https://ria.ru/20220818/ukraina-1810375408.html

При обстрелах Энергодара во вторник погиб мужчина

При обстрелах Энергодара во вторник погиб мужчина - РИА Новости, 18.08.2022

При обстрелах Энергодара во вторник погиб мужчина

Мужчина погиб, ранена женщина в результате массированных обстрелов украинскими войсками Энергодара во вторник, сообщил глава администрации Запорожской области... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T09:54

2022-08-18T09:54

2022-08-18T11:42

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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Мужчина погиб, ранена женщина в результате массированных обстрелов украинскими войсками Энергодара во вторник, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий."У нас позавчера погиб один мужчина, женщина была ранена, госпитализирована", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, обстрелы города и Запорожской АЭС практически не прекращаются.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220818/zaes-1810407964.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия