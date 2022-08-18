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При обстрелах Энергодара во вторник погиб мужчина - РИА Новости, 18.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810375408.html
При обстрелах Энергодара во вторник погиб мужчина
При обстрелах Энергодара во вторник погиб мужчина - РИА Новости, 18.08.2022
При обстрелах Энергодара во вторник погиб мужчина
Мужчина погиб, ранена женщина в результате массированных обстрелов украинскими войсками Энергодара во вторник, сообщил глава администрации Запорожской области... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T09:54
2022-08-18T11:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Мужчина погиб, ранена женщина в результате массированных обстрелов украинскими войсками Энергодара во вторник, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий."У нас позавчера погиб один мужчина, женщина была ранена, госпитализирована", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, обстрелы города и Запорожской АЭС практически не прекращаются.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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в мире, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия
09:54 18.08.2022 (обновлено: 11:42 18.08.2022)
 
При обстрелах Энергодара во вторник погиб мужчина

При обстрелах Энергодара во вторник погиб мужчина, пострадала женщина

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Мужчина погиб, ранена женщина в результате массированных обстрелов украинскими войсками Энергодара во вторник, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
"У нас позавчера погиб один мужчина, женщина была ранена, госпитализирована", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, обстрелы города и Запорожской АЭС практически не прекращаются.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
11:36Специальная военная операция на Украине
Минобороны назвало цель провокаций Украины на Запорожской АЭС
 
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