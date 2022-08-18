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Трассу М-8 под Ярославлем планируют расширить до четырех полос - РИА Новости, 18.08.2022
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Трассу М-8 под Ярославлем планируют расширить до четырех полос
Трассу М-8 под Ярославлем планируют расширить до четырех полос - РИА Новости, 18.08.2022
Трассу М-8 под Ярославлем планируют расширить до четырех полос
Трассу М-8 в Ярославской области планируется сделать полностью четырехполосной, на это может потребоваться около 6 лет, заявил врио губернатора региона Михаил... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T05:31
2022-08-18T05:33
марат хуснуллин
ярославская область
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Трассу М-8 в Ярославской области планируется сделать полностью четырехполосной, на это может потребоваться около 6 лет, заявил врио губернатора региона Михаил Евраев в интервью РИА Новости.Он отметил, что обсуждал с вице-премьером правительства РФ Маратом Хуснуллиным тот факт, что расширение трассы важно не только Ярославской области, но и всем регионам, которые от нее зависят.Он отметил, что сроки, когда вся М-8 станет четырехполосной на территории Ярославской области, сказать затруднительно, поскольку трасса федеральная, и такие вопросы должны решать на федеральном уровне. "Я думаю, что в общей сложности эта работа может занять порядка 6 лет", - сказал врио губернатора.
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марат хуснуллин, ярославская область, россия
Марат Хуснуллин, Ярославская область, Россия
05:31 18.08.2022 (обновлено: 05:33 18.08.2022)
 
Трассу М-8 под Ярославлем планируют расширить до четырех полос

Врио губернатора Евраев сообщил о планах сделать трассу М-8 под Ярославлем четырехполосной

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУчасток трассы
Участок трассы - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Участок трассы. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Трассу М-8 в Ярославской области планируется сделать полностью четырехполосной, на это может потребоваться около 6 лет, заявил врио губернатора региона Михаил Евраев в интервью РИА Новости.
"Наша цель – сделать на территории Ярославской области трассу М-8 по две полосы в каждую сторону. Там порядка 60 километров проблемные, где движение идет по одной полосе. Это огромные деньги, я думаю, в совокупности более 50-60 миллиардов рублей. Понятно, что это будет сделано не сразу, а постепенно", - сказал Евраев.
Он отметил, что обсуждал с вице-премьером правительства РФ Маратом Хуснуллиным тот факт, что расширение трассы важно не только Ярославской области, но и всем регионам, которые от нее зависят.
"И сейчас работы на трассе уже идут, будет сделано серьезное расширение", - констатировал Евраев.
Он отметил, что сроки, когда вся М-8 станет четырехполосной на территории Ярославской области, сказать затруднительно, поскольку трасса федеральная, и такие вопросы должны решать на федеральном уровне. "Я думаю, что в общей сложности эта работа может занять порядка 6 лет", - сказал врио губернатора.
Города России. Ярославль - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
05:08
Строительство нового моста в Ярославле может начаться уже в 2023 году
 
Марат ХуснуллинЯрославская областьРоссия
 
 
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