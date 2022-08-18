https://ria.ru/20220818/turtsiya-1810607328.html

The Independent назвала цель визита Эрдогана на Украину

The Independent назвала цель визита Эрдогана на Украину - РИА Новости, 18.08.2022

The Independent назвала цель визита Эрдогана на Украину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган своим визитом на Украину хочет усилить позиции Анкары в этой стране. Об этом пишет The Independent. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T21:23

2022-08-18T21:23

2022-08-18T22:53

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владимир зеленский

владимир джабаров

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган своим визитом на Украину хочет усилить позиции Анкары в этой стране. Об этом пишет The Independent.Как отмечается в статье, Запад нервничает из-за попыток Турции наладить отношения с Россией, однако Украина может оценить роль Эрдогана как переговорщика.Турецкий лидер встретился в четверг с президентом Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем во Львове. В украинском Министерстве инфраструктуры сообщили, что главы двух стран подписали меморандум о помощи со стороны Турции в восстановлении инфраструктуры.По словам замглавы международного комитета Совета Федерации Владимира Джабарова, Анкара, заключив соглашение о реконструкции республики, немного торопится, поскольку российская спецоперация продолжается и непонятно, с каким руководством Украины Турция собирается выполнять договоренности.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по освобождению Донбасса от националистов. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Министерстве обороны сообщили, что армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал ВСУ.

https://ria.ru/20220818/erdogan-1810462118.html

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Игорь Тоноян

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Игорь Тоноян

политика, владимир зеленский, владимир джабаров, антониу гутерреш, украина, турция, оон, совет федерации рф, вооруженные силы украины, россия