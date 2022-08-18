05:31 18.08.2022 (обновлено: 05:33 18.08.2022)
Трассу М-8 под Ярославлем планируют расширить до четырех полос
Врио губернатора Евраев сообщил о планах сделать трассу М-8 под Ярославлем четырехполосной
Участок трассы. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Трассу М-8 в Ярославской области планируется сделать полностью четырехполосной, на это может потребоваться около 6 лет, заявил врио губернатора региона Михаил Евраев в интервью РИА Новости.
"Наша цель – сделать на территории Ярославской области трассу М-8 по две полосы в каждую сторону. Там порядка 60 километров проблемные, где движение идет по одной полосе. Это огромные деньги, я думаю, в совокупности более 50-60 миллиардов рублей. Понятно, что это будет сделано не сразу, а постепенно", - сказал Евраев.
Он отметил, что обсуждал с вице-премьером правительства РФ Маратом Хуснуллиным тот факт, что расширение трассы важно не только Ярославской области, но и всем регионам, которые от нее зависят.
"И сейчас работы на трассе уже идут, будет сделано серьезное расширение", - констатировал Евраев.
Он отметил, что сроки, когда вся М-8 станет четырехполосной на территории Ярославской области, сказать затруднительно, поскольку трасса федеральная, и такие вопросы должны решать на федеральном уровне. "Я думаю, что в общей сложности эта работа может занять порядка 6 лет", - сказал врио губернатора.