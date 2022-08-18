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Украинские боевики заняли музыкальное училище и дворец культуры в Торецке
Украинские боевики заняли музыкальное училище и дворец культуры в Торецке - РИА Новости, 18.08.2022
Украинские боевики заняли музыкальное училище и дворец культуры в Торецке
Украинские националисты оборудовали опорные пункты в помещениях музыкального училища и дворца культуры в Торецке ДНР, заявил начальник Национального центра... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T21:37
2022-08-18T21:37
2022-08-18T21:37
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали опорные пункты в помещениях музыкального училища и дворца культуры в Торецке ДНР, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Торецке Донецкой Народной Республики подразделения ВСУ в помещениях музыкального училища и дворца культуры (ул. Дружбы) разместили опорные пункты и склады боеприпасов, на прилегающей территории оборудовали позиции артиллерии и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты, при этом мирным жителям запрещено покидать свои дома, националисты фактически используют их в качестве живого щита", - сказал Мизинцев на брифинге.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Украина
Украинские боевики заняли музыкальное училище и дворец культуры в Торецке
Минобороны сообщило, что ВСУ заняли музыкальное училище и дворец культуры в Торецке в ДНР