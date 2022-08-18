https://ria.ru/20220818/trass-1810573960.html

СМИ: британские фермеры пристыдили Трасс из-за отказа выступать перед ними

СМИ: британские фермеры пристыдили Трасс из-за отказа выступать перед ними - РИА Новости, 18.08.2022

СМИ: британские фермеры пристыдили Трасс из-за отказа выступать перед ними

Британские фермеры застыдили главу МИД Лиз Трасс из-за отказа выступать перед ними в рамках предвыборной гонки за кресло премьера страны, сообщает британская... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T18:43

2022-08-18T18:43

2022-08-18T18:43

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Британские фермеры застыдили главу МИД Лиз Трасс из-за отказа выступать перед ними в рамках предвыборной гонки за кресло премьера страны, сообщает британская газета Guardian.Ранее Национальный союз фермеров Великобритании заявил о решении организовать встречу с двумя финалистами гонки за кресло премьера – главой МИД Лиз Трасс и экс-главы минфина Риши Сунаком, чтобы обсудить меры по поддержке сельского хозяйства. Однако на предложение фермеров, как сообщает Guardian, положительно ответил только Сунак.Глава союза Минетт Баттерс назвала такой поступок Трасс "позором", подчеркнув, что на фоне засухи и роста стоимости жизни в стране разговор Трасс с фермерами был бы "как никогда важен", пишет издание."Я предложила встретиться ей где угодно. Я предложила сделать это онлайн, мы не привязаны к какому-либо месту или чему-либо еще. Но это не выглядит возможным. Это разочаровывает, поскольку речь идет не только о сельском хозяйстве: продовольствие является крайне важной темой, вода также крайне важна для всех, особенно в настоящее время", - приводит газета слова Баттерс.Как отмечает издание, британские фермеры чувствуют себя "ущемленными" из-за торговых сделок, которые правительство продолжает заключать с другими странами после Brexit. Эти сделки, по мнению фермеров, ставят под угрозу сельское хозяйство внутри Британии.Этим летом Великобритания сталкивается с аномальной жарой. Так, 19 июля температура в стране побила предыдущий рекорд в 38,7 градуса и достигла 40,3 градуса.С прошлой недели засуха была объявлена в 9 из 14 районов Англии. В последний раз засуха была объявлена в 2018 году. В связи с этим в ряде графств был введен запрет на полив из шлангов. В среду британская водопроводная компания Thames Water запретила всем своим 14 миллионам клиентам c 24 августа использовать шланги для полива из-за засухи в стране.

https://ria.ru/20220818/trass-1810517596.html

https://ria.ru/20220813/trass-1809321318.html

https://ria.ru/20220812/britaniya-1809107441.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, лиз трасс, великобритания, форин-офис