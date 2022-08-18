Рейтинг@Mail.ru
Военнообязанные украинки должны с 1 октября встать на воинский учет - РИА Новости, 18.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220818/uchet-1810432631.html
Военнообязанные украинки должны с 1 октября встать на воинский учет
Военнообязанные украинки должны с 1 октября встать на воинский учет - РИА Новости, 18.08.2022
Военнообязанные украинки должны с 1 октября встать на воинский учет
Военнообязанные украинки должны встать на воинский учет с 1 октября, однако к тем, кто этого не сделает, сразу жесткие санкции применять не будут, передает... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T12:38
2022-08-18T12:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_bd905522dd4a7afc5712656c2dfb247b.jpg
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Военнообязанные украинки должны встать на воинский учет с 1 октября, однако к тем, кто этого не сделает, сразу жесткие санкции применять не будут, передает агентство УНИАН со ссылкой на члена комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Федора Вениславского."Военнообязанные женщины должны будут встать на воинский учет с 1 октября. Речь идет о гражданках Украины, чьи специальности попадают под перечень военнообязанных. К женщинам, не вставшим на учет, жесткие санкции сразу применяться не будут", - говорится в сообщении агентства.Ранее в генштабе украинских войск сообщали, что женщин будут ставить на воинский учет только с их согласия.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d9e327dd74573e1b2467db5201fae26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
12:38 18.08.2022
 
Военнообязанные украинки должны с 1 октября встать на воинский учет

Военнообязанные женщины должны с 1 октября встать на воинский учет на Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаги Украины
Флаги Украины - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаги Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Военнообязанные украинки должны встать на воинский учет с 1 октября, однако к тем, кто этого не сделает, сразу жесткие санкции применять не будут, передает агентство УНИАН со ссылкой на члена комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Федора Вениславского.
"Военнообязанные женщины должны будут встать на воинский учет с 1 октября. Речь идет о гражданках Украины, чьи специальности попадают под перечень военнообязанных. К женщинам, не вставшим на учет, жесткие санкции сразу применяться не будут", - говорится в сообщении агентства.
Ранее в генштабе украинских войск сообщали, что женщин будут ставить на воинский учет только с их согласия.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала