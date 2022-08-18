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Военнообязанные украинки должны с 1 октября встать на воинский учет
Военнообязанные украинки должны с 1 октября встать на воинский учет - РИА Новости, 18.08.2022
Военнообязанные украинки должны с 1 октября встать на воинский учет
Военнообязанные украинки должны встать на воинский учет с 1 октября, однако к тем, кто этого не сделает, сразу жесткие санкции применять не будут, передает... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T12:38
2022-08-18T12:38
2022-08-18T12:38
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Военнообязанные украинки должны встать на воинский учет с 1 октября, однако к тем, кто этого не сделает, сразу жесткие санкции применять не будут, передает агентство УНИАН со ссылкой на члена комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Федора Вениславского."Военнообязанные женщины должны будут встать на воинский учет с 1 октября. Речь идет о гражданках Украины, чьи специальности попадают под перечень военнообязанных. К женщинам, не вставшим на учет, жесткие санкции сразу применяться не будут", - говорится в сообщении агентства.Ранее в генштабе украинских войск сообщали, что женщин будут ставить на воинский учет только с их согласия.
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в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
Военнообязанные украинки должны с 1 октября встать на воинский учет
Военнообязанные женщины должны с 1 октября встать на воинский учет на Украине