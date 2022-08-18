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Родным тверского летчика, погибшего на Украине, вручили Звезду Героя России - РИА Новости, 18.08.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220818/torzhok-1810481335.html
Родным тверского летчика, погибшего на Украине, вручили Звезду Героя России
Родным тверского летчика, погибшего на Украине, вручили Звезду Героя России - РИА Новости, 18.08.2022
Родным тверского летчика, погибшего на Украине, вручили Звезду Героя России
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами Минобороны РФ Александр Максимцев в четверг в Торжке... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T15:34
2022-08-18T15:34
тверская область
россия
торжок
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 18 авг - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя и заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами Минобороны РФ Александр Максимцев в четверг в Торжке вручили Звезду Героя России (посмертно) родственникам полковника Василия Клещенко, который погиб при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба регионального правительства."Опытный пилот и командир, он много раз проявлял мужество, спасал товарищей и рисковал собой в борьбе с международным терроризмом в Средней Азии, на Кавказе и в Сирии. Под Харьковом он погиб, как погибали наши деды и прадеды, ставшие нерушимой стеной перед нацизмом в защите нашей Родины. Подвиг Василия Петровича не просто навсегда вписан в историю Военно-Воздушных сил Российской Федерации. Он навечно сохранится в летописи славы России и Тверской области, в наших сердцах и памяти будущих поколений", - сказал Руденя.Глава региона отметил, что средней общеобразовательной школе N5 города Торжка, которую с отличием окончила старшая дочь Василия Клещенко, и где в настоящее время учится младшая, будет присвоено имя героя. Также одна из улиц города Торжка будет названа в честь Василия Клещенко.Руденя и Максимцев выразили слова соболезнования родным Василия Клещенко. Участники церемонии почтили память героя минутой молчания.Василий Клещенко родился в Амурской области, окончил Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков и Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина".Прошел путь от летчика-оператора Ми 24 до заместителя начальника центра по войсковым испытаниям и летно-методической работе 344 Государственного центра боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ.Полковник Клещенко был награжден медалью Нестерова, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами, 15 медалями Министерства обороны РФ.
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россия, торжок, игорь руденя
Тверская область, Россия, Торжок, Игорь Руденя
15:34 18.08.2022
 

Родным тверского летчика, погибшего на Украине, вручили Звезду Героя России

© Фото : Правительство Тверской областиРодным тверского летчика, погибшего на Украине, вручили Звезду Героя России
Родным тверского летчика, погибшего на Украине, вручили Звезду Героя России - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Фото : Правительство Тверской области
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ТВЕРЬ, 18 авг - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя и заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами Минобороны РФ Александр Максимцев в четверг в Торжке вручили Звезду Героя России (посмертно) родственникам полковника Василия Клещенко, который погиб при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Опытный пилот и командир, он много раз проявлял мужество, спасал товарищей и рисковал собой в борьбе с международным терроризмом в Средней Азии, на Кавказе и в Сирии. Под Харьковом он погиб, как погибали наши деды и прадеды, ставшие нерушимой стеной перед нацизмом в защите нашей Родины. Подвиг Василия Петровича не просто навсегда вписан в историю Военно-Воздушных сил Российской Федерации. Он навечно сохранится в летописи славы России и Тверской области, в наших сердцах и памяти будущих поколений", - сказал Руденя.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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Глава региона отметил, что средней общеобразовательной школе N5 города Торжка, которую с отличием окончила старшая дочь Василия Клещенко, и где в настоящее время учится младшая, будет присвоено имя героя. Также одна из улиц города Торжка будет названа в честь Василия Клещенко.
Руденя и Максимцев выразили слова соболезнования родным Василия Клещенко. Участники церемонии почтили память героя минутой молчания.
Василий Клещенко родился в Амурской области, окончил Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков и Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина".
Прошел путь от летчика-оператора Ми 24 до заместителя начальника центра по войсковым испытаниям и летно-методической работе 344 Государственного центра боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ.
Полковник Клещенко был награжден медалью Нестерова, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами, 15 медалями Министерства обороны РФ.
 
Тверская областьРоссияТоржокИгорь Руденя
 
 
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