https://ria.ru/20220818/torfyaniki-1810463863.html
В Подмосковье не видят угроз повторения ситуации с горящими торфяниками
В Подмосковье не видят угроз повторения ситуации с горящими торфяниками - РИА Новости, 18.08.2022
В Подмосковье не видят угроз повторения ситуации с горящими торфяниками
В Подмосковье пока не видят угроз повторения ситуации 2010 года с горящими торфяниками, в регионе объявлен пятый (высший, чрезвычайный) уровень пожарной... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T14:36
2022-08-18T14:36
2022-08-18T14:36
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В Подмосковье пока не видят угроз повторения ситуации 2010 года с горящими торфяниками, в регионе объявлен пятый (высший, чрезвычайный) уровень пожарной опасности, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Как правило, все помнят 2010 год, хотя прошло 12 лет. Именно поэтому усилено дежурство, именно поэтому с воздуха идет наблюдение по очагам, ну и группировка, соответственно, вся мобилизована. Поэтому мы сегодня угроз не видим", - сказал губернатор в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о предпринимаемых в регионе действиях для исключения ситуации, схожей с 2010 годом, когда горели торфяники."Но, еще раз, погода есть погода - присвоен пятый уровень пожарной опасности в связи с таким теплым летом, и мы должны быть начеку", - добавил Воробьев.
https://radiosputnik.ria.ru/20220818/podmoskove-1810450818.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Общество, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
В Подмосковье не видят угроз повторения ситуации с горящими торфяниками
Губернатор Воробьев: в Подмосковье не видят угроз возгорания торфяников
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В Подмосковье пока не видят угроз повторения ситуации 2010 года с горящими торфяниками, в регионе объявлен пятый (высший, чрезвычайный) уровень пожарной опасности, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Как правило, все помнят 2010 год, хотя прошло 12 лет. Именно поэтому усилено дежурство, именно поэтому с воздуха идет наблюдение по очагам, ну и группировка, соответственно, вся мобилизована. Поэтому мы сегодня угроз не видим", - сказал губернатор в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о предпринимаемых в регионе действиях для исключения ситуации, схожей с 2010 годом, когда горели торфяники.
"Но, еще раз, погода есть погода - присвоен пятый уровень пожарной опасности в связи с таким теплым летом, и мы должны быть начеку", - добавил Воробьев.