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В Подмосковье не видят угроз повторения ситуации с горящими торфяниками - РИА Новости, 18.08.2022
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В Подмосковье не видят угроз повторения ситуации с горящими торфяниками
В Подмосковье не видят угроз повторения ситуации с горящими торфяниками - РИА Новости, 18.08.2022
В Подмосковье не видят угроз повторения ситуации с горящими торфяниками
В Подмосковье пока не видят угроз повторения ситуации 2010 года с горящими торфяниками, в регионе объявлен пятый (высший, чрезвычайный) уровень пожарной... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T14:36
2022-08-18T14:36
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В Подмосковье пока не видят угроз повторения ситуации 2010 года с горящими торфяниками, в регионе объявлен пятый (высший, чрезвычайный) уровень пожарной опасности, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Как правило, все помнят 2010 год, хотя прошло 12 лет. Именно поэтому усилено дежурство, именно поэтому с воздуха идет наблюдение по очагам, ну и группировка, соответственно, вся мобилизована. Поэтому мы сегодня угроз не видим", - сказал губернатор в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о предпринимаемых в регионе действиях для исключения ситуации, схожей с 2010 годом, когда горели торфяники."Но, еще раз, погода есть погода - присвоен пятый уровень пожарной опасности в связи с таким теплым летом, и мы должны быть начеку", - добавил Воробьев.
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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Общество, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
14:36 18.08.2022
 
В Подмосковье не видят угроз повторения ситуации с горящими торфяниками

Губернатор Воробьев: в Подмосковье не видят угроз возгорания торфяников

© РИА Новости / Михаил Миронов / Перейти в фотобанкТушение торфяных пожаров
Тушение торфяных пожаров - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Михаил Миронов
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В Подмосковье пока не видят угроз повторения ситуации 2010 года с горящими торфяниками, в регионе объявлен пятый (высший, чрезвычайный) уровень пожарной опасности, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Как правило, все помнят 2010 год, хотя прошло 12 лет. Именно поэтому усилено дежурство, именно поэтому с воздуха идет наблюдение по очагам, ну и группировка, соответственно, вся мобилизована. Поэтому мы сегодня угроз не видим", - сказал губернатор в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о предпринимаемых в регионе действиях для исключения ситуации, схожей с 2010 годом, когда горели торфяники.
"Но, еще раз, погода есть погода - присвоен пятый уровень пожарной опасности в связи с таким теплым летом, и мы должны быть начеку", - добавил Воробьев.
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