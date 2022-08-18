https://ria.ru/20220818/trassa-1810349915.html

Трассу М-8 под Ярославлем планируют расширить до четырех полос

Трассу М-8 под Ярославлем планируют расширить до четырех полос - РИА Новости, 18.08.2022

Трассу М-8 под Ярославлем планируют расширить до четырех полос

Трассу М-8 в Ярославской области планируется сделать полностью четырехполосной, на это может потребоваться около 6 лет, заявил врио губернатора региона Михаил... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T05:31

2022-08-18T05:31

2022-08-18T05:33

марат хуснуллин

ярославская область

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Трассу М-8 в Ярославской области планируется сделать полностью четырехполосной, на это может потребоваться около 6 лет, заявил врио губернатора региона Михаил Евраев в интервью РИА Новости.Он отметил, что обсуждал с вице-премьером правительства РФ Маратом Хуснуллиным тот факт, что расширение трассы важно не только Ярославской области, но и всем регионам, которые от нее зависят.Он отметил, что сроки, когда вся М-8 станет четырехполосной на территории Ярославской области, сказать затруднительно, поскольку трасса федеральная, и такие вопросы должны решать на федеральном уровне. "Я думаю, что в общей сложности эта работа может занять порядка 6 лет", - сказал врио губернатора.

https://ria.ru/20220818/yaroslavl-1810349670.html

ярославская область

россия

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марат хуснуллин, ярославская область, россия