https://ria.ru/20220818/tramp-1810461214.html
Трамп прокомментировал публикацию об отказе адвокатов работать с ним
Трамп прокомментировал публикацию об отказе адвокатов работать с ним - РИА Новости, 18.08.2022
Трамп прокомментировал публикацию об отказе адвокатов работать с ним
Бывший президент США Дональд Трамп опроверг сообщение газеты Washington Post о том, что экс-глава государства пытается нанять опытных адвокатов, а ему постоянно РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T14:27
2022-08-18T14:27
2022-08-18T14:27
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп опроверг сообщение газеты Washington Post о том, что экс-глава государства пытается нанять опытных адвокатов, а ему постоянно отказывают, и назвал этот материал фейком.Накануне газета Washington Post выпустила материал, в котором говорилось о том, что Трамп после обысков в своем имении вместе с помощниками пытается нанять нескольких опытных адвокатов, однако ему "все говорят "нет". Издание также писало, что бывший американский президент хочет найти сильных адвокатов, имеющих большой опыт в уголовных делах и работе с министерством юстиции. В то время как соратники бывшего президента все больше переживают из-за того, что на данный момент в его команде есть только юристы с небольшим опытом в подобных делах или совсем без него."История WAPO о том, что "Трамп изо всех сил пытается добавить опытных адвокатов" в дело по Мар-а-Лаго - это, как обычно, фейковые новости. У меня уже есть замечательные и опытные адвокаты, и я ими очень доволен", - заявил Трамп.Бывший президент вновь поспешил также добавить, что ему "не предъявили никаких обвинений" и он "не сделал ничего плохого".Сотрудники ФБР 8 августа провели обыски в поместье Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида). Согласно обнародованному впоследствии ордеру, обыск проводился в рамках расследования по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. В перечне изъятого у Трампа фигурируют коробки с документами, заметки, фотографии и бумаги под грифом "совершенно секретно". Генеральный прокурор США Меррик Гарланд позднее заявил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск. В ответ ряд республиканских политиков выступили с резкой критикой в адрес спецслужб и Гарланда.
https://ria.ru/20220810/fbr-1808545817.html
https://ria.ru/20220817/advokat-1810247651.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, флорида, федеральное бюро расследований сша, дональд трамп
В мире, США, Флорида, Федеральное бюро расследований США, Дональд Трамп
Трамп прокомментировал публикацию об отказе адвокатов работать с ним
Трамп назвал сообщение СМИ о том, что адвокаты отказываются работать с ним, фейком
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп опроверг сообщение газеты Washington Post о том, что экс-глава государства пытается нанять опытных адвокатов, а ему постоянно отказывают, и назвал этот материал фейком.
Накануне газета Washington Post выпустила материал, в котором говорилось о том, что Трамп после обысков в своем имении вместе с помощниками пытается нанять нескольких опытных адвокатов, однако ему "все говорят "нет". Издание также писало, что бывший американский президент хочет найти сильных адвокатов, имеющих большой опыт в уголовных делах и работе с министерством юстиции. В то время как соратники бывшего президента все больше переживают из-за того, что на данный момент в его команде есть только юристы с небольшим опытом в подобных делах или совсем без него.
"История WAPO о том, что "Трамп изо всех сил пытается добавить опытных адвокатов" в дело по Мар-а-Лаго - это, как обычно, фейковые новости. У меня уже есть замечательные и опытные адвокаты, и я ими очень доволен", - заявил Трамп.
Бывший президент вновь поспешил также добавить, что ему "не предъявили никаких обвинений" и он "не сделал ничего плохого".
Сотрудники ФБР 8 августа провели обыски в поместье Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида). Согласно обнародованному впоследствии ордеру, обыск проводился в рамках расследования по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. В перечне изъятого у Трампа фигурируют коробки с документами, заметки, фотографии и бумаги под грифом "совершенно секретно". Генеральный прокурор США Меррик Гарланд позднее заявил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск. В ответ ряд республиканских политиков выступили с резкой критикой в адрес спецслужб и Гарланда.