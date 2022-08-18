https://ria.ru/20220818/ukraina-1810374609.html

ВКС России уничтожили в Николаевской области около 60 националистов

ВКС России уничтожили в Николаевской области около 60 националистов - РИА Новости, 18.08.2022

ВКС России уничтожили в Николаевской области около 60 националистов

ВКС России уничтожили в Николаевской области около 60 украинских националистов, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T09:52

2022-08-18T09:52

2022-08-18T09:57

специальная военная операция на украине

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россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. ВКС России уничтожили в Николаевской области около 60 украинских националистов, сообщило в четверг Минобороны РФ."В районе Посад-Покровское Николаевской области ударом армейской авиации ВКС России по пункту временной дислокации 1-го батальона 28-й механизированной бригады ВСУ уничтожено около 60 националистов и 8 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сводке за минувшие сутки.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)