https://ria.ru/20220818/ukraina-1810375408.html
При обстрелах Энергодара во вторник погиб мужчина
При обстрелах Энергодара во вторник погиб мужчина - РИА Новости, 18.08.2022
При обстрелах Энергодара во вторник погиб мужчина
Мужчина погиб, ранена женщина в результате массированных обстрелов украинскими войсками Энергодара во вторник, сообщил глава администрации Запорожской области... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T09:54
2022-08-18T09:54
2022-08-18T11:42
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россия
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Мужчина погиб, ранена женщина в результате массированных обстрелов украинскими войсками Энергодара во вторник, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий."У нас позавчера погиб один мужчина, женщина была ранена, госпитализирована", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, обстрелы города и Запорожской АЭС практически не прекращаются.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220818/zaes-1810407964.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия
09:54 18.08.2022 (обновлено: 11:42 18.08.2022)
При обстрелах Энергодара во вторник погиб мужчина
При обстрелах Энергодара во вторник погиб мужчина, пострадала женщина
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости.
Мужчина погиб, ранена женщина в результате массированных обстрелов украинскими войсками Энергодара во вторник, сообщил
глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
"У нас позавчера погиб один мужчина, женщина была ранена, госпитализирована", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, обстрелы города и Запорожской АЭС практически не прекращаются.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.