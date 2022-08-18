https://ria.ru/20220818/teatr-1810556088.html
"Театральный марш" пройдет в московском саду "Эрмитаж" в сентябре
"Театральный марш" пройдет в московском саду "Эрмитаж" в сентябре - РИА Новости, 18.08.2022
"Театральный марш" пройдет в московском саду "Эрмитаж" в сентябре
Девятый "Театральный марш" – самый масштабный театральный фестиваль в России – пройдет 10 сентября в московском саду "Эрмитаж", сообщили в пресс-службе Театра... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T18:25
2022-08-18T18:25
2022-08-18T18:25
культура
новости культуры
тереза дурова
алексей франдетти
москва
театр на таганке
новая опера
школа современной пьесы
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Девятый "Театральный марш" – самый масштабный театральный фестиваль в России – пройдет 10 сентября в московском саду "Эрмитаж", сообщили в пресс-службе Театра на Таганке.По традиции московские театры дадут старт новому сезону постановками прошлого года. С 12.00 до 23.00 зрители смогут увидеть спектакли более десяти столичных учреждений, в числе которых Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, Театра Пушкина, "Новая опера", "Школа современной пьесы", "Балет Москва", Театр Терезы Дуровой, "Школа драматического искусства". Театр на Таганке завершит программу концертным исполнением мюзикла "Онегин" в постановке Алексея Франдетти.Впервые фестиваль "Театральный марш" прошел в 2013 году в парке "Сокольники", а затем обосновался в саду "Эрмитаж", где более полувека назад зарождался МХАТ, проходили премьеры по чеховским пьесам "Чайка" и "Дядя Ваня". За годы проведения "Театральный марш" посетили более 200 тысяч зрителей.Фестиваль проходит при поддержке департамента культуры Москвы и включен в официальную программу празднования Дня города-2022.
https://ria.ru/20220811/gastroli-1808952141.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, тереза дурова, алексей франдетти, москва, театр на таганке, новая опера, школа современной пьесы, театр
Культура, Новости культуры, Тереза Дурова, Алексей Франдетти, Москва, Театр на Таганке, Новая опера, Школа современной пьесы, Театр
"Театральный марш" пройдет в московском саду "Эрмитаж" в сентябре
"Театральный марш" пройдет в московском саду "Эрмитаж" 10 сентября
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Девятый "Театральный марш" – самый масштабный театральный фестиваль в России – пройдет 10 сентября в московском саду "Эрмитаж", сообщили в пресс-службе Театра на Таганке.
По традиции московские театры дадут старт новому сезону постановками прошлого года. С 12.00 до 23.00 зрители смогут увидеть спектакли более десяти столичных учреждений, в числе которых Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, Театра Пушкина, "Новая опера", "Школа современной пьесы", "Балет Москва", Театр Терезы Дуровой, "Школа драматического искусства". Театр на Таганке завершит программу концертным исполнением мюзикла "Онегин" в постановке Алексея Франдетти.
Впервые фестиваль "Театральный марш" прошел в 2013 году в парке "Сокольники", а затем обосновался в саду "Эрмитаж", где более полувека назад зарождался МХАТ, проходили премьеры по чеховским пьесам "Чайка" и "Дядя Ваня". За годы проведения "Театральный марш" посетили более 200 тысяч зрителей.
Фестиваль проходит при поддержке департамента культуры Москвы и включен в официальную программу празднования Дня города-2022.