https://ria.ru/20220818/tranzit-1810471272.html

Россия призвала Литву урегулировать проблемы с калининградским транзитом

Россия призвала Литву урегулировать проблемы с калининградским транзитом - РИА Новости, 18.08.2022

Россия призвала Литву урегулировать проблемы с калининградским транзитом

Российский МИД в свете ситуации с литовским "Шяуляй банком" акцентирует внимание властей Литвы на необходимости незамедлительных мер для разрешения искусственно РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T14:59

2022-08-18T14:59

2022-08-18T15:07

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калининградская область

экономика

санкции в отношении россии

брюссель

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российский МИД в свете ситуации с литовским "Шяуляй банком" акцентирует внимание властей Литвы на необходимости незамедлительных мер для разрешения искусственно создаваемых проблем с калининградским транзитом, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.Он добавил, что в российском внешнеполитическом ведомстве исходят из того, что калининградский транзит, грузовой или пассажирский, должен осуществляться на основе безусловного соблюдения Брюсселем и Вильнюсом имеющихся международных договоренностей и политических обязательств с их стороны.Литовский "Шяуляй банк", через который проходили платежи за калининградский транзит, с 15 августа прекращает операции с Россией в рублях, расчеты во всех остальных валютах будут остановлены 1 сентября, заявила представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене. Ранее банк объявил о прекращении с 1 сентября операций с Россией.

https://ria.ru/20220815/tranzit-1809706726.html

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в мире, россия, литва, калининградская область, экономика, санкции в отношении россии, брюссель