https://ria.ru/20220818/tayvan-1810480549.html

Китай направил 51 самолет и шесть военных кораблей к Тайваню

Китай направил 51 самолет и шесть военных кораблей к Тайваню - РИА Новости, 18.08.2022

Китай направил 51 самолет и шесть военных кораблей к Тайваню

Вооруженные силы Тайваня в четверг зафиксировали приближение к острову 51 самолета и шести военных кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T15:23

2022-08-18T15:23

2022-08-18T15:23

в мире

тайвань

сша

китай

су-30

визит пелоси на тайвань

нэнси пелоси

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ПЕКИН, 18 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня в четверг зафиксировали приближение к острову 51 самолета и шести военных кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из ежедневной сводки оборонного ведомства Тайваня."По состоянию на 17.00 (12.00 по мск) 18 августа, вооруженные силы Тайваня зафиксировали деятельность 51 самолета и шести кораблей в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем", - говорится в сообщении.Отмечается, что 25 самолетов пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива, в том числе 12 истребителей Су-30, шесть J-16, четыре J-10, один самолёт радиоэлектронной борьбы Y-8 и два бомбардировщика H-6.По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, выпустил радиопредупреждения, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220818/tayvan-1810432050.html

https://ria.ru/20220817/istrebitel-1810297335.html

тайвань

сша

китай

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