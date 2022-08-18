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The Independent назвала цель визита Эрдогана на Украину - РИА Новости, 18.08.2022
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The Independent назвала цель визита Эрдогана на Украину
The Independent назвала цель визита Эрдогана на Украину - РИА Новости, 18.08.2022
The Independent назвала цель визита Эрдогана на Украину
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган своим визитом на Украину хочет усилить позиции Анкары в этой стране. Об этом пишет The Independent. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T21:23
2022-08-18T22:53
политика
владимир зеленский
владимир джабаров
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган своим визитом на Украину хочет усилить позиции Анкары в этой стране. Об этом пишет The Independent.Как отмечается в статье, Запад нервничает из-за попыток Турции наладить отношения с Россией, однако Украина может оценить роль Эрдогана как переговорщика.Турецкий лидер встретился в четверг с президентом Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем во Львове. В украинском Министерстве инфраструктуры сообщили, что главы двух стран подписали меморандум о помощи со стороны Турции в восстановлении инфраструктуры.По словам замглавы международного комитета Совета Федерации Владимира Джабарова, Анкара, заключив соглашение о реконструкции республики, немного торопится, поскольку российская спецоперация продолжается и непонятно, с каким руководством Украины Турция собирается выполнять договоренности.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по освобождению Донбасса от националистов. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Министерстве обороны сообщили, что армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал ВСУ.
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политика, владимир зеленский, владимир джабаров, антониу гутерреш, украина, турция, оон, совет федерации рф, вооруженные силы украины, россия
Политика, Владимир Зеленский, Владимир Джабаров, Антониу Гутерреш, Украина, Турция, ООН, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы Украины, Россия
21:23 18.08.2022 (обновлено: 22:53 18.08.2022)
 
The Independent назвала цель визита Эрдогана на Украину

The Independent: Эрдоган визитом во Львов хочет усилить влияние Турции на Украине

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи во Львове
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи во Львове - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи во Львове. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган своим визитом на Украину хочет усилить позиции Анкары в этой стране. Об этом пишет The Independent.
Как отмечается в статье, Запад нервничает из-за попыток Турции наладить отношения с Россией, однако Украина может оценить роль Эрдогана как переговорщика.
"Он позиционирует себя как регионального государственного деятеля, способного разговаривать с мировыми лидерами. Он находится в уникальном положении — географически, дипломатически и стратегически. <…> Эрдоган играет роль, которую, я думаю, не может сыграть даже генсек ООН", — полагает киевский эксперт Михаил Боцюркив.
Турецкий лидер встретился в четверг с президентом Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем во Львове. В украинском Министерстве инфраструктуры сообщили, что главы двух стран подписали меморандум о помощи со стороны Турции в восстановлении инфраструктуры.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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Эксперт назвал цель визита Эрдогана на Украину
По словам замглавы международного комитета Совета Федерации Владимира Джабарова, Анкара, заключив соглашение о реконструкции республики, немного торопится, поскольку российская спецоперация продолжается и непонятно, с каким руководством Украины Турция собирается выполнять договоренности.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по освобождению Донбасса от националистов. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Министерстве обороны сообщили, что армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал ВСУ.
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ПолитикаВладимир ЗеленскийВладимир ДжабаровАнтониу ГутеррешУкраинаТурцияООНСовет Федерации РФВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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