https://ria.ru/20220818/ukraina-1810374609.html
ВКС России уничтожили в Николаевской области около 60 националистов
ВКС России уничтожили в Николаевской области около 60 националистов - РИА Новости, 18.08.2022
ВКС России уничтожили в Николаевской области около 60 националистов
ВКС России уничтожили в Николаевской области около 60 украинских националистов, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T09:52
2022-08-18T09:52
2022-08-18T09:57
специальная военная операция на украине
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украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. ВКС России уничтожили в Николаевской области около 60 украинских националистов, сообщило в четверг Минобороны РФ."В районе Посад-Покровское Николаевской области ударом армейской авиации ВКС России по пункту временной дислокации 1-го батальона 28-й механизированной бригады ВСУ уничтожено около 60 националистов и 8 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сводке за минувшие сутки.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
09:52 18.08.2022 (обновлено: 09:57 18.08.2022)
ВКС России уничтожили в Николаевской области около 60 националистов
Минобороны: ВКС России уничтожили в Николаевской области около 60 националистов