https://ria.ru/20220818/toretsk-1810608733.html

Украинские боевики заняли музыкальное училище и дворец культуры в Торецке

Украинские боевики заняли музыкальное училище и дворец культуры в Торецке - РИА Новости, 18.08.2022

Украинские боевики заняли музыкальное училище и дворец культуры в Торецке

Украинские националисты оборудовали опорные пункты в помещениях музыкального училища и дворца культуры в Торецке ДНР, заявил начальник Национального центра... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T21:37

2022-08-18T21:37

2022-08-18T21:37

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали опорные пункты в помещениях музыкального училища и дворца культуры в Торецке ДНР, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Торецке Донецкой Народной Республики подразделения ВСУ в помещениях музыкального училища и дворца культуры (ул. Дружбы) разместили опорные пункты и склады боеприпасов, на прилегающей территории оборудовали позиции артиллерии и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты, при этом мирным жителям запрещено покидать свои дома, националисты фактически используют их в качестве живого щита", - сказал Мизинцев на брифинге.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина