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Экономист объяснил, почему бензин не дешевеет

Экономист объяснил, почему бензин не дешевеет - РИА Новости, 18.08.2022

Экономист объяснил, почему бензин не дешевеет

Бензин на российском рынке имеется в избытке, но не дешевеет, отметил в интервью радио Sputnik экономист Владимир Рожанковский. Он объяснил, почему так... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T02:15

2022-08-18T02:15

2022-08-18T02:15

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владимир рожанковский

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Бензин на российском рынке имеется в избытке, но не дешевеет, отметил в интервью радио Sputnik экономист Владимир Рожанковский. Он объяснил, почему так происходит и какой динамики можно ожидать от цен на этот вид топлива.В России есть много нефтеперерабатывающих заводов, которые полностью обеспечивают внутренний рынок бензином, сказал Рожанковский. Поставкам этого товара на внешние рынки препятствуют несколько факторов, в том числе антироссийские санкции, добавил он.По его словам, на российском рынке образовалось избыточное предложение бензина. Согласно "главному принципу экономики", цены на этот вид топлива должны снижаться, считает эксперт."Главный принцип экономики — это принцип спроса и предложения. Грубо говоря, это старшая карта в колоде. Все остальные соображения вторичны. В данном случае предложение явно превышает спрос, что теоретически должно привести к понижению цены", — объяснил Рожанковский.Однако на практике стоимость бензина снижается очень редко, поскольку на нее влияет не только соотношение между спросом и предложением на внутреннем рынке, продолжил эксперт.В случае существенного подорожания нефти на внешних рынках производители могут попытаться поднять цены на бензин внутри России, однако такой сценарий маловероятен, уточнил экономист."Конечно, если цены на нефть на внешних рынках существенно "выстрелят", наши производители захотят к ним привязаться. Такой вариант возможен, но в США и Европе начинаются разговоры о рецессии. А во время рецессии спрос на бензин обычно падает. Поэтому ожидать существенного роста цен на нефть на мировых рынках в ближайшее время не приходится", — такое мнение высказал Рожанковский.Цены на бензин в рублях расти пока не будут, прогнозирует экономист.

https://ria.ru/20220718/benzin-1803105435.html

https://ria.ru/20220711/benzin-1801594473.html

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экономика, россия, сша, европа, владимир рожанковский, бензин, авто