В МИД назвали поездку Пелоси на Тайвань неуклюжей провокацией
В МИД назвали поездку делегации конгрессменов США на Тайвань неуклюжей провокацией
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Москва расценивает поездку делегации конгрессменов США на Тайвань как явную неуклюжую провокацию, нацеленную на сдерживание Китая, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
"Мы рассматриваем недавние поездки делегаций Конгресса США как явную и неуклюжую провокацию американских властей, нацеленную на всестороннее сдерживание Китая и оказание на него дополнительного давления", - сказал Нечаев на брифинге в четверг.
Он добавил, что в своих деструктивных действиях по нагнетанию обстановки вокруг Тайваня США не достигли своих результатов, а также подчеркнул, что в Москве урегулирование ситуации в Тайваньском проливе считают сугубо внутренним делом Китая и продолжают придерживаться позиции по тайваньскому вопросу об одном Китае.
Активные учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в разных районах, включая морскую акваторию и воздушное пространство вокруг Тайваня, не прекращаются с начала месяца, они стали ответом на визиты американских делегаций на остров, 2-3 августа Тайвань посетила делегация во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, а 14-15 августа - делегация во главе с сенатором Эдом Марки.
Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения. Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.