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Россия призвала Литву урегулировать проблемы с калининградским транзитом - РИА Новости, 18.08.2022
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Россия призвала Литву урегулировать проблемы с калининградским транзитом
Россия призвала Литву урегулировать проблемы с калининградским транзитом - РИА Новости, 18.08.2022
Россия призвала Литву урегулировать проблемы с калининградским транзитом
Российский МИД в свете ситуации с литовским "Шяуляй банком" акцентирует внимание властей Литвы на необходимости незамедлительных мер для разрешения искусственно РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T14:59
2022-08-18T15:07
в мире
россия
литва
калининградская область
экономика
санкции в отношении россии
брюссель
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российский МИД в свете ситуации с литовским "Шяуляй банком" акцентирует внимание властей Литвы на необходимости незамедлительных мер для разрешения искусственно создаваемых проблем с калининградским транзитом, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.Он добавил, что в российском внешнеполитическом ведомстве исходят из того, что калининградский транзит, грузовой или пассажирский, должен осуществляться на основе безусловного соблюдения Брюсселем и Вильнюсом имеющихся международных договоренностей и политических обязательств с их стороны.Литовский "Шяуляй банк", через который проходили платежи за калининградский транзит, с 15 августа прекращает операции с Россией в рублях, расчеты во всех остальных валютах будут остановлены 1 сентября, заявила представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене. Ранее банк объявил о прекращении с 1 сентября операций с Россией.
https://ria.ru/20220815/tranzit-1809706726.html
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в мире, россия, литва, калининградская область, экономика, санкции в отношении россии, брюссель
В мире, Россия, Литва, Калининградская область, Экономика, Санкции в отношении России, Брюссель
14:59 18.08.2022 (обновлено: 15:07 18.08.2022)
 
Россия призвала Литву урегулировать проблемы с калининградским транзитом

Россия призвала Литву урегулировать "искусственные" проблемы с калининградским транзитом

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкПоезд с цементом прибывает в Калининград транзитом через Литву
Поезд с цементом прибывает в Калининград транзитом через Литву - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Поезд с цементом прибывает в Калининград транзитом через Литву. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российский МИД в свете ситуации с литовским "Шяуляй банком" акцентирует внимание властей Литвы на необходимости незамедлительных мер для разрешения искусственно создаваемых проблем с калининградским транзитом, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
"В свете намерения литовского "Шяуляй банка" прекратить обслуживание российских контрагентов акцентируем необходимость незамедлительных мер в целях разрешения искусственно создаваемых проблем", - сказал Нечаев на брифинге в четверг.
Он добавил, что в российском внешнеполитическом ведомстве исходят из того, что калининградский транзит, грузовой или пассажирский, должен осуществляться на основе безусловного соблюдения Брюсселем и Вильнюсом имеющихся международных договоренностей и политических обязательств с их стороны.
Литовский "Шяуляй банк", через который проходили платежи за калининградский транзит, с 15 августа прекращает операции с Россией в рублях, расчеты во всех остальных валютах будут остановлены 1 сентября, заявила представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене. Ранее банк объявил о прекращении с 1 сентября операций с Россией.
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 14:08
Россия не допустит остановки транзита грузов в Калининград, заявил сенатор
 
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