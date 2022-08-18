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Агентство Fitch изменило долгосрочный рейтинг Украины с "RD" до "CC" - РИА Новости, 18.08.2022
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Агентство Fitch изменило долгосрочный рейтинг Украины с "RD" до "CC"
Агентство Fitch изменило долгосрочный рейтинг Украины с "RD" до "CC" - РИА Новости, 18.08.2022
Агентство Fitch изменило долгосрочный рейтинг Украины с "RD" до "CC"
Агентство Fitch сообщило о повышении долгосрочного рейтинга дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с "RD" до "CC". РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T01:43
2022-08-18T02:04
экономика
украина
fitch ratings
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Агентство Fitch сообщило о повышении долгосрочного рейтинга дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с "RD" до "CC"."Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте до "CC" с "RD", — заявили представители агентства.В субботу Fitch и другое рейтинговое агентство S&amp;P Global Ratings присвоили этой стране рейтинг "RD", означающий ограниченный дефолт. Соответствующая оценка стала реакцией на решение Киева пойти на реструктуризацию долга. Власти Украины попросили зарубежных инвесторов на два года заморозить выплаты по международным облигациям почти на 20 миллиардов долларов и получили одобрение.
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экономика, украина, fitch ratings
Экономика, Украина, Fitch Ratings
01:43 18.08.2022 (обновлено: 02:04 18.08.2022)
 
Агентство Fitch изменило долгосрочный рейтинг Украины с "RD" до "CC"

Агентство Fitch заявило о повышении долгосрочного рейтинга Украины с "RD" до "CC"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛоготип агентства Fitch Ratings
Логотип агентства Fitch Ratings - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Логотип агентства Fitch Ratings. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Агентство Fitch сообщило о повышении долгосрочного рейтинга дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с "RD" до "CC".
"Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте до "CC" с "RD", — заявили представители агентства.
В субботу Fitch и другое рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоили этой стране рейтинг "RD", означающий ограниченный дефолт. Соответствующая оценка стала реакцией на решение Киева пойти на реструктуризацию долга. Власти Украины попросили зарубежных инвесторов на два года заморозить выплаты по международным облигациям почти на 20 миллиардов долларов и получили одобрение.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
01:35
Запад через три месяца может утратить интерес к Киеву, пишет Telegraph
 
ЭкономикаУкраинаFitch Ratings
 
 
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