https://ria.ru/20220818/torfyaniki-1810463863.html

В Подмосковье не видят угроз повторения ситуации с горящими торфяниками

В Подмосковье не видят угроз повторения ситуации с горящими торфяниками - РИА Новости, 18.08.2022

В Подмосковье не видят угроз повторения ситуации с горящими торфяниками

В Подмосковье пока не видят угроз повторения ситуации 2010 года с горящими торфяниками, в регионе объявлен пятый (высший, чрезвычайный) уровень пожарной... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T14:36

2022-08-18T14:36

2022-08-18T14:36

общество

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/25533/59/255335968_0:245:3001:1933_1920x0_80_0_0_cb3e516ab1f3ac07bee13419079625ec.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В Подмосковье пока не видят угроз повторения ситуации 2010 года с горящими торфяниками, в регионе объявлен пятый (высший, чрезвычайный) уровень пожарной опасности, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Как правило, все помнят 2010 год, хотя прошло 12 лет. Именно поэтому усилено дежурство, именно поэтому с воздуха идет наблюдение по очагам, ну и группировка, соответственно, вся мобилизована. Поэтому мы сегодня угроз не видим", - сказал губернатор в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о предпринимаемых в регионе действиях для исключения ситуации, схожей с 2010 годом, когда горели торфяники."Но, еще раз, погода есть погода - присвоен пятый уровень пожарной опасности в связи с таким теплым летом, и мы должны быть начеку", - добавил Воробьев.

https://radiosputnik.ria.ru/20220818/podmoskove-1810450818.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев