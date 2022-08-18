https://ria.ru/20220818/teatr-1810556088.html

"Театральный марш" пройдет в московском саду "Эрмитаж" в сентябре

"Театральный марш" пройдет в московском саду "Эрмитаж" в сентябре - РИА Новости, 18.08.2022

"Театральный марш" пройдет в московском саду "Эрмитаж" в сентябре

Девятый "Театральный марш" – самый масштабный театральный фестиваль в России – пройдет 10 сентября в московском саду "Эрмитаж", сообщили в пресс-службе Театра... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T18:25

2022-08-18T18:25

2022-08-18T18:25

культура

новости культуры

тереза дурова

алексей франдетти

москва

театр на таганке

новая опера

школа современной пьесы

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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Девятый "Театральный марш" – самый масштабный театральный фестиваль в России – пройдет 10 сентября в московском саду "Эрмитаж", сообщили в пресс-службе Театра на Таганке.По традиции московские театры дадут старт новому сезону постановками прошлого года. С 12.00 до 23.00 зрители смогут увидеть спектакли более десяти столичных учреждений, в числе которых Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, Театра Пушкина, "Новая опера", "Школа современной пьесы", "Балет Москва", Театр Терезы Дуровой, "Школа драматического искусства". Театр на Таганке завершит программу концертным исполнением мюзикла "Онегин" в постановке Алексея Франдетти.Впервые фестиваль "Театральный марш" прошел в 2013 году в парке "Сокольники", а затем обосновался в саду "Эрмитаж", где более полувека назад зарождался МХАТ, проходили премьеры по чеховским пьесам "Чайка" и "Дядя Ваня". За годы проведения "Театральный марш" посетили более 200 тысяч зрителей.Фестиваль проходит при поддержке департамента культуры Москвы и включен в официальную программу празднования Дня города-2022.

https://ria.ru/20220811/gastroli-1808952141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, тереза дурова, алексей франдетти, москва, театр на таганке, новая опера, школа современной пьесы, театр