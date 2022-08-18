https://ria.ru/20220818/ukraina-1810342576.html

Запад через три месяца может утратить интерес к Киеву, пишет Telegraph

Запад через три месяца может утратить интерес к Киеву, пишет Telegraph - РИА Новости, 18.08.2022

Запад через три месяца может утратить интерес к Киеву, пишет Telegraph

Западные союзники, оказывающие помощь Украине, уже через три месяца могут утратить интерес к поддержке Киева, поскольку они погрузятся во внутриэкономические... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T01:35

2022-08-18T01:35

2022-08-18T01:40

в мире

владимир зеленский

украина

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Западные союзники, оказывающие помощь Украине, уже через три месяца могут утратить интерес к поддержке Киева, поскольку они погрузятся во внутриэкономические проблемы, пишет колумнист газеты Telegraph Ричард Кемп.По мнению автора, на данный момент западные страны "взвешивают", как свести к минимуму ущерб "подорванным экономикам". Сокращение потребления газа и рост цен являются факторами, которые заставят западные страны на фоне недовольства избирателей пересмотреть "свою и без того шаткую приверженность Украине и особенно жестким санкциям против России, которые, как оказалось, не оказали ожидаемого эффекта", считает он.По словам автора, если ведение боевых действий "перейдет в режим глубокой заморозки" зимой, Владимир Зеленский, "скорее всего, столкнется с растущим давлением со стороны своих союзников".Как пишет Кемп, по мере того, как европейским изданиям "все больше будет наскучивать морозный пейзаж без особых боев", в центре внимания окажутся внутриполитические и внутриэкономические проблемы западных стран.

https://ria.ru/20220817/ukraina-1810288965.html

украина

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в мире, владимир зеленский, украина, россия, санкции в отношении россии