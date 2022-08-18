https://ria.ru/20220818/ukraina-1810342576.html
Запад через три месяца может утратить интерес к Киеву, пишет Telegraph
Запад через три месяца может утратить интерес к Киеву, пишет Telegraph - РИА Новости, 18.08.2022
Запад через три месяца может утратить интерес к Киеву, пишет Telegraph
Западные союзники, оказывающие помощь Украине, уже через три месяца могут утратить интерес к поддержке Киева, поскольку они погрузятся во внутриэкономические... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T01:35
2022-08-18T01:35
2022-08-18T01:40
в мире
владимир зеленский
украина
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Западные союзники, оказывающие помощь Украине, уже через три месяца могут утратить интерес к поддержке Киева, поскольку они погрузятся во внутриэкономические проблемы, пишет колумнист газеты Telegraph Ричард Кемп.По мнению автора, на данный момент западные страны "взвешивают", как свести к минимуму ущерб "подорванным экономикам". Сокращение потребления газа и рост цен являются факторами, которые заставят западные страны на фоне недовольства избирателей пересмотреть "свою и без того шаткую приверженность Украине и особенно жестким санкциям против России, которые, как оказалось, не оказали ожидаемого эффекта", считает он.По словам автора, если ведение боевых действий "перейдет в режим глубокой заморозки" зимой, Владимир Зеленский, "скорее всего, столкнется с растущим давлением со стороны своих союзников".Как пишет Кемп, по мере того, как европейским изданиям "все больше будет наскучивать морозный пейзаж без особых боев", в центре внимания окажутся внутриполитические и внутриэкономические проблемы западных стран.
https://ria.ru/20220817/ukraina-1810288965.html
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в мире, владимир зеленский, украина, россия, санкции в отношении россии
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Санкции в отношении России
01:35 18.08.2022 (обновлено: 01:40 18.08.2022)
Запад через три месяца может утратить интерес к Киеву, пишет Telegraph
Telegraph: Запад через три месяца утратит интерес к Киеву из-за проблем в экономике