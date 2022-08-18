https://ria.ru/20220818/tushenie-1810372679.html

В тушении пожаров под Рязанью задействованы вертолеты и самолет Ил-76

В тушении пожаров под Рязанью задействованы вертолеты и самолет Ил-76 - РИА Новости, 18.08.2022

В тушении пожаров под Рязанью задействованы вертолеты и самолет Ил-76

Два вертолета Ка-32 и один Ми-26 задействованы в тушении пожаров в Рязанской области, начал работать самолет Ил-76, сообщил временно исполняющий обязанности... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T09:44

2022-08-18T09:44

2022-08-18T10:44

происшествия

клепиковский район

ка-32

ил-76

рязанская область

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РЯЗАНЬ, 18 авг – РИА Новости. Два вертолета Ка-32 и один Ми-26 задействованы в тушении пожаров в Рязанской области, начал работать самолет Ил-76, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков.В среду Малков информировал, что на территории региона действует пять очагов природных пожаров, в Спасском и Клепиковском районах введен режим ЧС. В четверг он сообщил, что в регионе сохраняется три очага, общая площадь возгорания составляет 181 гектар.Врио губернатора отметил, что на тушении задействовано более 300 человек и более 100 единиц техники. Значительная помощь оказана со стороны правительства Москвы. Также прибыли дополнительные силы из Московской области. По-прежнему, самые значительные группировки сил расположены на подступах к поселкам Деулино и Голованово.“Накануне вечером прибыл еще один вертолет, в настоящее время на тушении по кромке пожара задействованы два вертолета Ка-32 и один Ми-26. Начинает работать Ил-76, задача - сделать три рейса в первой половине дня. Забор воды будет производиться на подготовленной площадке в Дягилево. В настоящее время пожар низовой, вчерашняя работа Ил-76 позволила сбить верховой пожар”, - написал Малков в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220818/gar-1810359592.html

клепиковский район

рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры смога в Рязани. Видео МЧС Кадры смога в Рязани. Видео МЧС 2022-08-18T09:44 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, клепиковский район, ка-32, ил-76, рязанская область