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В тушении пожаров под Рязанью задействованы вертолеты и самолет Ил-76 - РИА Новости, 18.08.2022
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В тушении пожаров под Рязанью задействованы вертолеты и самолет Ил-76
В тушении пожаров под Рязанью задействованы вертолеты и самолет Ил-76 - РИА Новости, 18.08.2022
В тушении пожаров под Рязанью задействованы вертолеты и самолет Ил-76
Два вертолета Ка-32 и один Ми-26 задействованы в тушении пожаров в Рязанской области, начал работать самолет Ил-76, сообщил временно исполняющий обязанности... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T09:44
2022-08-18T10:44
происшествия
клепиковский район
ка-32
ил-76
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 18 авг – РИА Новости. Два вертолета Ка-32 и один Ми-26 задействованы в тушении пожаров в Рязанской области, начал работать самолет Ил-76, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков.В среду Малков информировал, что на территории региона действует пять очагов природных пожаров, в Спасском и Клепиковском районах введен режим ЧС. В четверг он сообщил, что в регионе сохраняется три очага, общая площадь возгорания составляет 181 гектар.Врио губернатора отметил, что на тушении задействовано более 300 человек и более 100 единиц техники. Значительная помощь оказана со стороны правительства Москвы. Также прибыли дополнительные силы из Московской области. По-прежнему, самые значительные группировки сил расположены на подступах к поселкам Деулино и Голованово.“Накануне вечером прибыл еще один вертолет, в настоящее время на тушении по кромке пожара задействованы два вертолета Ка-32 и один Ми-26. Начинает работать Ил-76, задача - сделать три рейса в первой половине дня. Забор воды будет производиться на подготовленной площадке в Дягилево. В настоящее время пожар низовой, вчерашняя работа Ил-76 позволила сбить верховой пожар”, - написал Малков в своем Telegram-канале.
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Кадры смога в Рязани. Видео МЧС
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происшествия, клепиковский район, ка-32, ил-76, рязанская область
Происшествия, Клепиковский район, Ка-32, Ил-76, Рязанская область
09:44 18.08.2022 (обновлено: 10:44 18.08.2022)
 
В тушении пожаров под Рязанью задействованы вертолеты и самолет Ил-76

Врио главы Рязанской области Малков: в тушении пожаров задействованы вертолеты и Ил-76

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПожарно-спасательный вертолет Ка-32
Пожарно-спасательный вертолет Ка-32 - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Пожарно-спасательный вертолет Ка-32. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 18 авг – РИА Новости. Два вертолета Ка-32 и один Ми-26 задействованы в тушении пожаров в Рязанской области, начал работать самолет Ил-76, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков.
В среду Малков информировал, что на территории региона действует пять очагов природных пожаров, в Спасском и Клепиковском районах введен режим ЧС. В четверг он сообщил, что в регионе сохраняется три очага, общая площадь возгорания составляет 181 гектар.
Врио губернатора отметил, что на тушении задействовано более 300 человек и более 100 единиц техники. Значительная помощь оказана со стороны правительства Москвы. Также прибыли дополнительные силы из Московской области. По-прежнему, самые значительные группировки сил расположены на подступах к поселкам Деулино и Голованово.
“Накануне вечером прибыл еще один вертолет, в настоящее время на тушении по кромке пожара задействованы два вертолета Ка-32 и один Ми-26. Начинает работать Ил-76, задача - сделать три рейса в первой половине дня. Забор воды будет производиться на подготовленной площадке в Дягилево. В настоящее время пожар низовой, вчерашняя работа Ил-76 позволила сбить верховой пожар”, - написал Малков в своем Telegram-канале.
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ПроисшествияКлепиковский районКа-32Ил-76Рязанская область
 
 
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