гаубицы М777 по селу Водяное", - говорится в сообщении.
В результате обстрелов было разрушено два жилых дома, еще один получил значительные повреждения, также пострадал частный гараж и тепличное хозяйство.
"Также, в час ночи, с противоположной стороны Днепра националистами был нанесен удар по району города Каменка-Днепровская. Повреждения получила линия электропередач. При обстреле использовалось аналогичное вооружение иностранного производства", - подчеркнули в пресс-службе. Пострадавших при обстрелах нет. Экстренные службы населенных пунктов занимаются устранением последствий.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Гаубица M777 калибром 155 миллиметров производится британской компанией BAE Systems, окончательная сборка и испытания проводятся на предприятии BAE в американском штате Миссисипи. Орудие эксплуатируется с 2005 года, первое боевое применение состоялось в Афганистане. Используется в армиях США, Австралии, Канады, Индии, Саудовской Аравии, с 2022 года - Украины. Гаубица может вести огонь управляемыми снарядами Excalibur, дальность эффективной стрельбы которыми превышает 40 километров с вероятным отклонением от цели 10 метров. От других гаубиц М777 отличается наличием высокоточной компьютерной системы управления огнем, которая использует для наведения на цель GPS и данные с беспилотников.
Российский триколор установили в Запорожской области
06:49
Власти Запорожской области пригласили генсека ООН посетить регион
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьУкраинаКиевGPSBAE Systems
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала