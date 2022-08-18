https://ria.ru/20220818/ukraina-1810343577.html

Агентство Fitch изменило долгосрочный рейтинг Украины с "RD" до "CC"

Агентство Fitch изменило долгосрочный рейтинг Украины с "RD" до "CC" - РИА Новости, 18.08.2022

Агентство Fitch изменило долгосрочный рейтинг Украины с "RD" до "CC"

Агентство Fitch сообщило о повышении долгосрочного рейтинга дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с "RD" до "CC". РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T01:43

2022-08-18T01:43

2022-08-18T02:04

экономика

украина

fitch ratings

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150541/62/1505416284_63:0:3137:1729_1920x0_80_0_0_6ed9d6f4c2046756c7c2b370f2be7e00.jpg

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Агентство Fitch сообщило о повышении долгосрочного рейтинга дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с "RD" до "CC"."Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте до "CC" с "RD", — заявили представители агентства.В субботу Fitch и другое рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоили этой стране рейтинг "RD", означающий ограниченный дефолт. Соответствующая оценка стала реакцией на решение Киева пойти на реструктуризацию долга. Власти Украины попросили зарубежных инвесторов на два года заморозить выплаты по международным облигациям почти на 20 миллиардов долларов и получили одобрение.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810342576.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, украина, fitch ratings