https://ria.ru/20220818/uchilischa-1810437655.html

Минобороны назвало суворовские училища местом взращивания элиты будущего

Минобороны назвало суворовские училища местом взращивания элиты будущего - РИА Новости, 18.08.2022

Минобороны назвало суворовские училища местом взращивания элиты будущего

Довузовские учебные заведения Минобороны РФ, в том числе суворовские и нахимовские училища, нужны не только для подготовки военных кадров, но и для формирования РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T13:02

2022-08-18T13:02

2022-08-18T13:02

россия

форум "армия-2022"

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КУБИНКА (Московская область), 18 авг - РИА Новости. Довузовские учебные заведения Минобороны РФ, в том числе суворовские и нахимовские училища, нужны не только для подготовки военных кадров, но и для формирования национально-ориентированной элиты будущего, заявил в четверг в ходе форума "Армия-2022" замминистра обороны РФ, статс-секретарь Николай Панков."В части нашего, да и зарубежного, общества бытует мнение, что обучение детей в образовательных организациях кадетского типа направлено на подготовку подрастающего поколения к участию в военных действиях. Это неправда. Предназначение суворовских, нахимовских и кадетских училищ совсем другое - это воспитание будущей национально-ориентированной элиты общества", - сказал Панков.По его словам, сегодня в России действуют 32 довузовских военных учебных заведения - это самое большое число с 1943 года.Эти заявления замминистра сделал на научно-практической конференции "Актуальные проблемы и задачи государственной политики в сфере образования и воспитания детей и молодежи".

https://ria.ru/20220717/volgograd-1803048669.html

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россия, форум "армия-2022"