21:23 18.08.2022 (обновлено: 22:53 18.08.2022)
The Independent назвала цель визита Эрдогана на Украину
The Independent: Эрдоган визитом во Львов хочет усилить влияние Турции на Украине
© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи во Львове
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи во Львове. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган своим визитом на Украину хочет усилить позиции Анкары в этой стране. Об этом пишет The Independent.
"Он позиционирует себя как регионального государственного деятеля, способного разговаривать с мировыми лидерами. Он находится в уникальном положении — географически, дипломатически и стратегически. <…> Эрдоган играет роль, которую, я думаю, не может сыграть даже генсек ООН", — полагает киевский эксперт Михаил Боцюркив.
Турецкий лидер встретился в четверг с президентом Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем во Львове. В украинском Министерстве инфраструктуры сообщили, что главы двух стран подписали меморандум о помощи со стороны Турции в восстановлении инфраструктуры.
Вчера, 14:31Эксперт назвал цель визита Эрдогана на Украину
По словам замглавы международного комитета Совета Федерации Владимира Джабарова, Анкара, заключив соглашение о реконструкции республики, немного торопится, поскольку российская спецоперация продолжается и непонятно, с каким руководством Украины Турция собирается выполнять договоренности.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по освобождению Донбасса от националистов. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Министерстве обороны сообщили, что армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал ВСУ.
11 августа, 19:51Британцы осадили Зеленского после его заявления о захвате Крыма