https://ria.ru/20220818/tayvan-1810491234.html

В МИД назвали поездку Пелоси на Тайвань неуклюжей провокацией

В МИД назвали поездку Пелоси на Тайвань неуклюжей провокацией - РИА Новости, 18.08.2022

В МИД назвали поездку Пелоси на Тайвань неуклюжей провокацией

Москва расценивает поездку делегации конгрессменов США на Тайвань как явную неуклюжую провокацию, нацеленную на сдерживание Китая, сообщил заместитель директора РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T15:51

2022-08-18T15:51

2022-08-18T15:51

в мире

нэнси пелоси

тайвань

китай

сша

народно-освободительная армия китая

визит пелоси на тайвань

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Москва расценивает поездку делегации конгрессменов США на Тайвань как явную неуклюжую провокацию, нацеленную на сдерживание Китая, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.Он добавил, что в своих деструктивных действиях по нагнетанию обстановки вокруг Тайваня США не достигли своих результатов, а также подчеркнул, что в Москве урегулирование ситуации в Тайваньском проливе считают сугубо внутренним делом Китая и продолжают придерживаться позиции по тайваньскому вопросу об одном Китае.Активные учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в разных районах, включая морскую акваторию и воздушное пространство вокруг Тайваня, не прекращаются с начала месяца, они стали ответом на визиты американских делегаций на остров, 2-3 августа Тайвань посетила делегация во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, а 14-15 августа - делегация во главе с сенатором Эдом Марки.Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения. Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220817/kitay-1810170947.html

https://ria.ru/20220817/tayvan-1810220639.html

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китай

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в мире, нэнси пелоси, тайвань, китай, сша, народно-освободительная армия китая, визит пелоси на тайвань, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия