Китай направил 51 самолет и шесть военных кораблей к Тайваню
Минобороны Тайваня: армия Китая направила к острову 51 самолет и шесть военных кораблей
© AP Photo / Xinhua/ Jin DanhuaСамолеты Су-30 ВВС Китая
© AP Photo / Xinhua/ Jin Danhua
Самолеты Су-30 ВВС Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 18 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня в четверг зафиксировали приближение к острову 51 самолета и шести военных кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из ежедневной сводки оборонного ведомства Тайваня.
"По состоянию на 17.00 (12.00 по мск) 18 августа, вооруженные силы Тайваня зафиксировали деятельность 51 самолета и шести кораблей в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 25 самолетов пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива, в том числе 12 истребителей Су-30, шесть J-16, четыре J-10, один самолёт радиоэлектронной борьбы Y-8 и два бомбардировщика H-6.
По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, выпустил радиопредупреждения, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.